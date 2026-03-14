F1、キミ・アントネッリがポールポジションを獲得：史上最年少。彼が応援しているサッカーチームは？

メルセデスのイタリア人ドライバー、アンドレア・キミ・アントネッリは、19歳6ヶ月18日で、F1史上最年少のポールシッターとなった。これは2008年以来続いていた記録を破るもので、当時セバスチャン・ベッテルがトロ・ロッソでモンツァで達成していた。

グリッドの最前列にイタリア人ドライバーが立つのは16年ぶりのことで、前回は2009年のジャンカルロ・フィジケラだった。アントネッリは、この記録を皮切りに、長い連勝の幕開けとなるかもしれない。