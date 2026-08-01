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FA、勝ち点剥奪は見送り チェルシーに財務規則74件違反で1000万ポンドの罰金
チェルシーに金銭的処分
チェルシーは、代理人への支払いに関する規定違反により、1000万ポンドの罰金と、2回の移籍期間における選手登録禁止処分の執行猶予を科された。クラブの新オーナー体制である、トッド・ベーリー氏とクリアレイク・キャピタルが主導する体制は、2011年から2018年の間に未登録の代理人へ開示されていない4700万ポンドの支払いがあったことを含む、FA規則74件の違反を自己申告していた。FAは、勝ち点6の減点処分の執行猶予が不服申し立てにより撤回されたことを確認しており、財政的制裁の全額は統括団体によってグラスルーツのフットボール支援に再配分される予定だ。
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統括団体が決定の詳細を明らかにする
科された財政処分について、FAは、この決定は「適切な処分」を意味するものだと述べた。この断固たる措置は、イングランドサッカーの統括団体によって、「同様の不正行為を抑止し、競技の公正性を維持する」ことを目的に講じられた。
一方、独立した規制委員会は、チェルシーの新経営陣による自主申告について具体的に言及し、「クラブがこれらの事項をFAに知らせていなければ、発覚する可能性は低かっただろう」と述べた。
その後、クラブは調査結果を受け、公式声明で次のように応じた。「FAの手続きが終了したことで、クラブに対するすべての規制上の手続きはこれで終結する」
チェルシーの経営陣は声明の最後に、一連の過程を通じた建設的な対話に感謝を示し、こう締めくくった。「この一連の手続きを通じてクラブに関与してくれたUEFA、プレミアリーグ、そしてFAに感謝している」
アブラモビッチ時代の遺産
これら一連の違反はすべて、アブラモビッチのオーナー時代に端を発している。アブラモビッチは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領との関係が疑われたことで、2022年3月に英国政府から制裁を科された。 チェルシー売却による25億ポンドの収益は現在も凍結されたままで、人道支援資金の配分をめぐる係争が続いているため、英国の銀行口座に留め置かれている。代理人への支払い違反をめぐるこの法的案件は、スタンフォード・ブリッジにおけるこのロシア人実業家の遺産に影を落としてきた、さまざまな規制調査の最後の章となる。
- AFP
ピッチに注目が移る
この裁定により、チェルシー首脳陣は勝ち点剥奪の脅威にさらされることなく、ベーリー体制下での戦力の安定構築に注力できる、切実に必要とされていた法的確実性を得た。シャビ・アロンソ監督の下、チェルシーは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、8月24日に敵地でフラムと対戦する。
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