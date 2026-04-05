FAカップ準決勝の組み合わせ：チェルシーはウェンブリーでリーズと対戦、チャンピオンシップの番狂わせの名手サウサンプトンはマンチェスター・シティと対戦する

準決勝の組み合わせで最大の注目カードとなったのは、チェルシーとリーズ・ユナイテッドの対戦だ。この一戦は、イングランドサッカー史上最も歴史あるライバル関係の一つを彷彿とさせる。リーズは、ロンドン・スタジアムで行われたウェストハム・ユナイテッドとの混沌とした準々決勝を、劇的なPK戦の末に制し、ベスト4への切符を手にした。

その試合終了後、抽選会がライブで行われ、残る4チームの運命が決まった。リーズにとって、ウェンブリーへの遠征は近年の歴史における重要な節目となる一方、チェルシーは過去に8度優勝しているこの大会で、再びその支配力を示そうとしている。



