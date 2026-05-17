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FAカップ決勝で敗れたチェルシーは欧州出場権も危うい。キャプテンのリース・ジェームズは「結果が出せず申し訳ない」とファンに謝罪した。
ブルーズ、ウェンブリーで敗れる
両チームとも決定機が少ない接戦となり、試合終了15分前にアントワーヌ・セメニョが先制。FAカップ決勝でチェルシーが惜敗し、ジェームズは落胆した。 ウェンブリーで先発復帰した主将は、ロンドン北西部での接戦を「紙一重だった」と語った。中盤でチームに安定をもたらしたが、個の出来とは裏腹に、クラブはリーグ最終週を厳しい状況で迎える。
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スタンフォード・ブリッジのサポーターの皆様へのお詫び
プレミアリーグは残り2試合となり、チェルシーは理論上、欧州カップ戦出場圏内を残っている。しかしジェームズは、今年の不振を率直に認め、「現在の順位は名門としての期待に及ばない」と語った。
「今シーズンは期待通りの結果を残せておらず、ファンに謝罪したい。厳しい状況だが、早く調子を取り戻したい」とクラブ公式サイトで語った。「今は休息と回復に専念し、トレーニングピッチに戻って次のトッテナム戦の準備を始めなければならない」
ジェームズ、惜敗を受け改善を目指す
試合を振り返ったジェームズは、チームの奮闘を考えればもっと良い結果に値すると感じた。それでもプレミアリーグ優勝候補を相手に決定力不足が響いたと認めた。
「負けて残念だ」とジェームズは続けた。「スコアではなく内容を見れば互角だった。前半は相手がボールを支配したが、大きな脅威はなかった。しかし後半、わずかなチャンスを許し失点した。やれることは全てやった。 決勝に出場する者は誰もが勝ちたい。地元のタイトルでもFAカップでも同じだ。誰の意欲も疑わない。僕たちは勝ちたかった。ただ、運が味方してくれなかっただけだ」
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復帰したレヴィ・コルウィルへの称賛
ジェームズにとって唯一の救いは、アカデミー出身のレヴィ・コルウィルの活躍だった。長期離脱から復帰し2試合連続先発した23歳のディフェンダーについて、ジェームズは「彼が守備陣に戻ったことは非常に大きい」と語った。
ジェームズは「レヴィはクラブとチームにとって非常に重要な選手だ。彼が戻ってくれて本当に嬉しい。復帰してからは好調で、チームに大きく貢献している」と語った。