マンチェスター・シティvsサウサンプトンの予想スタメン・見どころ｜2025-26FAカップ準決勝
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マンチェスター・シティvsサウサンプトン｜見どころ
キックオフ：2026年4月26日(日)1:15
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2025-26FAカップ準決勝でマンチェスター・シティと松木玖生所属のサウサンプトンと対戦する。
昨季のFAカップファイナリストのマンチェスター・Cは、今季も順調に勝ち上がり、準々決勝でリヴァプールに4-0で勝利して7季連続のベスト4進出を決めた。カラバオカップを制し、プレミアリーグでも優勝争いを繰り広げる中、国内3冠を目指すチームは、決勝進出を懸けてサウサンプトンとウェンブリーで激突する。地力で圧倒的に優位なマンチェスター・Cがこの試合でも主導権を握ることが予想されており、早々に得点を挙げれば一方的な展開になりそうだ。昨季成し遂げられなかったFAカップ制覇に向けてしっかりと勝利を手にしたいところだ。
対するサウサンプトンは、プレミアリーグ勢以外で唯一のベスト4入り。準々決勝でホームに強豪アーセナルを迎え、2-1で競り勝って5季ぶりの準決勝進出を決めた。昨季プレミアリーグから降格したチームは今季序盤こそ低迷したものの、途中就任したイカートの下で復調を見せ、1月下旬から公式戦無敗（16勝4分け）と絶好調だ。強豪マンチェスター・Cとの一戦では劣勢に立たされることが予想されるものの、アーセナル戦のように少ないチャンスを確実にものにして再び大金星を狙いたい。また、松木が世界的なタレント集団相手にどれだけのパフォーマンスを見せられるかにも注目だ。
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、フサノフ、グエーイ、オライリー
■MF
ロドリ、シウバ、セメンヨ、チェルキ、ドク
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ディアス
負傷選手情報：グヴァルディオル
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サウサンプトン｜予想スタメン
■GK
ペレツ
■DF
ブリー、ハーウッド＝ベリス、ウッド、マニング
■MF
ヤンデル、ダウンズ、松木、アザズ、シエンツァ
■FW
スチュワート
監督
イカート
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マッカーシー
負傷選手情報：ローアスリウ
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マンチェスター・シティvsサウサンプトン｜注目選手
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目はストライカーのハーランド。2022年の加入以降、毎シーズンでチームの得点源として大活躍し、数々のタイトル獲得に貢献してきた。現在得点ペースを落としているものの、すでに公式戦34得点を記録する。
ハーランドはFAカップ決勝進出を懸けたサウサンプトン戦でも攻撃陣を牽引する見込み。アーセナル戦で得点を挙げるなど復調の兆しを見せており、相手守備陣にとっての脅威になることは間違いない。年明け以降安定感のあるサウサンプトン守備陣をハーランド中心にどのように攻略するか注目だ。
■サウサンプトン｜松木玖生
対するサウサンプトンの注目は日本人MF松木だ。トルコでの1年間の武者修行を経てチームに帰還した同選手は、序盤こそ出場機会に恵まれなかったものの、2月から定位置を掴み、好調を続けるチームを支える。ここまで公式戦25試合6得点1アシストを記録している。
そんな松木がマンチェスター・Cとの大一番でも出場機会を得られる可能性は大いにある。直近のリーグ戦のように右サイドハーフでピッチに立つことになれば、新鋭オライリーとのマッチアップが予想される。日本代表がイングランド代表を撃破した聖地ウェンブリーの地で強豪相手に自身の価値を証明できるか。
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マンチェスター・シティvsサウサンプトン｜放送・配信予定
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