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FAカップ準決勝の組み合わせ：チェルシーはウェンブリーでリーズと対戦、チャンピオンシップの番狂わせの名手サウサンプトンはマンチェスター・シティと対戦する
- AFP
リーズ、チェルシーとの決戦を確定
準決勝の組み合わせで最大の注目カードとなったのは、チェルシーとリーズ・ユナイテッドの対戦だ。この一戦は、イングランドサッカー史上最も歴史あるライバル関係の一つを彷彿とさせる。リーズは、ロンドン・スタジアムで行われたウェストハム・ユナイテッドとの混沌とした準々決勝を、劇的なPK戦の末に制し、ベスト4への切符を手にした。
その試合終了後、抽選会がライブで行われ、残る4チームの運命が決まった。リーズにとって、ウェンブリーへの遠征は近年の歴史における重要な節目となる一方、チェルシーは過去に8度優勝しているこの大会で、再びその支配力を示そうとしている。
サウサンプトンがマンチェスター・シティに試練を与える
準決勝の第2試合では、チャンピオンシップ所属のサウサンプトンが、マンチェスター・シティという強豪を食い止めるという困難な任務を課せられた。サウサンプトンは、前ラウンドでアーセナルを撃破し、ウェンブリーでの決勝進出への夢を繋いだことで、今大会の「ジャイアントキラー」としての地位を確立している。
ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティは、複数の戦線で戦い続ける中、依然として優勝の最有力候補である。シティの圧倒的な実績にもかかわらず、今シーズンのサウサンプトンの粘り強い戦いぶりを見れば、今月下旬にウェンブリーのアーチの下で両チームが激突する際、彼らがその大舞台に怯むことはないだろう。
4月のウェンブリー公演の日程が決定
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決勝への道
マンチェスター・シティとチェルシーは、今後の対戦相手と比べれば、比較的楽な道のりで準決勝進出を果たした。プレミアリーグの強豪である両チームは、週末の試合で大きな危機を免れ、大会が佳境を迎える中、依然として「倒すべきチーム」としての地位を確固たるものにした。
勢いに乗るリーズや粘り強いサウサンプトンなど、伝統的な強豪以外の2チームが勝ち残ったことで、今後の試合にはさらなる不確定要素が加わった。4月の後半に迫る決戦のカウントダウンが本格化する中、4クラブすべてのファンがチケット争奪戦に奔走することになるだろう。