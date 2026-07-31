基準となる制裁は10試合に引き上げられたものの、独立した規制委員会は、個別の状況に応じて出場停止期間を調整する裁量権を引き続き有している。重大な加重要素がある場合には、より重い処分が科される可能性があり、一方で6試合への軽減処分が検討されるのは、違反者が最初の機会に違反を認めた場合に限られる。さらに、違反を繰り返した者は12試合を超える出場停止、または重大な事案では一定期間の停止処分に直面する。