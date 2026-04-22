FCトゥウェンテのトップタレントで、FCバルセロナやバイエルン・ミュンヘンから注目されている選手。

ナイスタッドは17歳でトゥエンテの試合メンバー入りし、2025年10月のヘラクレス戦で開始8分に主将ロビン・プロッパーが頭部負傷したため出場機会を得た。 両クラブの特殊な連携でユース時代を過ごした彼にとって、デビューの舞台としては最適だった。

しかしナイスタッドはすでにトゥエンテに心を奪われており、2-1の勝利に貢献する好パフォーマンスを見せ、サポーターからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。

試合後、彼は「素晴らしい一日でした。この瞬間のために長く努力してきました。ユースで8年間過ごし、ここでプレーすることを夢見ていました。出場してすぐに実現し、とても緊張しましたが、徐々に落ち着きました」と語った。

「幼少期からFCトゥエンテとともに育ったから、途中出場できてうれしかった。ダービーは特別だけど、普通に試合に臨むだけ。僕にとっては、他の人ほど重くはないよ」