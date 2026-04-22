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Christian Guinin

翻訳者：

FCバイエルンで信じられない出来事が発生。ヴィンセント・コンパニーの激励スピーチ中、選手が居眠りしていたという。

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ウィズダム・マイク

FCバイエルン・ミュンヘンの有望な若手選手が、極めて奇妙な失態を犯したと報じられている。

Sport Bild』によると、若手選手ウィズダム・マイクはヴィンセント・コンパニー監督の午前のチームミーティングで居眠りをした。この出来事は昨夏に起きたという。

  • 17歳の選手は前夜、レンタル移籍中の別の選手とミュンヘンへ出かけ、深夜にキャンパスへ戻った。マイクは非難を受け入れ、否定しなかった。

    コンパニはチーム全員の前で叱責せず、個別に話し合い、比較的寛大な対応を取った。

    Sport Bild』によると、クラブはマイクを寮から1週間追放。彼は自費でホテルに滞在し、父親も面談に呼ばれた。現在は問題が解決し、更生したとみなされている。

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  • WISDOM MIKE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    マイクは25/26シーズンにFCバイエルンで4試合に出場した。

    ドイツの最多優勝クラブでは、マイクは主にU-19チームでプレーし、リーグ11試合で3ゴール3アシストを記録。4部リージョナルリーガの2軍では1試合1ゴールを決めた。

    トップチームでは17歳のため出場時間は限定的で、コンパニ監督の下ブンデスリーガ4試合に出場したが、股関節負傷で現在は離脱している。トップチームでの初ゴールは未だ待たれるところだ。

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