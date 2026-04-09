FCシンシナティがネイマール獲得へ予備協議に入ったと報じられた

シンシナティは最近、欧州のスター選手獲得へ動き出している。2025年シーズンに向け、ベルギーリーグ得点王デンキーを1600万ドルで獲得。さらにウェストン・マッケニーとの合意間近と報じられ、ジョシュ・サージェントとも交渉した。

一方、ネイマールは次期ワールドカップのブラジル代表入りを目指しているが、今年3月の親善試合には選ばれなかった。