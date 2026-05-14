得失点合戦は危険だ。MLSでは特に、リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミを相手にそれを避けるべきだ。

得点が生まれた試合では、たいていマイアミが優位に立つ。水曜日のFCシンシナティ戦でも8得点が飛び交うスリリングな展開となり、マイアミが5－3で勝利。メッシが活躍し、攻撃陣が勢いづいた。守備のミスこそあったが、攻撃力の差が顕著だった。 やはり、メッシ率いるチームと打ち合いは避けるべきだ。

前半はマット・ミアズガのクリアがメッシに当たってオウンゴールとなりマイアミが先制。その後、FCシンシナティがケビン・デンキーのPKとパベル・ブチャのバックポストへのシュートで逆転した。 55分にはメッシが同点弾。しかしシンシナティのエバンダーがすぐさま勝ち越し、再びリードを許した。それでもメッシのパスからシルヴェッティが追いつき、さらにベルテラメが逆転。89分にはチェレンターノのオウンゴールで5－3となり、マイアミが試合を決定付けた。

この試合は、まさに往年のマイアミそのものだった。バランスを探し当てていた“新しくなったチーム”ではなく、混沌ながらも美しく得点を量産する“ヘロンズ”が、失点しても相手より多く取りに行くスタイルを貫いた。

この勝ち方がいつまでも続くとは限らないが、マイアミは他のチームよりそれをうまくこなす。そして水曜の夜、彼らはまたやってのけた。

GOALがTQLスタジアムでのマイアミの選手を採点する…