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FAカップで混乱勃発。主審のPK判定ミスにより、マルバートン・ワンダラーズはウッドフォード・タウンとの再試合を強いられる
技術的なエラーにより当初の結果は無効となった
この騒動の発端となったのは、当初の試合の30分に訪れた重要な場面だった。この場面でウッドフォード・タウンにPKが与えられた。ウッドフォードはこのスポットキックを成功させたものの、主審は攻撃側の選手がペナルティーエリア内に侵入していたことに気付き、その後ゴールを取り消した。
しかし、正しい手順を適用する代わりに、この試合担当審判は誤ってムルバートンに間接FKを与えた。競技規則第14条によれば、攻撃側の選手がペナルティーエリア内に侵入し、ボールがゴールに入った場合、得点は認められず、PKはウッドフォードによって蹴り直されなければならない。
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FA小委員会が介入
マルバートンは、この手続きを統括団体がどのように扱ったかについて強い不満を示しており、FAが当初、ウッドフォードの異議申し立ては「認められない」と伝えていたと主張している。クラブによれば、この見解には「同意する」としていたという。だが、この件が二次審査のためにFAのプロフェッショナル・ゲーム・ボードの小委員会へと持ち込まれると、状況は変わった。これらの審議を経て、統括団体は9月29日火曜日に試合を最初から再試合として行わなければならないと裁定した。
この決定により、マルバートンは大きな衝撃を受けている。自分たちではどうすることもできない事情によって、ピッチ上で勝ち取った勝利を奪われたと感じているためだ。クラブは審査段階でこの裁定と争おうとしたが、最終的にその主張は認められなかった。
試合の公正性に疑問符
マルバートン・ワンダラーズは強い調子の声明で、最終裁定について「深く動揺し、失望している」と認めた。また、この決定が長期的に及ぼす影響に重大な懸念を示し、今後同様の異議申し立てが相次ぐ可能性があると示唆した。
同クラブは、この裁定が今後のFAカップの試合に危険な前例を残す恐れがあると警告。技術的な判定ミスが結果無効の根拠となれば、「競技全体の公正性」が損なわれかねないとの懸念も示した。
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ウッドフォード・タウンはこの裁定を歓迎する
一方で、ウッドフォード・タウンは異議申し立て手続きの結果に満足感を示した。クラブは公式声明で、FAの「徹底的な検討」と、「FAカップのルールに従ってこの一戦を完結できる決定に至ったこと」に感謝を表した。
来る再試合に懸かるものは、両クラブにとって依然として非常に大きい。日程変更後の火曜日の試合に勝利したチームは、次ラウンドでグロスター・シティをホームに迎える権利を獲得する。その試合は10月3日土曜日に行われる予定だ。
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