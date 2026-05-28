FCバイエルン・ミュンヘンとDFコンラート・ライマーとの契約交渉は長期化しているが、名誉会長のウリ・ヘーネスにより、まもなく決着する見通しだ。
Getty Images
翻訳者：
FCバイエルンで契約交渉が加熱。ウリ・ヘーネスが守備のスター選手との交渉に介入したとの報道。
Sport1によると、クラブオーナーがオーストリア人選手との交渉に介入し、好結果を得た。ホーネス氏は29歳選手の代理人に、新契約でクラブの財政限界を説明した。
ミュンヘンでの生活に満足し、残留を希望するライマーは、2027年夏に満了する契約を延長しても大幅な昇給は期待できないという。
バイエルンは、移籍金なしでライマーが退団しても、おそらく問題ないだろう。
VfBシュトゥットガルトとのカップ決勝で3-0で勝利した後、ライマーはバイエルン残留に前向きな姿勢を示した。数週間前、高い年俸要求に「彼はマラドーナではない」と批判したホーネス氏には冗談交じりに言及した。
「彼はマラドーナじゃない！」とDAZNのインタビューで怒りを露わにしていたが、バイエルンは一歩も譲らず、マックス・エベルによると1年後のフリー移籍も容認していたため、まもなく合意に至ると見込まれている。