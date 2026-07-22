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Tsutomu Maeda

欧州サッカークラブ日本ツアー2026の来日情報・チケット販売・放送予定

クラブ親善試合
ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪
FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京
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2026年夏にドルトムントが来日！欧州サッカークラブの日本ツアー 対戦カード・チケット販売日程・放送予定などを随時更新。

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    【一覧】2026年夏｜欧州クラブ来日試合日程

    各対戦カードの試合情報は下記リンクをクリック！

    ※欧州来日試合の中継予定・チケット情報などは変更となる可能性があります。詳しくは各公式サイトをご覧ください。

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  • Yamamoto BVBgetty

    欧州サッカークラブの来日情報

  • cerezo dortmund©CEREZO OSAKA CO.,LTD.

    【7月29日】セレッソ大阪 vs ドルトムント

    ■対戦カード

    セレッソ大阪 vs ドルトムント

    ■試合日時

    2026年7月29日(水) 19:00キックオフ

    ■会場

    YANMAR HANASAKA STADIUM

    ■放送・配信予定

    DAZN

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  • Shinji-Kagawa(C)Getty Images

    セレッソ大阪vsドルトムントのチケット販売日程

    ■チケット販売スケジュール

    種類販売期間
    SAKURA SOCIO先行販売5月30日(土)11:00～6月5日(金)
    一般販売6月6日(土)11:00～試合終了まで
    企画シート6/6(土)11:00〜
    ホスピタリティシート6月6日(土)11:00～7月20日(月)

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  • cerezo dortmund seat

    セレッソ大阪vsドルトムントのチケット価格

    席種価格(税込)
    大人小中高
    ①エキサイティングシート14,000円
    ②メイン北SS指定席12,000円
    ③メイン南SS指定席11,000円
    ④メイン北S指定席9,000円
    ⑤メイン南S指定席8,500円
    ⑥メインセンターA指定席6,500円
    ⑦メイン北A指定席6,000円3,000円
    ⑧メイン南A指定席6,000円3,000円
    ⑨バックセンター下段指定席8,000円2,800円
    ⑩バックセンター上段指定席7,500円2,500円
    ⑪バック北A指定席下段6,500円2,500円
    ⑫バック北A指定席上段6,000円2,000円
    ⑬バック南A指定席下段6,500円2,500円
    ⑭バック南A指定席上段6,000円2,000円
    ⑮バック北B指定席下段4,500円2,000円
    ⑯バック北B指定席上段4,000円1,500円
    ⑰バック南B指定席下段4,500円2,000円
    ⑱バック南B指定席上段4,000円1,500円
    ⑲バリュープライスA指定席5,000円1,000円
    ⑳バリュープライスB指定席3,000円500円
    ㉑ホームサポーター指定席(前段)4,000円800円
    ㉒ホームサポーター自由席(後段)4,000円800円
    ㉓南スタンド指定席3,000円500円
    ㉔車いす席2,500円500円

    ※チケット価格は需要によって変動するダイナミックプライシング（以下、DP）を導入しており、先行販売初日より適用となります。
    ※大人価格・小中高価格ともにDPの対象です。
    ※バリュープライスA指定席・B指定席は見えずらい可能性のあるお席となり、DPの対象外です。
    ※南スタンド指定席はDP対象外です。
    ※最新のチケット価格は販売開始後より「セレチケ」内にてご確認いただけます。
    ※セブンイレブン発券はリセール対象外となります。

  • 20240830_Yodoko-Sakura-Stadium(C)Getty images

    YANMAR HANASAKA STADIUMの周辺駐車場

  • dortmund-2026-japan-tour©FC TOKYO

    【8月1日】FC東京 vs ドルトムント

    ■対戦カード

    FC東京 vs ドルトムント

    ■試合日時

    2026年8月1日(土) 19:00キックオフ

    ■会場

    MUFGスタジアム(国立競技場)

