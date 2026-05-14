Goal.com
ライブ
FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

FCシンシナティ戦でのインター・マイアミ選手評価：リオネル・メッシが躍動し、ヘロンズが8得点を奪って勝利。

Player ratings
特集＆コラム
FCシンシナティ 対 インテルマイアミCF
FCシンシナティ
インテルマイアミCF
MLS
リオネル・メッシ

インター・マイアミはFCシンシナティに2度リードを許しながらも逆転勝利。荒れた攻撃戦で、アルゼンチン人選手がまたも決定的な活躍を見せた。

得失点合戦は危険だ。MLSでは特に、リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミを相手にそれを避けるべきだ。

得点が生まれた試合では、たいていマイアミが優位に立つ。水曜日のFCシンシナティ戦でも8得点が飛び交うスリリングな展開となり、マイアミが5－3で勝利。メッシが活躍し、攻撃陣が勢いづいた。守備のミスこそあったが、攻撃力の差が顕著だった。 やはり、メッシ率いるチームと打ち合いは避けるべきだ。

前半はマット・ミアズガのクリアがメッシに当たってオウンゴールとなりマイアミが先制。その後、FCシンシナティがケビン・デンキーのPKとパベル・ブチャのバックポストへのシュートで逆転した。 55分にはメッシが同点弾。しかしシンシナティのエバンダーがすぐさま勝ち越し、再びリードを許した。それでもメッシのパスからシルヴェッティが追いつき、さらにベルテラメが逆転。89分にはチェレンターノのオウンゴールで5－3となり、マイアミが試合を決定付けた。

この試合は、まさに往年のマイアミそのものだった。バランスを探し当てていた“新しくなったチーム”ではなく、混沌ながらも美しく得点を量産する“ヘロンズ”が、失点しても相手より多く取りに行くスタイルを貫いた。

この勝ち方がいつまでも続くとは限らないが、マイアミは他のチームよりそれをうまくこなす。そして水曜の夜、彼らはまたやってのけた。

GOALがTQLスタジアムでのマイアミの選手を採点する…

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    デイン・セント・クレア（5/10）：

    デンキーのPKをあと一歩で防ぎかけたが、流れを考えると惜しいチャンスを逃した。守備陣のミスを考えれば失点の責任は彼にはない。

    セルヒオ・レギロン（6/10）：

    今季2度目の先発だが、途中出場ほどの活躍はなかった。

    ミカエル（5/10）：

    安定感はここ数週間ほどなく、それゆえマイアミの守備も精彩を欠いた。

    ゴンサロ・ルハン（4/10）：

    ペナルティエリア内でFWを掴んで引きずり込むようなファールは許されない。1失点はルハンがPKを献上した責任。2、3点目はチーム全体のミスが重なった。

    イアン・フレイ（5/10）：

    2失点目はもっと対応できたはずで、守備の貢献も不足していた。

    • 広告
  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    中盤

    ヤニック・ブライト（7/10）：

    スコアには表れなかったが、守備では不可欠だった。

    テラスコ・セゴビア（6/10）：

    ブライトが守備を統率し、デ・ポールが攻撃を牽引。セゴビアはその中間に位置した。

    ロドリゴ・デ・ポール（7/10）：

    メッシの2点目をアシストし、ボールに触れる機会も多く、複数のチャンスを作った。守備ではシンシナティの3点目でエヴァンダーに大きなスペースを与えてしまった。

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    攻撃

    リオネル・メッシ（10/10）：

    2得点1アシストで試合を支配。言葉は不要だ。

    ルイス・スアレス（6/10）：

    メッシの無私な折り返しを受けたが、シュートはバーに阻まれた。正直、メッシが自分で打つべきだった。

    ジェルマン・ベルテラメ（7/10）：

    ペナルティエリア内で何度もボールを受けたが、決定機は少なかった。それでも終盤に決勝点を奪い、マイアミに勝利をもたらした。彼にとって転機となるか？

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    デビッド・ルイス（6/10）：

    90分間の出場が困難なレギロンに代わり出場し、まずまずのプレーを見せた。

    マテオ・シルヴェッティ（8/10）：

    同点弾とアシストを記録。怪我から復帰した試合としては完璧だった。

    ギジェルモ・オヨス（7/10）：

    シルヴェッティを投入した采配は正解だったが、ベンチで観戦した彼は相当ストレスを感じたことだろう。

MLS
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
FCシンシナティ crest
FCシンシナティ
CIN
MLS
インテルマイアミCF crest
インテルマイアミCF
MIA
ポートランドティンバーズ crest
ポートランドティンバーズ
POT