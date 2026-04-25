■チェルシー｜エンソ・フェルナンデス

チェルシーの注目はフェルナンデス。アルゼンチン代表としてワールドカップ優勝を成し遂げた直後にクラブ史上最高額で加入した同選手は、中盤の主力として大活躍。クラブワールドカップ制覇などに貢献し、今季は公式戦48試合出場とネトとともにチーム内で最多出場数を記録する。

フェルナンデスは今季、攻守にわたってチームの要としてプレー。キャリアハイの公式戦12得点と攻撃面でも存在感を高めている。司令塔パルマーの出場可否が不透明な中、チェルシーが決勝進出を決めるためにも、ゲームキャプテンを務める同選手が再び攻守にわたって活躍しなければならない。

■リーズ・ユナイテッド｜田中碧

対するリーズの注目は日本代表MF田中。昨季加入1年目から主力に定着して2部優勝に貢献した同選手だが、プレミアリーグ昇格を決めた今季、チーム状態が芳しくない中、出場機会を大幅に減らしていた。それでも、現在先発出場の機会を増やしており、復調を見せるチームを支えている。

そんな田中はチェルシーとの大一番でも先発でピッチに立つ可能性が高い。12月の3-1で勝利したチェルシー戦では記念すべきプレミアリーグ初得点を記録しており、同クラブとの相性は良さそうだ。カイセドやフェルナンデスとのマッチアップが予想される中、中盤の主導権争いを制してチームを53年ぶりの決勝に導けるか。