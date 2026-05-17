試合を振り返ったジェームズは、チームの奮闘を考えればもっと良い結果に値すると感じた。それでもプレミアリーグ優勝候補を相手に決定力不足が響いたと認めた。

「負けて残念だ」とジェームズは続けた。「スコアではなく内容を見れば互角だった。前半は相手がボールを支配したが、大きな脅威はなかった。しかし後半、わずかなチャンスを許し失点した。やれることは全てやった。 決勝に出場する者は誰もが勝ちたい。地元のタイトルでもFAカップでも同じだ。誰の意欲も疑わない。僕たちは勝ちたかった。ただ、運が味方してくれなかっただけだ」