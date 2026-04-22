17歳の選手は前夜、レンタル移籍中の別の選手とミュンヘンへ出かけ、深夜にキャンパスへ戻った。マイクは非難を受け入れ、否定しなかった。

コンパニはチーム全員の前で叱責せず、個別に話し合い、比較的寛大な対応を取った。

『Sport Bild』によると、クラブはマイクを寮から1週間追放。彼は自費でホテルに滞在し、父親も面談に呼ばれた。現在は問題が解決し、更生したとみなされている。