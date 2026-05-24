32歳の彼についてさらに称賛すべき点はないかと問われると、コンパニーはこう答えた。「何よりもコーナーフラッグ付近でのスライディングタックルが印象的だった。チームへの献身だ。言葉で説明するのは難しいが、結局、彼が今日得点したかを問わなければならない。 今日は3得点を挙げた。彼のプレーは完璧だ」と語り、ケインのプレスと守備への献身を称えた。 「ハリーには大舞台で力を発揮する人格がある」

ホーネスも同じ質問にこう答えた。「3得点を挙げただけではない。96分には自陣ペナルティエリアで相手選手をブロックした。スコアはすでに3－0だった。 総合力は世界最高峰で、抑え込むことはほぼ不可能だ。今日の勝利は彼が決めた」

スポーツディレクターのマックス・エベルも同様の見解を示し、別の守備シーンを挙げた。「ハリーのプレーは並外れている。ゴールだけでなく、存在感も際立っている。1-0の時点で左サイドでタックルしクロスを阻止したのを皆目撃した。 これこそハリー・ケインだ」 ケインがバイエルンにとって単なる得点源ではないことは明白だ。自陣深くまで下がり、ゲームを組み立てる能力はコンパニ体制でさらに磨かれた。守備への貢献も、今に始まったことではない。

それでも彼はまだ限界に達していない。過去数回の移籍市場で移籍条項を巡り噂が立ったが、バイエルンは放出を想定していない。エベルルは2027年満了の契約延長を再確認した。 「シーズン後に話し合い、理想を言えばW杯前に前進させたいと申し上げてきた」と説明した。具体的な交渉スケジュールは未定だ。