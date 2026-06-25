現在、RSCアンデルレヒトは少し奇妙な状況だ。月曜日、ベルギーの最多優勝クラブは新シーズンに向けたプレシーズントレーニングを開始したが、監督は不在。暫定的にジェレミー・タラヴェルが指揮を執っている。
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FCバイエルンか、BVBか？ 17歳の超新星が欧州トップクラブを魅了
39歳のフランス人監督は昨季18試合でヘッドコーチを務めた。彼はアシスタントコーチとして始まり、まもなくその役に戻る見込みだ。しかし、その前にアンデルレヒトが新監督を見つける必要がある。現在、人選は難航している。
クラブは期待外れのシーズンを送り、欧州大会の本戦進出も早期に絶望的となった。EL予選2回戦でヘッケンにPK戦の末敗れ、CLプレーオフでもAEKアテネに敗退。リーグは4位でフィニッシュし、再びEL予選2回戦に出場する。 7月23日にはスウェーデンのカップ準優勝チームでリーグ2位のハンマルビーと対戦する。
カップ決勝でも優勝したユニオン・サン＝ジロワーズに延長で敗れ、2017年以降のタイトル獲得はならなかった。リーグ制覇は2017年、カップ優勝は2008年が最後である。
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ネイサン・デ・キャットは目覚ましい成長を遂げている
当時、ネイサン・デ・キャットはまだ生まれていなかった。それでも17歳の彼はすでに2度のカップ戦決勝を経験している。昨年、クラブ・ブルッヘに1-2で敗れた際には90分間ベンチにいた。しかし4月中旬に靭帯断裂を負いながら、わずか1年でピッチに復帰。アンデルレヒト全体が息をのんで見守った。
しかし彼は出場し、敗れはしたものの、彼がいないよりましな結果をもたらした。昨季の成長は驚異的だ。
10歳でKVメヘレンからアンデルレヒトのユースに移り、16歳直後にトップデビュー。最近バイエル・レバークーゼンへ移籍したケネット・アイヒホルンと比べても、彼はさらに1歳若い。
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ネイサン・デ・キャットとケネット・アイヒホルンはよく似ている。
2人は多くの点で似ており、同じポジションで輝く。アイヒホルン同様、デ・キャットも欧州強豪クラブから注目されている。
契約は2027年までだが、移籍市場が閉じる前に売却されると見込まれる。クラブは移籍金で戦力補強を狙っており、ドクが記録した2600万ユーロのクラブ最高額をデ・キャットでも期待している。
アイヒホルン同様、驚くべき点は彼が中盤でチームを牽引する点だ。プロ選手が一生かけても得難い落ち着きと堂々としたボール捌きを既に備えている。1対1を恐れず、必要以上の敬意を示さない。選手としての個性は既に確立されている。
192cmの堂々たる体格でフィジカルでも負けない。ボランチとボックス・トゥ・ボックスの両役割をこなし、攻撃的MFとしても結果を残している。
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ネイサン・デ・キャットはブンデスリーガに移籍するのか？
デ・キャットは「俯瞰力があり、1対1ではアグレッシブに戦い、ピッチで全力を尽くす冷静な選手」と自己分析する。自信は揺るぎない。「自分の能力を知っているから、試合前に緊張しない」と断言する。
しかし、彼だけがそう考えているわけではないことも理解している。理想的な次のステップを探し、両親やアドバイザーと共に複数のクラブを訪問したと報じられている。アンデルレヒトは売却後もレンタルで1シーズン戻ってくることを期待している。
ブンデスリーガではバイエルン、ドルトムント、ホッフェンハイム、シュトゥットガルト、ライプツィヒが獲得に動くとされ、マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、トッテナム、ブライトン、ACミラン、スポルティングも関心を示している。
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3月、ネイサン・デ・キャットがベルギー代表デビュー
3月に代表デビュー（史上8番目に若い選手）ながらW杯メンバーから外れたデ・キャットは大きなショックを受けた。彼は『ヘット・ニウスブラッド』紙に「自分なら貢献できる。僕はプレイメーカーでもあり、突破力も持つ」と語っていた。
ベルギー代表の中盤は競争が激しく、ルディ・ガルシア監督は予選突破の主力に信頼を置いた。しかしエジプト戦（1-1）とイラン戦（0-0）はどちらも引き分け、成果は出ていない。
中断期間中は新任タラヴェル監督の下で調整し、17歳ながら公式戦46試合3得点5アシスト、42試合で先発し25試合で80分以上プレーした経験がむしろ自信になっている。
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最後のホーム戦後に涙――ルカクは残留を勧める
アンデルレヒト退団が現実味を帯びていたことは、前シーズン最終ホーム戦の後にも明らかだった。試合終了のホイッスルが鳴ると、1月に「ゴールデンシュー」で2019年以来初めて「年間最優秀若手選手」に選ばれたデ・キャットは、ビーチサンダルでロット・パークのピッチをぶらぶら歩いていた。 スマートフォンを手に、彼は元ドルトムントのジュリアンの妹で恋人であるサラ・デュランヴィルとビデオ通話していた。涙が止まらない彼を、母親のアンネリースが抱きしめて慰めた。
ベルギーのストライカー、ロメル・ルカクは最近彼に「個人的にはもう1年アンデルレヒトに残るべきだ。まずはベルギーリーグを制覇してみろ」と助言した。 18歳でチェルシーへ移籍するとどうなるか、僕は知っている。移籍金は高額でも、ロッカールームでは隅に座るだけ。あるいはユースでプレーすることになる」
デ・キャットは、ビッグクラブへ直接移籍するより中間ステップを踏むと噂される。アイヒホルン争奪戦から早期に撤退し、同タイプを探し続けるドルトムントにとって、ンメチャやベリンガムとの組み合わせは魅力的な選択肢だ。
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ネイサン・デ・キャット：「すべてがこんなに早く進むなんて、不思議だ」
ホッフェンハイムはデ・キャットにクラブ史上最高額の移籍金を提示し、落ち着いた環境とヨーロッパリーグ出場の可能性を示している。VfBでは、アンジェロ・スティラーが移籍した場合の次期監督候補に彼の名前が挙がっていた。
「物事がこんなに早く進むのは時々不思議だ」と彼は数週間前に語った。「あまり深く考えないようにしている」。しかし今回は状況が異なる。多数のオファーから選択を迫られるからだ。RSCは依然として契約延長を得られていない。
「正しい選択だったかは後でしか分からない」と彼は語る。夢はバルセロナでプレーすることだが、現時点でクラブからの関心は確認されていない。それでも可能性は残っている。
ネイサン・デ・キャット：RSCアンデルレヒトでの成績データ
公式戦 得点 アシスト イエローカード 53 4 5 11