「もう二重に見えてきたよ」――シュトゥットガルトのサポーター席には、息をのむ演出が。その下には、シュヴァーベン地方のキャラクター「エッフェレ」と「フェルデレ」がカクテルを飲みすぎて二重に見える姿が描かれていた。 反対側には昨季のDFBポカール（ドイツカップ）を掲げる2人の姿があった。しかし、VfBの連覇を予言するそのメッセージは、FCバイエルン・ミュンヘンに0－3で敗れ幻に。代わりに彼らは、ハリー・ケインが3度喜ぶ姿を見ることになった。
翻訳者：
FCバイエルンでの3得点だけではない。歴史的なハリー・ケインのプレーに、ヴィンセント・コンパニだけでなくVfBのセバスティアン・ホーネス監督も感嘆した。
ハットトリックを達成したこのイングランド人選手は、ウヴェ・ゼーラー（ハンブルガーSV、1963年）、ローランド・ヴォルファート（バイエルン、1986年）、ロベルト・レヴァンドフスキ（ドルトムント、2012年）に続き、カップ戦決勝で4人目のハットトリックを達成し、今季通算61得点をマークした。 シーズン最終戦前からキャリア最高は確実で、合計68得点は自己最多を大幅に更新。バイエルンデビューシーズン（2023/24）より12点、愛するトッテナムでの最高シーズン（2017/18）より22点多い。 また、ケインはディーター・ミュラー（1.FCケルン、1976/77）とディルク・クルテンバッハ（シュトゥットガルト・キッカーズ、1986/87）に続き、カップ戦全ラウンドで得点を挙げた史上3人目の選手となった。
試合後、ケインは「キャリアで最高の夜の一つだ」と語った。試合前は「とても緊張したが、チームとファンに誇りを感じさせたかった。決勝でハットトリックは本当に特別だ」と続けた。 本当に誇りに思う。長く厳しいシーズンだったが、こうして締めくくることができて完璧だ」
活躍はハットトリックだけにとどまらなかった。試合がすでに決まったアディショナルタイムには、ヴィンセント・コンパニとセバスティアン・ホーネスの行動が話題を呼んだ。まるで打ち合わせていたかのように二人は動いた。記者会見は例通り2回に分けて行われた。
- Getty Images Sport
ハリー・ケインはハットトリック以外にも、2つのプレーで観客を沸かせた
32歳の彼についてさらに称賛すべき点はないかと問われると、コンパニーはこう答えた。「何よりもコーナーフラッグ付近でのスライディングタックルが印象的だった。チームへの献身だ。言葉で説明するのは難しいが、結局、彼が今日得点したかを問わなければならない。 今日は3得点を挙げた。彼のプレーは完璧だ」と語り、ケインのプレスと守備への献身を称えた。 「ハリーには大舞台で力を発揮する人格がある」
ホーネスも同じ質問にこう答えた。「3得点を挙げただけではない。96分には自陣ペナルティエリアで相手選手をブロックした。スコアはすでに3－0だった。 総合力は世界最高峰で、抑え込むことはほぼ不可能だ。今日の勝利は彼が決めた」
スポーツディレクターのマックス・エベルも同様の見解を示し、別の守備シーンを挙げた。「ハリーのプレーは並外れている。ゴールだけでなく、存在感も際立っている。1-0の時点で左サイドでタックルしクロスを阻止したのを皆目撃した。 これこそハリー・ケインだ」 ケインがバイエルンにとって単なる得点源ではないことは明白だ。自陣深くまで下がり、ゲームを組み立てる能力はコンパニ体制でさらに磨かれた。守備への貢献も、今に始まったことではない。
それでも彼はまだ限界に達していない。過去数回の移籍市場で移籍条項を巡り噂が立ったが、バイエルンは放出を想定していない。エベルルは2027年満了の契約延長を再確認した。 「シーズン後に話し合い、理想を言えばW杯前に前進させたいと申し上げてきた」と説明した。具体的な交渉スケジュールは未定だ。
ハリー・ケイン：ウリ・ヘーネスの衝撃発言に、デニズ・ウンダフがジョークで応じる。
これを受け、バイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネス氏はARDのインタビューで「これは我々がこれまで行った中で最高の移籍だ」と語った。クラブの歴史を考えると、この発言は明確な意思表明だ。売却の話が出ないのも当然である。
「バイエルンは買い手のクラブだ。売り手ではない」と語り、FCバルセロナが契約延長しないロベルト・レヴァンドフスキの後継としてケインに興味を示しているという噂にも言及した。 さらに「バルセロナには資金もない。話すら始まらない」と続けた。 ケインは特別賛辞に笑顔を見せた。「とても嬉しい。このクラブで多くの偉大な選手がプレーしてきたので光栄だ。家族と共に大きな一歩を踏み出し、クラブの歴史の一部を感じている」。
エベルルは、チャンピオンズリーグ制覇がなくともケインがバロンドールに値すると主張した。 チームメイトのマイケル・オリゼも候補に名を連ねる。今季53得点を直接記録したフランス代表は、その栄誉を争う存在だ。
華麗なプレースタイルで24歳のオリゼはデニズ・ウンダフの心も掴んでいる。「正直、僕はオリゼを支持するね」とVfBのストライカーは語る。それでも両者とも受賞に値すると付け加え、ケインについて冗談を飛ばした後、絶賛を続けた。「時々、あんなに自由にプレーできたらと思うよ。 彼には1メートルのスペースも与えてはいけない。右足も左足も決定力が抜群で、常にゴールが生まれる場所に居る。オリゼやディアスへ送るパスも素晴らしい。（…）まさにワールドクラスだ。」
バロンドール獲得の最大要因はW杯制覇だ。イングランド代表ケインもフランス代表オリゼもその可能性はある。ただし、バイエルンでの活躍を続け、競争をさらに激化させることが前提となる。
- Getty Images Sport
ハリー・ケイン：バイエルン・ミュンヘンでの成績とデータ
ゲーム 147 ゴール 146 アシスト 33