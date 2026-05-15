FCバイエルンで懐かしい思い出がよみがえる！しかし、「歴史的な」トム・ビショフの将来はどうなるのだろうか？

通常、コンパニーは親しみやすく協調的な性格で論争を巧みに回避する。個々の選手に関する具体的な質問には、前任者のナーゲルスマンやトゥヘルとは異なり、あえて大局的な視点に話題を逸らす。 しかし土曜のVfLヴォルフスブルク戦で1-0勝利後、ビショフがここ数週間のミュンヘンのカウンタープレスについて公に批判し、チャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦敗退の一因となった失点についても言及したとき、コンパニは態度を変えた。

「彼は若い選手であり、このインタビューでミスを犯した」とコンパニはきっぱり述べた。それでもコンパニは親しみやすい態度を変えず、ビショフに処分は科さなかった。むしろ「ミス」にもかかわらず彼を「素晴らしい若者」と称賛した。

ビショフは筋繊維断裂で長期離脱し、ヴォルフスブルク戦で復帰したばかり。つまり批判の対象はチームメイトだけで、彼自身は含まれていなかった。その点で、発言は時期尚早だった。本人も言葉の影響を予想していなかっただろう。

それでも、選手が物事を深く考え、意見を表明することは歓迎すべきだ。チーム内でリーダーへと成長する過程で過ちは許される。この分析は、彼の成長を示す証拠でもある。