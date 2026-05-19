「FCサラハの話にしてはいけない」：リヴァプールFCのレジェンドがチームのスーパースターを批判し、クリスティアーノ・ロナウドと比較

アーネ・スロット監督の指導方針を批判しているかのように受け取られたサラーの投稿がきっかけだった。エジプト人選手はこう綴っている。「私はこのクラブが『懐疑派』から『信者』へ、『信者』から『チャンピオン』へと変わる過程を目の当たりにしてきた。多大な努力が必要だったが、常にクラブの目標達成のために全力を尽くしてきた。 これほど誇らしいことはない。今回の敗戦は痛く、ファンにふさわしい結果ではなかった。リヴァプールが再び対戦相手が恐れるほど勇敢で攻撃的なチームとなり、タイトルを勝ち取るチームに戻ることを願っている」

この言葉には深い意味が宿った。MFの象徴スティーブン・ジェラードも同調し、このメッセージがロッカールームの分裂とスロット監督下で失われたアイデンティティを証明していると強調した。