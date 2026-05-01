現在、ドイツの最多優勝クラブで組織・インフラ部門責任者を務める40歳の女性が、ハンザ・ブルクハルトの新しいスポーツ担当取締役に就任すると報じられた。
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FCバイエルンで退団の兆し！クリストフ・フロイントが交渉を認める
「はい、キャスリーンからHSVと交渉中であるとの連絡を受けたのは事実です」とバイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイント氏は金曜日に語った。「それ以外のことについてはコメントできませんが、交渉については報告を受けています」
クリストフ・フロイントがキャスリーン・クルーガーを称賛：「素晴らしい仕事をした」
HSVでシュテファン・クンツの後任候補に挙げられているクルーガーについて、フロイント氏は「非常に高く評価されており、野心的な人物だ」と語った。彼女は長年バイエルン・ミュンヘンで要職を務め、豊富な経験を積んでいる。 「これほど大きなクラブから重要なポストを打診されたことは、彼女にとって大きな名誉であり、素晴らしい出来事だ」
水曜日に『ハンブルガー・アベンドブラット』が報じたところによると、HSV監督委員会は過半数の賛成でクルーガー氏を支持し、彼女はまもなくクラブと契約する見込みだ。