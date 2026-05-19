スロット監督にとって、ブレントフォード戦を控えた状況はまさに「自殺行為」だ。サラーをベンチに下げれば、チャンピオンズリーグ出場権をかけた戦いで貴重な戦力を失う。

キャラガーは「監督が自分の首を絞めるべきではない。週末の試合で勝つためにサラーが必要なら先発させるべきだ」と語る。

スロットの立場が不安定なことも状況を難しくしている。キャラガーは「私は以前、サラーを自己中心的だと批判した。だがスロットは自己中心的であってはいけない。クラブのことを考え、最善を尽くすべきだ」と語った。 「リヴァプールがブレントフォード戦で結果が必要なら、ベスト布陣だと信じるなら、サラーを起用すべきだ。スロットは今リヴァプールで立場が弱い。だからこそサラーはあのような発言をした。彼はファンからの支持も得ていない。だからこそ行動したのだ。彼はスロットを本当に厄介な立場に追い込んだ。」