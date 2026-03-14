F1、キミ・アントネッリがポールポジションを獲得：史上最年少。彼が応援しているサッカーチームは？

メルセデスのイタリア人ドライバー、アンドレア・キミ・アントネッリは、19歳6ヶ月18日で、F1史上最年少のポールシッターとなった。これは2008年以来続いていた記録を破るもので、当時セバスチャン・ベッテルがトロ・ロッソでモンツァで達成していた。
グリッドの最前列にイタリア人ドライバーが立つのは16年ぶりのことで、前回は2009年のジャンカルロ・フィジケラだった。アントネッリは、この記録を皮切りに、長い連勝の幕開けとなるかもしれない。
メルセデスのイタリア人ドライバー、アンドレア・キミ・アントネッリは、19歳6ヶ月18日で、F1史上最年少のポールシッターとなった。これは2008年以来続いていた記録を破るもので、当時セバスチャン・ベッテルがトロ・ロッソでモンツァで達成していた。
グリッドの最前列にイタリア人ドライバーが立つのは16年ぶりのことで、前回は2009年のジャンカルロ・フィジケラだった。アントネッリは、この記録を皮切りに、長い連勝の幕開けとなるかもしれない。
2025年からF1のメルセデス・ワークスドライバーを務めるアンドレア・キミ・アントネッリは、ボローニャのサポーターである。ボローニャ出身のこの若手ドライバーは熱狂的なサッカーファンであり、故郷のチームを積極的に応援してきた。2025年のコッパ・イタリア優勝時には、街中の通りや広場で繰り広げられたパレードに熱狂的に参加し、勝利を祝った。