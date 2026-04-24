キックオフ：2026年4月26日(日)1:15

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2025-26FAカップ準決勝でマンチェスター・シティと松木玖生所属のサウサンプトンと対戦する。

昨季のFAカップファイナリストのマンチェスター・Cは、今季も順調に勝ち上がり、準々決勝でリヴァプールに4-0で勝利して7季連続のベスト4進出を決めた。カラバオカップを制し、プレミアリーグでも優勝争いを繰り広げる中、国内3冠を目指すチームは、決勝進出を懸けてサウサンプトンとウェンブリーで激突する。地力で圧倒的に優位なマンチェスター・Cがこの試合でも主導権を握ることが予想されており、早々に得点を挙げれば一方的な展開になりそうだ。昨季成し遂げられなかったFAカップ制覇に向けてしっかりと勝利を手にしたいところだ。

対するサウサンプトンは、プレミアリーグ勢以外で唯一のベスト4入り。準々決勝でホームに強豪アーセナルを迎え、2-1で競り勝って5季ぶりの準決勝進出を決めた。昨季プレミアリーグから降格したチームは今季序盤こそ低迷したものの、途中就任したイカートの下で復調を見せ、1月下旬から公式戦無敗（16勝4分け）と絶好調だ。強豪マンチェスター・Cとの一戦では劣勢に立たされることが予想されるものの、アーセナル戦のように少ないチャンスを確実にものにして再び大金星を狙いたい。また、松木が世界的なタレント集団相手にどれだけのパフォーマンスを見せられるかにも注目だ。