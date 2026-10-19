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FAカップ1回戦の組み合わせ抽選で、レスター・シティとノンリーグから初出場するチームの対戦相手が決定
序盤に際立つ家族の絆
『ザ・サン』によると、今回の組み合わせ抽選で最も注目を集めるのは、ピーターバラ・ユナイテッドのロビー・サベージ監督が、自身の息子チャーリー・サベージと対戦することだ。ピーターバラがレディングを迎える一戦で実現する。
リーグ1とリーグ2の計48クラブが、勝ち残っているノンリーグの32チームに正式に加わった。この序盤戦では記憶に残る場面がしばしば生まれる。2回戦進出が懸かるロンドン・ロードでの一戦は、サベージ家にとって極めて個人的な意味を持つ対決となりそうだ。
かつての王者たちがノンリーグ勢との対戦に臨む
レスター・シティとウィガン・アスレティックは近年の苦戦を受け、今年は大会の早い段階から参戦する。現在の出場チームに含まれる歴代優勝クラブの中でも、特に知名度の高い２チームだ。レスターは６部のオックスフォード・シティとのアウェー戦が決まり、ノンリーグに所属するホームチームにとっては大金星を挙げる絶好の機会となる。
２年連続で降格したレスターはリーグ１でも苦戦しており、開幕からのリーグ戦９試合でわずか３勝にとどまっている。一方、ウィガンは南下してボアハム・ウッドと対戦する予定で、こちらも興味深い一戦となりそうだ。
格下チーム、カップ戦での番狂わせを夢見る
サッカーのピラミッドをさらに下ると、複数のクラブが格上を破る快挙を狙っている。勝ち残っているチームの中で最も下位に位置するタドリー・カレヴァは、火曜日の再試合でオールダーショットを破れば、リーグ1のバーンズリーとのアウェー戦に臨む。AFCラシュデン＆ダイヤモンズはバートン・アルビオンを訪れる。一方、7部所属で初出場のプリマス・パークウェイとバーカムステッドは、思いがけず互いに対戦する組み合わせとなり、フットボールリーグ所属クラブとの対戦は実現しなかった。この一戦の勝者が次のラウンドへ進む。
FAカップ1回戦の組み合わせ全一覧
ドーバー・アスレティック対ウィールドストーン
マンスフィールド・タウン対マクルズフィールドまたはアンスティ・ノマッズ
ハダースフィールド・タウン対エクセター・シティ
ルートン・タウン対チェシャム・ユナイテッドまたはフォレスト・グリーン・ローヴァーズ
ブリストル・ローヴァーズ対ケンブリッジ・ユナイテッド
オールダム・アスレティック対シェフィールド・ウェンズデー
キダーミンスター・ハリアーズ対ドンカスター・ローヴァーズ
レイトン・オリエント対ハーバラ・タウン
アクリントン・スタンリー対ウィコム・ワンダラーズ
MKドンズ対スウィンドン・タウン
ニューポート・カウンティ対ウォルソール
ブロムリー対ロザラム・ユナイテッド
バーネット対トランメア・ローヴァーズ
フリートウッド・タウン対ロッチデール
バーンズリー対アルダーショットまたはテイドリー・カレヴァ
プリマス・パークウェイ対バーカムステッド
チェスターフィールド対レザーヘッドまたはヨーヴィル・タウン
ジリンガム対バローまたはグロスター・シティ
ベリーまたはハロゲート・タウン対AFCファイルド
クルー・アレクサンドラ対AFCウィンブルドン
オックスフォード・ユナイテッド対スティヴネイジ
バートン・アルビオン対AFCラシュデン＆ダイヤモンズ
ベッドフォード・タウンまたはクレイ・ワンダラーズ対ストックポート・カウンティ
ポート・ヴェイル対スカンソープ・ユナイテッド
チェルトナム・タウン対FCハリファックス・タウン
コルチェスター・ユナイテッド対チョーリーまたはウスター・シティ
イーストリー対シュルーズベリー・タウン
ピーターバラ・ユナイテッド対レディング
ウィンボーン・タウン対クローリー・タウン
プリマス・アーガイル対スポルディング・ユナイテッドまたはアルヴチャーチ
ホーンチャーチ対ブラックプール
ギーズリー対サットン・ユナイテッド
ゲーツヘッドまたはスタッフォード・レンジャーズ対グリムズビー・タウン
オックスフォード・シティ対レスター・シティ
ブラッドフォード・シティ対マリン
ヨーク・シティ対ノーサンプトン・タウン
アルトリンチャムまたはFCユナイテッド・オブ・マンチェスター対ノッツ・カウンティ
ボアハム・ウッド対ウィガン・アスレティック
カーライル・ユナイテッド対サルフォード・シティ
ソールズベリー対ショーリング
11月の試合を見据えて
1回戦の全試合は11月7日を含む週末に行われる。勝ち上がったチームは、チャンピオンシップとプレミアリーグの強豪クラブがいよいよ参戦する、収益面でも魅力的な3回戦への進出を目指し、2回戦の抽選を待つことになる。
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