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FA、選手とスタッフに対する最低出場停止処分の拡大で差別的虐待への取り締まりを強化
FA、不正行為に対する制裁を強化
イングランド・サッカー協会（FA）は、人種、民族的出自、宗教、性別、性的指向、または障がいに関連する差別的な不適切行為を対象とする規則E3.2違反に対する制裁を正式に強化した。これまでのシーズンでは、こうした加重要素のある違反に対する出場停止は6試合から12試合の範囲だった。統括団体は今回、有罪と認定されたあらゆる選手またはテクニカルスタッフに対し、最低でも10試合の出場停止とする新たな基準を設けた。
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統括団体が声明を発表
FAは、こうしたより厳格な措置について、イングランドのフットボールからあらゆる形の差別を排除するという明確なコミットメントの一環として導入したと強調した。声明では、次のように述べている。「近年、大きな進展が見られている一方で、差別的な行為は依然として競技全体における課題であり続けている。この忌まわしい行為に対処するためには、強化された措置が必要だ」
委員会は裁量権を維持する
基準となる制裁は10試合に引き上げられたものの、独立した規制委員会は、個別の状況に応じて出場停止期間を調整する裁量権を引き続き有している。重大な加重要素がある場合には、より重い処分が科される可能性があり、一方で6試合への軽減処分が検討されるのは、違反者が最初の機会に違反を認めた場合に限られる。さらに、違反を繰り返した者は12試合を超える出場停止、または重大な事案では一定期間の停止処分に直面する。
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キックオフ前に適応するクラブたち
イングランドのフットボール界全体にわたる各クラブは今後、競技が始まる前に、更新されたこれらの規則がもたらす重大な結果について、すべての選手とスタッフが十分に理解していることを徹底しなければならない。厳格化されたこの枠組みは、各チームが来る2026-27シーズンに向けた準備の総仕上げを進める中で導入されるものだ。 プレミアリーグの開幕は8月21日に予定されており、その日には連覇中のアーセナルが昇格組のコヴェントリー・シティをホームに迎える。
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