FCトゥウェンテのトップタレントで、FCバルセロナやバイエルン・ミュンヘンから注目されている選手。

プロ1年目のナイスタッドは、FCトゥウェンテでの活躍で欧州トップクラブの注目を早くも集めた。
FCバルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、チェルシーなど、名門クラブが注目している。昨年10月のトップチームデビュー以来、彼はトゥンテで最高のディフェンダーに急成長した。近い将来、最高レベルに達したいと語る。
Voetbalzoneが、オランダで注目の若手について詳しく伝える。
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ナイスタッドは2008年1月17日、アルメロ生まれ。アマチュアクラブDETOでサッカーを始め、11歳でトゥエンテとヘラクレス・アルメロの共同アカデミーに入った。16歳になるとACミランとユヴェントスが興味を示し、代表者と会うため北イタリアへ渡った。
だが、自身がファンで信頼するトゥエンテとの契約を選んだ。クラブ内では急速に頭角を現し、16歳でU-19に昇格。今シーズン開始時にはU-21に配属され、トップデビューも目前に迫っている。
ナイスタッドは17歳でトゥエンテの試合メンバー入りし、2025年10月のヘラクレス戦で開始8分に主将ロビン・プロッパーが頭部負傷したため出場機会を得た。 両クラブの特殊な連携でユース時代を過ごした彼にとって、デビューの舞台としては最適だった。
しかしナイスタッドはすでにトゥエンテに心を奪われており、2-1の勝利に貢献する好パフォーマンスを見せ、サポーターからマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
試合後、彼は「素晴らしい一日でした。この瞬間のために長く努力してきました。ユースで8年間過ごし、ここでプレーすることを夢見ていました。出場してすぐに実現し、とても緊張しましたが、徐々に落ち着きました」と語った。
「幼少期からFCトゥエンテとともに育ったから、途中出場できてうれしかった。ダービーは特別だけど、普通に試合に臨むだけ。僕にとっては、他の人ほど重くはないよ」
ナイスタッドはダービーでのプレッシャーにも動じず、プロッパーが復帰してもスタメンの座を守り続けた。3試合目のアヤックス戦（3-2で敗戦）では早くも初アシストを記録した。
出場機会を維持し、キャプテンのプロッパーをスタメンから押し出した。センターバックではスタヴ・レムキンとコンビを組み、左サイドバックのマッツ・ロッツとも連携している。
4月のアヤックス戦（2-1勝利）ではキャリアベストの活躍を見せ、翌週のホームFCヴォレンダム戦（2-1勝利）ではCKからプロ初得点をマークした。3月にはオランダU-19代表デビューも果たしており、国際舞台でも評価されている。
ナイスタッドはボールさばきが巧みで、驚異的なパスレンジを持つ。鋭い目利きで攻撃陣へロングパスを送り、ボールを持つと並外れた自信を示す。現代的なディフェンダーであり、左サイドバックだけでなく、攻撃をサポートするため中盤へ上がることも好む。
自身のプレースタイルについては「ボールさばきが良く、フィジカルも強い。視野が広く、パスも正確だ」と語る。190cmの身長も魅力で、まだ成長の余地がある。
ポジションと190cmの身長を考えると意外だが、ナイスタッドは認める。「ペナルティエリア内での守備と右足の使い方は、まだ改善が必要だ。」 実際、アヤックス戦ではウォウト・ウェグホルストとの空中戦に苦戦し、課題を痛感した。
ナイスタッドは、左利きのセンターバックで18歳でエールディヴィジデビューしたオランダの伝説的ディフェンダー、フランク・デ・ブールとよく比較される。2人とも、守備陣から前線へボールを運ぶ力と高い身体能力が特徴だ。
また、マンチェスター・シティのネイサン・アケも想起される。彼も左利きのセンターバックで、ペップ・グアルディオラ監督の下で左サイドバックに転向した。
エールディヴィジ残り4試合。ナイスタッドは、トゥエンテの2位確保とCLまたはEL出場権獲得を支援する。 ただし、2027年までの契約が残っているため、クラブは今夏に約800万ユーロで売却するか、来季無償で放出すリスクを負うことになる。
本人はESPNのインタビューで「契約延長か移籍か、結論は出ているが今はトゥエンテに集中している」と語った。 僕はサッカーに集中している。自分は冷静な人間だと思っているし、この状況に対しても落ち着いている。確かに物事は急速に進んでいるし、予想以上に早いけど、与えられている出場時間には満足しているし、このまま続けていきたいと思っている。」
ジョン・ファン・デン・ブロム監督も「ルードはトップレベルで成功する運命だ。指導者人生で5指に入る才能だ」と絶賛する。