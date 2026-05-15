トム・ビショフは20歳であり、クラブ加入から1年未満だ。それでも、彼はすでにバイエルンの歴史に名を刻んだ。その振る舞いが原因で、ヴィンセント・コンパニー監督から公に叱責を受けた最初の選手となったからだ。
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FCバイエルンで懐かしい思い出がよみがえる！しかし、「歴史的な」トム・ビショフの将来はどうなるのだろうか？
通常、コンパニーは親しみやすく協調的な性格で論争を巧みに回避する。個々の選手に関する具体的な質問には、前任者のナーゲルスマンやトゥヘルとは異なり、あえて大局的な視点に話題を逸らす。 しかし土曜のVfLヴォルフスブルク戦で1-0勝利後、ビショフがここ数週間のミュンヘンのカウンタープレスについて公に批判し、チャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦敗退の一因となった失点についても言及したとき、コンパニは態度を変えた。
「彼は若い選手であり、このインタビューでミスを犯した」とコンパニはきっぱり述べた。それでもコンパニは親しみやすい態度を変えず、ビショフに処分は科さなかった。むしろ「ミス」にもかかわらず彼を「素晴らしい若者」と称賛した。
ビショフは筋繊維断裂で長期離脱し、ヴォルフスブルク戦で復帰したばかり。つまり批判の対象はチームメイトだけで、彼自身は含まれていなかった。その点で、発言は時期尚早だった。本人も言葉の影響を予想していなかっただろう。
それでも、選手が物事を深く考え、意見を表明することは歓迎すべきだ。チーム内でリーダーへと成長する過程で過ちは許される。この分析は、彼の成長を示す証拠でもある。
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トム・ビショフはFCバイエルンで、すぐにローテーションの一員としての地位を確立した
TSGホッフェンハイムでレギュラーとしてプレーしてわずか1年、ビショフは昨夏FCバイエルンへ移籍した。移籍金は発生しない予定だったが、バイエルンは米国開催のクラブワールドカップに彼を帯同させたいため、最終的に30万ユーロを支払った。デビューシーズンでは、多用途で頼れるローテーション選手として力を示した。
左右のサイドバックやボランチなど複数のポジションを難なくこなし、36試合で16回先発、1564分出場。 36試合に出場し、16試合で先発。総出場時間は1564分でチーム15位、ベテランの高額選手ニコラス・ジャクソンやラファエル・ゲレイロを上回る。3アシスト2得点をマークし、4月初めのSCフライブルク戦では終盤に2得点を挙げて3－2の逆転勝利に貢献した。
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トム・ビショフはヨシュア・キミッヒを彷彿とさせる
ビショフは、ヨシュア・キミッヒがバイエルンでプレーし始めた頃を振り返った。キミッヒは「トムの状況は、11年前の自分を思い出す」と語った。現在31歳の副キャプテンは先日、こう話した。 「シーズン前、バイエルンで重要な存在になれると信じてくれる人は少なかった」と振り返る。2015年、2部RBライプツィヒから950万ユーロで移籍した彼は、ペップ・グアルディオラ監督の下ですぐに複数のポジションでレギュラーとなった。
1月の『FAZ』インタビューでビショフは、移籍決定直後にキミッヒから連絡があったと明かした。「彼はバイエルンに移籍した際、ブンデスリーガの出場経験がなかったにもかかわらず、その一歩を踏み出す自信があったと書いていた。 そして、僕にもできると信じてくれていると。彼は喜んでいて、僕を信じていると言ってくれた。あれほど大きな信頼を事前に寄せてもらえたのは、鳥肌が立つほど素晴らしい瞬間だった」
また、ビショフは成長速度や主張の強さだけでなく、プレースタイルでもキンミッヒを想起させる。本人は「すでに何度かその比較を耳にした」と明かす。 キミッヒは3シーズン目の2017/18、右SBで定位置を掴み、その後ボランチへ移行した。ビショフがレギュラーになるには、夏の補強次第でチャンスが左右される。
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FCバイエルン：移籍市場では何が起きているのか？
ラファエル・ゲレイロとレオン・ゴレツカが移籍金なしで退団。現時点では、守備的MFのポジションでビショフが、キミッヒとパブロヴィッチに次ぐ第1オプションとなる見込みだ。 クラブ育ちのノエル・アセコ（20）はハノーファー96へのレンタルで評価を上げ、復帰する。また、ヘルタ・ベルリンの16歳ケネット・アイヒホルンやRSCアンデルレヒトの17歳ナタン・デ・カットにも関心が寄せられているが、競争は激しい。
来季のサイドバックはコンラッド・ライマー、ヨシップ・スタニシッチ、アルフォンソ・デイヴィス、伊藤宏樹が候補だが、疑問符も付く。スタニシッチと伊藤はセンターバックとしても必要で、キム・ミンジェが移籍して代役が獲れなければその傾向は強まる。伊藤は放出候補にも挙げられている。 一方、デイヴィスは負傷が続き、PSG戦で再発した太腿のけがによりW杯出場も不透明だ。ライマーは2027年までの契約を残すも、先週ヘーネス氏の批判以降去就が不透明になっている。
夏には新右SBの加入が見込まれるが、長らく候補だったフェイエノールトのリードは負傷で評価が下がった。移籍金3000万ユーロ、年俸1500万ユーロの要求はクラブの予算を超え、実現は難しい。
当面は様々なポジションで実戦経験を積むビショフが、31歳のキミッヒの後継者として中盤の軸になる日を楽しみにしたい。
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トム・ビショフがW杯代表に選ばれる可能性は極めて低い。
バイエルンでのビショフの役割について語る前に、まずはワールドカップが控えている。彼の唯一の代表戦は2025年6月のもので、最近はU-21代表の主将を務めた。「代表招集の連絡を願っています」と彼は土曜日に語った。 来週木曜、ユリアン・ナーゲルスマン監督がW杯代表を発表する。3月の国際試合前、監督は「招集は難しい」と示唆した。
代表監督は、ビショフの「役割に対する完璧な理解」（ベンチでも文句を言わない信頼性）を評価しつつも、現時点では適切な戦術的役割を見出せていないと説明。「いつその選手を投入すべきか、見極める必要がある。 その点、リズムがあり経験豊富な他の選手たちが優先された。トムは出場時間が少なく、構想がまだ熟していない」 当時ビショフはバイエルンでローテーション起用されていたが、直後に負傷し約1か月離脱。それがさらにチャンスを狭めた。
ナゲルスマンは「出場時間が少ないにもかかわらず、彼の名前が議論されていること自体がすでに称賛だ。W杯に出場できなくても、前へ進めばいい」と語り、ビショフを称えた。 彼は「優れた選手」であり、1年前の代表選出時に「人間性も高く、謙虚で雑用も嫌がらなかった」と絶賛。さらに「バイエルンのロッカールームや監督にも好かれている」と明かした。あの厳重な注意後も、その評価は変わっていない。