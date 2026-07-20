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欧州クラブ日本ツアー2026の試合日程・放送予定まとめ
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【一覧】2026年夏に来日する欧州サッカークラブ
■来日クラブ
- ボルシア・ドルトムント（ドイツ）
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【一覧】欧州クラブの日本ツアー試合日程
日時 対戦カード 放送・配信 7月29日(水)19:00 セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムント DAZN 8月1日(土)19:00 FC東京vsボルシア・ドルトムント 未定
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【7月29日】セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムント
■試合日程
2026年7月29日(水)19:00キックオフ
■試合会場
YANMAR HANASAKA STADIUM（大阪府大阪市）
■放送・配信予定
- 解説・実況：未定
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【8月1日】FC東京vsボルシア・ドルトムント
■試合日程
2026年8月1日(土)19:00キックオフ
■試合会場
MUFGスタジアム(国立競技場)（東京都新宿区）
■放送・配信予定
未定
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