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Yuta Tokuma

欧州クラブ日本ツアー2026の試合日程・放送予定まとめ

クラブ親善試合
J1 リーグ
セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪
FC東京
ブンデスリーガ

2026年夏に複数の欧州クラブが日本ツアーを開催。その試合日程や放送予定を紹介する。