VfBシュトゥットガルトとのカップ決勝で3-0で勝利した後、ライマーはバイエルン残留に前向きな姿勢を示した。数週間前、高い年俸要求に「彼はマラドーナではない」と批判したホーネス氏には冗談交じりに言及した。

「彼はマラドーナじゃない！」とDAZNのインタビューで怒りを露わにしていたが、バイエルンは一歩も譲らず、マックス・エベルによると1年後のフリー移籍も容認していたため、まもなく合意に至ると見込まれている。