FAカップ決勝でチェルシーを1-0で下した直後、グアルディオラ監督は自身の去就について明言を避けた。イングランドでの通算20冠達成という節目の勝利も、彼のマンチェスターでの在任期間が終盤に差し掛かっているとの報道でやや影が薄れた。

決勝という大舞台にもかかわらず、試合後の会見では冗談を交えながら質問をかわした。来季も続投するか直接問われると、元バルセロナ監督は、シティファンが求める明確な回答ではなく、またも言及を避けた。