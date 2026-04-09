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FCシンシナティがネイマール獲得へ予備協議に入ったと報じられた
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またMLSからのオファーか？
ネイマールは2025年、アル・ヒラル退団後にシカゴ・ファイアと交渉し、MLS移籍が目前に迫っていた。しかし、幼少期から所属したサントスと1年契約を結んで降格回避に貢献し、ワールドカップ前のMLS移籍の噂は沈静化した。
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交渉は再開されるのか？
しかし、再び動きがあるようだ。交渉は初期段階ながら、シンシナティは世界屈指のブラジル人選手の獲得を検討しているという。GOALの問い合わせにはクラブがコメントを控えた。
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FCシンシナティの運営課題
シンシナティにはロースター編成上の潜在的な障害がある。パット・ヌーナン監督の下、チームはすでに3つの指定枠をエヴァンダー、ケビン・デンキー、マイルズ・ロビンソンで埋めており、全員が長期契約を結んでいる。状況が変わらなければ、ネイマールはMLSの給与規定内に収まる契約に合意する必要がある。 『The Athletic』によると、欧州クラブは昨年オフ、シンシナティが2025年冬に獲得したデンキーに関心を示していたという。
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クラブの名を広く知らしめる
シンシナティは最近、欧州のスター選手獲得へ動き出している。2025年シーズンに向け、ベルギーリーグ得点王デンキーを1600万ドルで獲得。さらにウェストン・マッケニーとの合意間近と報じられ、ジョシュ・サージェントとも交渉した。
一方、ネイマールは次期ワールドカップのブラジル代表入りを目指しているが、今年3月の親善試合には選ばれなかった。