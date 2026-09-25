マルバートンは、この手続きを統括団体がどのように扱ったかについて強い不満を示しており、FAが当初、ウッドフォードの異議申し立ては「認められない」と伝えていたと主張している。クラブによれば、この見解には「同意する」としていたという。だが、この件が二次審査のためにFAのプロフェッショナル・ゲーム・ボードの小委員会へと持ち込まれると、状況は変わった。これらの審議を経て、統括団体は9月29日火曜日に試合を最初から再試合として行わなければならないと裁定した。

この決定により、マルバートンは大きな衝撃を受けている。自分たちではどうすることもできない事情によって、ピッチ上で勝ち取った勝利を奪われたと感じているためだ。クラブは審査段階でこの裁定と争おうとしたが、最終的にその主張は認められなかった。