科された財政処分について、FAは、この決定は「適切な処分」を意味するものだと述べた。この断固たる措置は、イングランドサッカーの統括団体によって、「同様の不正行為を抑止し、競技の公正性を維持する」ことを目的に講じられた。

一方、独立した規制委員会は、チェルシーの新経営陣による自主申告について具体的に言及し、「クラブがこれらの事項をFAに知らせていなければ、発覚する可能性は低かっただろう」と述べた。

その後、クラブは調査結果を受け、公式声明で次のように応じた。「FAの手続きが終了したことで、クラブに対するすべての規制上の手続きはこれで終結する」

チェルシーの経営陣は声明の最後に、一連の過程を通じた建設的な対話に感謝を示し、こう締めくくった。「この一連の手続きを通じてクラブに関与してくれたUEFA、プレミアリーグ、そしてFAに感謝している」