FCシャルケ04に安堵の息：エディン・ジェゾの早期復帰で、ブンデスリーガ昇格は「極めて現実的」

リーグ3位のエルバースベルク戦では、ジェコだけでなく、負傷中の同胞ニコラ・カティッチや、KSC戦で5枚目のイエローカードを受けた主将ケナン・カラマンも欠場する見込みだ。 ムスリッチは「複数の欠場者がいても、まだ2、3の優れた選択肢がある」と語った。「ここ数か月、多くの欠場者をカバーできたことが、チームを大きく成長させた」

この大一番を前にムスリッチ監督は「絶対的な強豪」との対戦を表明し、今季のエルバースベルクの活躍を「傑出している」と称えた。