FAカップ、アーセナルがチャンピオンシップ7位のサウサンプトンに敗退：準々決勝の結果

プレミアリーグは今週末が休養週となり、来週4月10日（金）にウェストハム対ウルヴァーハンプトンの第32節第1戦を皮切りに再開される。しかし今日、イングランドではFAカップ準々決勝の4試合のうち3試合が行われた。 最初にピッチに立ったビッグクラブはペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティで、土曜日のイングランドのビッグマッチでリヴァプールを圧倒的な強さで下した。4-0の完勝で、ハーランドがハットトリック、セメニョが1ゴールを挙げた。 チェルシーはリーグ1（3部）最下位のポート・ヴェイルに7得点を奪った。ロゼニオール監督は部分的なメンバー入れ替えを行い、7人の異なる選手が得点を記録した。ハトが開始わずか2分で先制点を挙げ、続いてジョアン・ペドロが追加点。前半終了3分前にはローレンス＝ガブリエルのオウンゴールも決まった。後半にはアダラビオヨ、アンドレイ・サントス、エステヴァオ、ガルナチョがゴールを決めた。



