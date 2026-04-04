プレミアリーグは今週末が休養週となり、来週4月10日（金）にウェストハム対ウルヴァーハンプトンの第32節第1戦を皮切りに再開される。しかし今日、イングランドではFAカップ準々決勝の4試合のうち3試合が行われた。 最初にピッチに立ったビッグクラブはペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティで、土曜日のイングランドのビッグマッチでリヴァプールを圧倒的な強さで下した。4-0の完勝で、ハーランドがハットトリック、セメニョが1ゴールを挙げた。 チェルシーはリーグ1（3部）最下位のポート・ヴェイルに7得点を奪った。ロゼニオール監督は部分的なメンバー入れ替えを行い、7人の異なる選手が得点を記録した。ハトが開始わずか2分で先制点を挙げ、続いてジョアン・ペドロが追加点。前半終了3分前にはローレンス＝ガブリエルのオウンゴールも決まった。後半にはアダラビオヨ、アンドレイ・サントス、エステヴァオ、ガルナチョがゴールを決めた。
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FAカップ、アーセナルがチャンピオンシップ7位のサウサンプトンに敗退：準々決勝の結果
試合
今日の最後の試合で波乱が起きた。チャンピオンシップ（2部）で7位、現在はプレーオフ圏外にも置かれているサウサンプトンが、プレミアリーグ首位のアルテタ率いるアーセナルを破ったのだ。ホームチームが2-1で勝利を収めた。試合の口火を切ったのはスコットランド人FWロス・スチュワートのゴールで、 途中出場したジョケレスが試合終了20分余りでアーセナルに同点ゴールを挙げたが、終了5分前にマンチェスター・シティのユース出身である2003年生まれのMFシェイ・チャールズが決勝点を挙げ、アーセナルを予想外の敗退へと追い込んだ。明日は準々決勝の最終戦が行われ、17時30分からウェストハム対リーズの試合が予定されている。