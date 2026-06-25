現在、RSCアンデルレヒトは少し奇妙な状況だ。月曜日、ベルギーの最多優勝クラブは新シーズンに向けたプレシーズントレーニングを開始したが、監督は不在。というか、ジェレミー・タラヴェル監督の下で、というべきか。
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FCバイエルンかBVBか？ 17歳の超新星が欧州トップクラブを魅了
39歳のフランス人監督は昨季18試合でヘッドコーチを務めた。彼はアシスタントコーチとして始まり、まもなくその役に戻る見込みだ。その前にアンデルレヒトは新監督を見つける必要があるが、人選は難航している。
クラブは期待外れのシーズンを送り、欧州大会の本戦進出は早期に絶望的となった。EL予選2回戦でヘッケンにPK戦の末敗れ、その後、カンファレンスリーグPOでAEKアテネにも敗退。リーグは4位でフィニッシュし、再びEL予選2回戦に出場する。 7月23日にはスウェーデンのカップ準優勝チームでリーグ2位のハンマルビーと対戦する。
カップ決勝でも優勝したユニオン・サン＝ジロワーズに延長で敗れ、2017年以降のタイトル獲得はならなかった。リーグ優勝は2017年、カップ優勝は2008年がそれぞれ最後となっている。
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ネイサン・デ・キャットは目覚ましい成長を遂げている
当時、ネイサン・デ・キャットはまだ生まれていなかった。それでも17歳の彼はすでに2度のカップ戦決勝を経験している。昨年、クラブ・ブルッヘに1-2で敗れた際には90分間ベンチにいた。しかし4月中旬に靭帯断裂を負いながら、彼はわずか1年でピッチに復帰。アンデルレヒト全体が息をのんで見守った。
しかし彼は出場し、敗れはしたものの、彼がいないよりはましな内容だった。昨季の成長は驚異的だ。
10歳でKVメヘレンからアンデルレヒトのユースに移り、16歳直後にトップデビュー。最近バイエル・レバークーゼンへ移籍したケネット・アイヒホルン（デ・キャットより1歳下）と同様に、早熟の才能を示している。
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ネイサン・デ・キャットとケネット・アイヒホルンは似ている。
2人は多くの点で似ており、同じポジションで輝く。アイヒホルン同様、デ・キャットも欧州強豪クラブから注目されている。
契約は2027年までだが、移籍市場が閉まる前に売却されると見込まれる。クラブは移籍金で戦力補強を狙う。これまで最高はジェレミー・ドクの2600万ユーロで、デ・キャットにも同程度の金額を期待している。
アイヒホルン同様、驚くべき点は彼が中盤でチームを牽引する点だ。プロ選手が一生かけても得られない落ち着きと風格をすでに備え、1対1を恐れず、必要以上の敬意を示さない。選手として個性はすでに確立されている。
192cmの堂々たる体格でフィジカルでも負けない。ボランチとボックス・トゥ・ボックスの両方をこなす。攻撃的MFとしても起用され、期待に応えている。
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ネイサン・デ・キャットはブンデスリーガに移籍するのだろうか？
デ・キャットは「俯瞰力があり、1対1ではアグレッシブに戦い、ピッチで全力を尽くす冷静な選手」と自己評価する。自信家は「能力を分かっているので試合前も緊張しない」と語る。
彼だけがそう思っているわけではないことは、とっくに気づいているはずだ。理想的な次のステップを探して、彼はすでに両親やアドバイザーと共に、数多くのクラブを訪れていると言われている。アンデルレヒト側は、売却後もデ・キャットをもう1シーズン、レンタルで呼び戻せることを期待している。
ブンデスリーガではバイエルン、ドルトムント、ホッフェンハイム、シュトゥットガルト、ライプツィヒが獲得に動くと報じられる。マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、トッテナム、ブライトン、ACミラン、スポルティングも関心を示している。
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3月、ネイサン・デ・キャットがベルギー代表デビュー
3月に代表デビュー（史上8番目に若い選手）ながらW杯メンバーから外れたデ・キャットは大きなショックを受けた。彼は『ヘット・ニウスブラッド』紙に「自分なら貢献できる。独特のプレースタイルがあり、プレイメーカーとしても突破力も備えている」と語っていた。
ベルギー代表の中盤は競争が激しく、ルディ・ガルシア監督は予選突破の主力に信頼を置いた。しかしエジプト戦（1-1）とイラン戦（0-0）は内容も結果も物足りなかった。
中断期間中は新任タラヴェル監督の下で調整し、17歳ながら公式戦46試合・3得点5アシストを記録したデ・キャットにとってはむしろ好機となった。
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最後のホーム戦後に涙――ルカクは残留を勧める
前シーズン最終ホーム戦後、退団は現実となった。試合終了のホイッスルが鳴ると、1月に「ゴールデンシュー」で2019年以来初の「年間最優秀若手選手」に選ばれたデ・キャットは、ビーチサンダルでロット・パークのピッチをぶらぶら歩いていた。 スマートフォンを片手に、元ドルトムントのジュリアンの妹で恋人のサラ・デュランヴィルとビデオ通話していた。涙を流す彼を、母親のアンネリースが抱きしめて慰めた。
ベルギーのストライカー、ロメル・ルカクは最近彼に「個人的にはもう1年アンデルレヒトに残るべきだ。まずはベルギーリーグを制覇してみろ」と助言した。 18歳でチェルシーへ移籍するのがどんなものか、僕は知っている。大金を払ってくれるが、ロッカールームでは隅に座るだけか、ユースでプレーすることになる」
デ・キャットは、ビッグクラブへ直接移籍するのではなく、中間ステップを踏むとみられている。アイヒホルン争奪戦から早期に撤退し、同タイプの選手を求めるドルトムントにとって、ンメチャやベリンガムとの組み合わせは興味深い選択肢だ。
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ネイサン・デ・キャット：「すべてがこんなに早く進むなんて、不思議だ」
ホッフェンハイムはクラブ史上最高額でデ・キャットを獲得する意向で、落ち着いた環境とヨーロッパリーグ出場の可能性を示している。VfBでは、アンジェロ・スティラーが移籍した場合の次期監督候補に彼の名前が挙がっていた。
「物事がこんなに早く進むのは時々不思議だ」と彼は数週間前に語った。「あまり深く考えないようにしている」。しかし今回は状況が異なる。多数のオファーから選択を迫られるからだ。RSCは依然として契約延長を得られていない。
「正しい選択だったかは後でしか分からない」と彼は語る。夢はバルセロナでプレーすることだが、現時点でクラブ側からの関心は確認されていない。それでも可能性は残っている。
ネイサン・デ・キャット：RSCアンデルレヒトでの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード 53 4 5 11