レスター・シティとウィガン・アスレティックは近年の苦戦を受け、今年は大会の早い段階から参戦する。現在の出場チームに含まれる歴代優勝クラブの中でも、特に知名度の高い２チームだ。レスターは６部のオックスフォード・シティとのアウェー戦が決まり、ノンリーグに所属するホームチームにとっては大金星を挙げる絶好の機会となる。

２年連続で降格したレスターはリーグ１でも苦戦しており、開幕からのリーグ戦９試合でわずか３勝にとどまっている。一方、ウィガンは南下してボアハム・ウッドと対戦する予定で、こちらも興味深い一戦となりそうだ。