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DanteIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Christian Guinin

翻訳者：

FCバイエルンで初、ダンテが監督の二重役割へ

UEFA ユースリーグ
レギオナルリーガ
バイエルンミュンヘンII
バイエルンミュンヘンU19

本来、ダンテはFCバイエルン・ミュンヘンのU-23監督としての契約のみだが、担当範囲はそれ以上とみられる。

ドイツ紙『Bild』によると、ドイツ最多優勝クラブは、このブラジル人選手に今後2つの役割を担わせる計画だ。

  • U-23コーチ兼任のダンテは、UEFAユースリーグでもベンチ入りし、バイエルンユースを指揮する。

    これは、ユースリーグ（YL）の代表チームが、これまでU19中心だった体制から、アマチュア選手を軸にする体制へ移行するため。Aユースのトップ選手も引き続き欧州大会に出場するが、大半はU23から選ばれる。

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  • Guardiola DanteGetty Images

    ダンテとバイエルンIIは、エルタースドルフ戦で新シーズンをスタートさせる

    春先、バイエルンは元センターバックのダンテがホルガー・ザイツの後任としてU-23新監督に就任すると発表した。ダンテは昨シーズンまでリーグ・アンのOGCニースで現役選手としてプレーしていた。

    2012～2015年にはバイエルンで公式戦133試合に出場し、ブンデスリーガ3連覇、DFBポカール3回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。

    42歳のダンテ率いるバイエルンIIは、ここまで親善試合3戦全敗。シュトゥットガルト・キッカーズに0-4、レギア・ワルシャワに0-2、ヴァッカー・インスブルックに1-4で敗れた。

    チームは1週間後の7月24日、ホームでSCエルタースドルフとリージョナルリーガ開幕戦を迎える。

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