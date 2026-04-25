チェルシーvsリーズ・ユナイテッドの予想スタメン・見どころ｜2025-26FAカップ準決勝
- Getty Images
チェルシーvsリーズ・ユナイテッド｜見どころ
キックオフ：2026年4月26日(日)23:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2025-26FAカップ準決勝でチェルシーと田中碧所属のリーズ・ユナイテッドが激突する。
8度のFAカップ制覇を誇るチェルシーは、今季対戦相手にも恵まれ、準々決勝で3部ポート・ヴェイルに7-0で勝利して2季ぶりのベスト4進出を決めた。4季ぶりの決勝進出を目指すチームだが、現在調子を落としている。ブライトンに完敗してリーグ戦5連敗を喫した直後に1月からチームを指揮したロシニアーを解任した。準決勝のリーズ戦に敗れることがあれば無冠が確定するチームは、暫定指揮官マクファーレンの下でどのようなパフォーマンスを見せるか。沈黙の続く攻撃陣の奮起に期待したい。
対するリーズは、昇格1年目となったプレミアリーグで残留争いに巻き込まれるが、FAカップでは躍進。準々決勝でウェストハムをPK戦の末に下して39年ぶりに準決勝に辿り着いた。53年ぶりの決勝進出を懸けてウェンブリーでチェルシーと対戦するチームは、直近の公式戦7試合で無敗と安定した戦いを続けており、自信を持って強豪との一戦に臨めそうだ。さらに、今季はチェルシー相手に1勝1分けと勝ち越すなど苦手意識もない。主導権を握られる可能性はあるが、粘り強く戦って勝機を見出したい。
- Getty Images
チェルシー｜予想スタメン
■GK
サンチェス
■DF
ギュスト、フォファナ、チャロバー、ククレジャ
■MF
ネト、ラヴィア、カイセド、ガルナチョ、フェルナンデス
■FW
デラップ
■監督
マクファーレン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ペドロ、バディアシル、ジェームズ
負傷選手情報：エステヴァン、ギッテンス
- Getty Images
リーズ・ユナイテッド｜予想スタメン
■GK
ダーロウ
■DF
ジャスティン、ビヨル、ストライク
■MF
ボーグル、アンパドゥ、田中、グドムンドソン、アーロンソン、オカフォー
■FW
キャルヴァート＝ルーウィン
監督
ファルケ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：シュタッハ
負傷選手情報：なし
- Getty Images
チェルシーvsリーズ・ユナイテッド｜注目選手
■チェルシー｜エンソ・フェルナンデス
チェルシーの注目はフェルナンデス。アルゼンチン代表としてワールドカップ優勝を成し遂げた直後にクラブ史上最高額で加入した同選手は、中盤の主力として大活躍。クラブワールドカップ制覇などに貢献し、今季は公式戦48試合出場とネトとともにチーム内で最多出場数を記録する。
フェルナンデスは今季、攻守にわたってチームの要としてプレー。キャリアハイの公式戦12得点と攻撃面でも存在感を高めている。司令塔パルマーの出場可否が不透明な中、チェルシーが決勝進出を決めるためにも、ゲームキャプテンを務める同選手が再び攻守にわたって活躍しなければならない。
■リーズ・ユナイテッド｜田中碧
対するリーズの注目は日本代表MF田中。昨季加入1年目から主力に定着して2部優勝に貢献した同選手だが、プレミアリーグ昇格を決めた今季、チーム状態が芳しくない中、出場機会を大幅に減らしていた。それでも、現在先発出場の機会を増やしており、復調を見せるチームを支えている。
そんな田中はチェルシーとの大一番でも先発でピッチに立つ可能性が高い。12月の3-1で勝利したチェルシー戦では記念すべきプレミアリーグ初得点を記録しており、同クラブとの相性は良さそうだ。カイセドやフェルナンデスとのマッチアップが予想される中、中盤の主導権争いを制してチームを53年ぶりの決勝に導けるか。
- U-NEXT
チェルシーvsリーズ・ユナイテッド｜放送・配信予定
準決勝マンチェスター・シティvsサウサンプトンを含む2025-26シーズンのFAカップは、『U-NEXT』が独占配信を行う。FAカップの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックでFAカップをお得に視聴！
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください
- U-NEXT
【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。