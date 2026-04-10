「今シーズン中にエディン・ジェコが再びピッチに立つ可能性は極めて高い」と43歳の監督は語った。日曜日のSVエルバースベルク戦（13時30分キックオフ）を前に「エディンは非常に前向きで、我々も同様だ。ただし、現時点で具体的な時期を急ぐ必要はない」
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FCシャルケ04に安堵の息：エディン・ジェゾの早期復帰で、ブンデスリーガ昇格は「極めて現実的」
ジェコは3月末、ワールドカップ予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナがイタリアに勝った試合で肩を痛めた。シャルケは復帰時期について明言を避けていたが、本人は先日のカールスルーエSC戦の前にシーズン内の復帰の可能性を残していた。
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シャルケ04、SVエルバースベルクとの大一番を控える
リーグ3位のエルバースベルク戦では、ジェコだけでなく、負傷中の同胞ニコラ・カティッチや、KSC戦で5枚目のイエローカードを受けた主将ケナン・カラマンも欠場する見込みだ。 ムスリッチは「複数の欠場者がいても、まだ2、3の優れた選択肢がある」と語った。「ここ数か月、多くの欠場者をカバーできたことが、チームを大きく成長させた」
この大一番を前にムスリッチ監督は「絶対的な強豪」との対戦を表明し、今季のエルバースベルクの活躍を「傑出している」と称えた。