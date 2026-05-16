AFP
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FAカップ決勝勝利後、ペップ・グアルディオラ監督は、プレミアリーグ強豪チームを去る可能性が報じられる中、マンチェスター・シティでの将来に関する質問を避けた。
グアルディオラ、ウェンブリーでの退任説をかわす
FAカップ決勝でチェルシーを1-0で下した直後、グアルディオラ監督は自身の去就について明言を避けた。イングランドでの通算20冠達成という節目の勝利も、彼のマンチェスターでの在任期間が終盤に差し掛かっているとの報道でやや影が薄れた。
決勝という大舞台にもかかわらず、試合後の会見では冗談を交えながら質問をかわした。来季も続投するか直接問われると、元バルセロナ監督は、シティファンが求める明確な回答ではなく、またも言及を避けた。
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冗談と早退
TNTスポーツの生インタビューで司会のローラ・ウッズが「今シーズンがプレミアリーグ強豪を率いる最後か」と質問した。エティハド・スタジアムで10年を過ごしたグアルディオラはカメラの前で明確な回答を避け、笑いながらこう返した。
「どんな噂ですか？」と笑いながら返し、「良い夜を」と続けた。このやり取りから、ファンや評論家は55歳の彼が今シーズンで退任する準備をしていると推測している。
シティに二重の喜び
アントワーヌ・セメニョが72分に決めたゴールでシティがFAカップを制した。チェルシーとの接戦では、彼の冷静なフィニッシュが試合を決定付けた。これは今年初めにアーセナルを破ったカラバオ・カップに続く2つ目のタイトルだ。
この結果、国内3冠の可能性は残ったが、プレミアリーグではアーセナルが躓く必要がある。2冠を達成したシティは、過酷なリーグ戦の行方と次なるタイトルに集中する。
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プレミアリーグ優勝争い
シティは現在、アルテタ率いるアーセナルを2ポイント差で追走し、残り2試合となった。火曜にはアウェイでボーンマス、最終節ではホームでヴィラと対戦する。アーセナルがバーンリーとパレス戦で無敗なら、勝ち点6でも足りない可能性がある。
優勝争いが激化する一方で、グアルディオラの去就は依然として不透明だ。10年にわたる成功の後、ペップ不在のシティという未来が大きな話題となっている。