    ■放送・配信予定

    未定

  • 20250905-J1-fctokyo-yuto-nagatomo©FC TOKYO

    FC東京vsドルトムントのチケット販売日程

    ■チケット販売スケジュール

    種類販売期間
    SOCIO先行販売2026年5月17日(日)10:00～
    法人年間チケット先行販売2026年5月17日(日)10:00～
    OFFICIAL MEMBERSHIP先行販売2026年5月24日(日)10:00～
    チケットぴあ先行販売2026年5月31日(日)10:00～2026年6月5日(金)11:59
    一般販売2026年6月5日(金)12:00～
  • fctokyo dortmund seat

    FC東京vsドルトムントのチケット価格

    席種券種会員一般当日
    Lounge Hospitality1席60,000円60,000円
    FootballCafe TOKYO1席40,000円40,000円
    Superior Package1席25,000円25,000円
    メインSSS指定席（タオルマフラー付）1席24,800円30,500円
    メインSSS指定席1席22,600円28,300円28,800円
    メインSS指定席1席18,100円22,600円23,100円
    メインS指定席大人13,100円16,400円16,900円
    U-186,550円8,200円8,450円
    U-121,000円1,000円1,000円
    バックセンター指定席大人9,900円12,400円12,900円
    U-184,950円6,200円6,450円
    U-121,000円1,000円1,000円
    バック指定席大人7,400円9,200円9,700円
    U-183,700円4,600円4,850円
    U-121,000円1,000円1,000円
    ホーム指定席大人6,600円8,200円8,700円
    U-183,300円4,100円4,350円
    U-121,000円1,000円1,000円
    メイン上層指定席大人6,400円8,000円8,500円
    U-183,200円4,000円4,250円
    U-121,000円1,000円1,000円
    バック上層指定席大人5,800円7,200円7,700円
    U-182,900円3,600円3,850円
    U-121,000円1,000円1,000円
    ホーム上層指定席大人5,000円6,200円6,700円
    U-182,500円3,100円3,350円
    U-121,000円1,000円1,000円
    南サイド上層指定席大人5,000円6,200円6,700円
    U-182,500円3,100円3,350円
    U-121,000円1,000円1,000円
    ビジター指定席大人8,200円8,700円
    U-184,100円4,350円
    U-121,000円1,000円
    ユニバーサル席大人9,200円9,700円
    U-184,600円4,850円
    U-121,000円1,000円
    車椅子ホーム
    メイン・バック自由席（障がい者手帳をお持ちの方
    およびその同伴者）    		大人7,400円7,900円
    U-183,700円3,950円
    U-121,000円1,000円
    車椅子ホーム
    北スタンド自由席（障がい者手帳をお持ちの方
    およびその同伴者）    		大人6,600円7,100円
    U-183,300円3,550円
    U-121,000円1,000円
    車椅子ミックス
    自由席（障がい者手帳をお持ちの方
    およびその同伴者）    		大人7,400円7,900円
    U-183,700円3,950円
    U-121,000円1,000円
    車椅子ビジター
    自由席（障がい者手帳をお持ちの方
    およびその同伴者）    		大人6,600円7,100円
    U-183,300円3,550円
    U-121,000円1,000円

    ※U-18料金は2008年4月2日生まれ以降の方、U-12料金は2014年4月2日生まれ以降の方が対象。未就学のお子様は保護者のお膝の上での観戦に限りチケットは必要ありません。
    ※各試合の単券販売において、指定席の『通路側』および『最前列』を対象にオプション価格として個席差額を設定。各ブロックの通路側または最前列のお席を購入する場合、オプション価格(+各500円/席)が上乗せ。。
    ※バリュープライスA指定席・B指定席は見えずらい可能性のあるお席となり、DPの対象外。
    ※南スタンド指定席はDP対象外。
    ※セブンイレブン発券はリセール対象外。

  • mufg stadium view(C)Getty Images

    MUFGスタジアムの周辺駐車場