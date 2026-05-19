アストン・ヴィラに2-4で敗れた後、サラーは「ヘビーメタル・フットボール」への回帰を主張し、リヴァプールの緊張を高めた。これに対しキャラガーはスカイ・スポーツで本音を語り、サラーを批判した。
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「FCサラハの話にしてはいけない」：リヴァプールFCのレジェンドが「レッズ」のスーパースターを批判し、クリスティアーノ・ロナウドと比較
「驚きはない」と元ディフェンダーは語った。キャラガーは、この騒動を予測しており、ある世界的スターの不名誉な結末を思い出させた。「シーズンが終わる前に彼はまた爆弾発言をするだろう。マンチェスター・ユナイテッドを去った時のロナウドのように」と語っていた。 シーズン終了後に起こると思っていたが、違っていた」
キャラガーは続けた。「以前、彼を『自己中心的』と言ったが、今回もそうだ。リヴァプールにとって重要な一週間だ。チャンピオンズリーグ出場権は未確定で、注目すべきは『FCリヴァプール』であり、『FCサラー』ではない。」
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サラがスロットに強い言葉で
アーネ・スロット監督の指導方針を批判しているかのように受け取られたサラーの投稿がきっかけだった。エジプト人選手はこう綴っている。「私はこのクラブが『懐疑派』から『信者』へ、『信者』から『チャンピオン』へと変わる過程を目の当たりにしてきた。多大な努力が必要だったが、常にクラブの目標達成のために全力を尽くしてきた。 これほど誇らしいことはない。今回の敗戦は痛く、ファンにふさわしい結果ではなかった。リヴァプールが再び対戦相手が恐れるほど勇敢で攻撃的なチームとなり、タイトルを勝ち取るチームに戻ることを願っている」
この言葉には深い意味が宿った。MFのアイコン、スティーブン・ジェラードも同調し、このメッセージがロッカールームの分裂とスロット監督下でのチームアイデンティティ喪失を証明していると強調した。
「彼は手榴弾のピンを抜いた」
テレビ解説者のゲイリー・ネヴィルはキャラガーを擁護し、エジプト人選手のタイミングを強く批判した。公の場で自チーム監督を辱める行為は、世界のトップクラブどこでも許されない。
ネヴィルは「彼は部屋の真ん中で手榴弾のピンを抜き、そのまま出て行った」と例え、さらに「もしユナイテッドの選手なら激怒していた」と語った。
それでもネヴィルは、現代サッカーの力関係も理解している。「だが、このタイプの選手――体格も個性も突出している――を黙らせることはできない。言いたいことがあれば必ず口にするし、聞きたくない時にこそ言う。あれは示唆に富んだ発言だ。アルネ・スロットは喜ばないだろう」。
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スロット監督はブレントフォード戦でサラーを起用するだろうか？
スロット監督にとって、ブレントフォード戦を控えた状況はまさに「自殺行為」だ。サラーをベンチに下げれば、チャンピオンズリーグ出場権をかけた戦いで貴重な戦力を失う。
キャラガーは「監督が自分の首を絞めるべきではない。週末の試合で勝つためにサラーが必要なら先発させるべきだ」と語る。
スロットの立場が不安定なことも状況を難しくしている。キャラガーは「私は以前、サラーを自己中心的だと批判した。だがスロットは自己中心的であってはいけない。クラブのことを考え、最善を尽くすべきだ」と語った。 「リヴァプールがブレントフォード戦で結果が必要なら、ベスト布陣だと信じるなら、サラーを起用すべきだ。スロットは今リヴァプールで立場が弱い。だからこそサラーはあのような発言をした。彼はファンからの支持も得ていない。だからこそ行動したのだ。彼はスロットを本当に厄介な立場に追い込んだ。」