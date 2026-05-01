FCバイエルンで退団の兆し！クリストフ・フロイントが交渉を認める

HSVでシュテファン・クンツの後任候補に挙げられているクルーガーについて、フロイント氏は「非常に高く評価されており、野心的な人物だ」と語った。彼女は長年バイエルン・ミュンヘンで要職を務め、豊富な経験を積んでいる。 「これほど大きなクラブから重要なポストを打診されたことは、彼女にとって大きな名誉であり、素晴らしい出来事だ」

水曜日に『ハンブルガー・アベンドブラット』が報じたところによると、HSV監督委員会は過半数の賛成でクルーガー氏を支持し、彼女はまもなくクラブと契約する見込みだ。