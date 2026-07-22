欧州サッカークラブ日本ツアー2026の来日情報・チケット販売・放送予定

席種 券種 会員 一般 当日 Lounge Hospitality 1席 — 60,000円 60,000円 FootballCafe TOKYO 1席 — 40,000円 40,000円 Superior Package 1席 — 25,000円 25,000円 メインSSS指定席（タオルマフラー付） 1席 24,800円 30,500円 — メインSSS指定席 1席 22,600円 28,300円 28,800円 メインSS指定席 1席 18,100円 22,600円 23,100円 メインS指定席 大人 13,100円 16,400円 16,900円 U-18 6,550円 8,200円 8,450円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 バックセンター指定席 大人 9,900円 12,400円 12,900円 U-18 4,950円 6,200円 6,450円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 バック指定席 大人 7,400円 9,200円 9,700円 U-18 3,700円 4,600円 4,850円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 ホーム指定席 大人 6,600円 8,200円 8,700円 U-18 3,300円 4,100円 4,350円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 メイン上層指定席 大人 6,400円 8,000円 8,500円 U-18 3,200円 4,000円 4,250円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 バック上層指定席 大人 5,800円 7,200円 7,700円 U-18 2,900円 3,600円 3,850円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 ホーム上層指定席 大人 5,000円 6,200円 6,700円 U-18 2,500円 3,100円 3,350円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 南サイド上層指定席 大人 5,000円 6,200円 6,700円 U-18 2,500円 3,100円 3,350円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 ビジター指定席 大人 — 8,200円 8,700円 U-18 — 4,100円 4,350円 U-12 — 1,000円 1,000円 ユニバーサル席 大人 — 9,200円 9,700円 U-18 — 4,600円 4,850円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ホーム

メイン・バック自由席（障がい者手帳をお持ちの方

およびその同伴者） 大人 — 7,400円 7,900円 U-18 — 3,700円 3,950円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ホーム

北スタンド自由席（障がい者手帳をお持ちの方

およびその同伴者） 大人 — 6,600円 7,100円 U-18 — 3,300円 3,550円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ミックス

自由席（障がい者手帳をお持ちの方

およびその同伴者） 大人 — 7,400円 7,900円 U-18 — 3,700円 3,950円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ビジター

自由席（障がい者手帳をお持ちの方

およびその同伴者） 大人 — 6,600円 7,100円 U-18 — 3,300円 3,550円 U-12 — 1,000円 1,000円

※U-18料金は2008年4月2日生まれ以降の方、U-12料金は2014年4月2日生まれ以降の方が対象。未就学のお子様は保護者のお膝の上での観戦に限りチケットは必要ありません。

※各試合の単券販売において、指定席の『通路側』および『最前列』を対象にオプション価格として個席差額を設定。各ブロックの通路側または最前列のお席を購入する場合、オプション価格(+各500円/席)が上乗せ。。

※バリュープライスA指定席・B指定席は見えずらい可能性のあるお席となり、DPの対象外。

※南スタンド指定席はDP対象外。

※セブンイレブン発券はリセール対象外。