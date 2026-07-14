ドイツ紙『Bild』によると、ドイツ最多優勝クラブは、このブラジル人選手に今後2つの役割を担わせる計画だ。
IMAGO / Ulmer/Teamfoto
翻訳者：
FCバイエルンで初、ダンテが監督の二重役割へ
U-23コーチ兼任のダンテは、UEFAユースリーグでもベンチ入りし、バイエルンユースを指揮する。
これは、ユースリーグ（YL）の代表チームが、これまでU19中心だった体制から、アマチュア選手を軸にする体制へ移行するため。Aユースのトップ選手も引き続き欧州大会に出場するが、大半はU23から選ばれる。
- Getty Images
ダンテとバイエルンIIは、エルタースドルフ戦で新シーズンをスタートさせる
春先、バイエルンは元センターバックのダンテがホルガー・ザイツの後任としてU-23新監督に就任すると発表した。ダンテは昨シーズンまでリーグ・アンのOGCニースで現役選手としてプレーしていた。
2012～2015年にはバイエルンで公式戦133試合に出場し、ブンデスリーガ3連覇、DFBポカール3回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。
42歳のダンテ率いるバイエルンIIは、ここまで親善試合3戦全敗。シュトゥットガルト・キッカーズに0-4、レギア・ワルシャワに0-2、ヴァッカー・インスブルックに1-4で敗れた。
チームは1週間後の7月24日、ホームでSCエルタースドルフとリージョナルリーガ開幕戦を迎える。
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