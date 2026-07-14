FCバイエルンで初、ダンテが監督の二重役割へ

春先、バイエルンは元センターバックのダンテがホルガー・ザイツの後任としてU-23新監督に就任すると発表した。ダンテは昨シーズンまでリーグ・アンのOGCニースで現役選手としてプレーしていた。

2012～2015年にはバイエルンで公式戦133試合に出場し、ブンデスリーガ3連覇、DFBポカール3回、チャンピオンズリーグ1回の優勝に貢献した。

42歳のダンテ率いるバイエルンIIは、ここまで親善試合3戦全敗。シュトゥットガルト・キッカーズに0-4、レギア・ワルシャワに0-2、ヴァッカー・インスブルックに1-4で敗れた。

チームは1週間後の7月24日、ホームでSCエルタースドルフとリージョナルリーガ開幕戦を迎える。