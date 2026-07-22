欧州サッカークラブ日本ツアー2026の来日情報・チケット販売・放送予定
- Getty Images
【一覧】2026年夏｜欧州クラブ来日試合日程
各対戦カードの試合情報は下記リンクをクリック！
- 【7月29日】セレッソ大阪 vs ドルトムント（ハナサカ）
- 【8月1日】FC東京 vs ドルトムント（MUFG国立）
※欧州来日試合の中継予定・チケット情報などは変更となる可能性があります。詳しくは各公式サイトをご覧ください。
- getty
欧州サッカークラブの来日情報
■各チームの来日情報
- ©CEREZO OSAKA CO.,LTD.
【7月29日】セレッソ大阪 vs ドルトムント
■対戦カード
セレッソ大阪 vs ドルトムント
■試合日時
2026年7月29日(水) 19:00キックオフ
■会場
YANMAR HANASAKA STADIUM
■放送・配信予定
- (C)Getty Images
セレッソ大阪vsドルトムントのチケット販売日程
■チケット販売スケジュール
種類 販売期間 SAKURA SOCIO先行販売 5月30日(土)11:00～6月5日(金) 一般販売 6月6日(土)11:00～試合終了まで 企画シート 6/6(土)11:00〜 ホスピタリティシート 6月6日(土)11:00～7月20日(月)
セレッソ大阪vsドルトムントのチケット価格
席種 価格(税込) 大人 小中高 ①エキサイティングシート 14,000円 ②メイン北SS指定席 12,000円 ③メイン南SS指定席 11,000円 ④メイン北S指定席 9,000円 ⑤メイン南S指定席 8,500円 ⑥メインセンターA指定席 6,500円 ⑦メイン北A指定席 6,000円 3,000円 ⑧メイン南A指定席 6,000円 3,000円 ⑨バックセンター下段指定席 8,000円 2,800円 ⑩バックセンター上段指定席 7,500円 2,500円 ⑪バック北A指定席下段 6,500円 2,500円 ⑫バック北A指定席上段 6,000円 2,000円 ⑬バック南A指定席下段 6,500円 2,500円 ⑭バック南A指定席上段 6,000円 2,000円 ⑮バック北B指定席下段 4,500円 2,000円 ⑯バック北B指定席上段 4,000円 1,500円 ⑰バック南B指定席下段 4,500円 2,000円 ⑱バック南B指定席上段 4,000円 1,500円 ⑲バリュープライスA指定席 5,000円 1,000円 ⑳バリュープライスB指定席 3,000円 500円 ㉑ホームサポーター指定席(前段) 4,000円 800円 ㉒ホームサポーター自由席(後段) 4,000円 800円 ㉓南スタンド指定席 3,000円 500円 ㉔車いす席 2,500円 500円
※チケット価格は需要によって変動するダイナミックプライシング（以下、DP）を導入しており、先行販売初日より適用となります。
※大人価格・小中高価格ともにDPの対象です。
※バリュープライスA指定席・B指定席は見えずらい可能性のあるお席となり、DPの対象外です。
※南スタンド指定席はDP対象外です。
※最新のチケット価格は販売開始後より「セレチケ」内にてご確認いただけます。
※セブンイレブン発券はリセール対象外となります。
- (C)Getty images
YANMAR HANASAKA STADIUMの周辺駐車場
- ©FC TOKYO
【8月1日】FC東京 vs ドルトムント
■対戦カード
FC東京 vs ドルトムント
■試合日時
2026年8月1日(土) 19:00キックオフ
■会場
MUFGスタジアム(国立競技場)
■放送・配信予定
未定
- ©FC TOKYO
FC東京vsドルトムントのチケット販売日程
■チケット販売スケジュール
種類 販売期間 SOCIO先行販売 2026年5月17日(日)10:00～ 法人年間チケット先行販売 2026年5月17日(日)10:00～ OFFICIAL MEMBERSHIP先行販売 2026年5月24日(日)10:00～ チケットぴあ先行販売 2026年5月31日(日)10:00～2026年6月5日(金)11:59 一般販売 2026年6月5日(金)12:00～
FC東京vsドルトムントのチケット価格
席種 券種 会員 一般 当日 Lounge Hospitality 1席 — 60,000円 60,000円 FootballCafe TOKYO 1席 — 40,000円 40,000円 Superior Package 1席 — 25,000円 25,000円 メインSSS指定席（タオルマフラー付） 1席 24,800円 30,500円 — メインSSS指定席 1席 22,600円 28,300円 28,800円 メインSS指定席 1席 18,100円 22,600円 23,100円 メインS指定席 大人 13,100円 16,400円 16,900円 U-18 6,550円 8,200円 8,450円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 バックセンター指定席 大人 9,900円 12,400円 12,900円 U-18 4,950円 6,200円 6,450円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 バック指定席 大人 7,400円 9,200円 9,700円 U-18 3,700円 4,600円 4,850円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 ホーム指定席 大人 6,600円 8,200円 8,700円 U-18 3,300円 4,100円 4,350円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 メイン上層指定席 大人 6,400円 8,000円 8,500円 U-18 3,200円 4,000円 4,250円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 バック上層指定席 大人 5,800円 7,200円 7,700円 U-18 2,900円 3,600円 3,850円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 ホーム上層指定席 大人 5,000円 6,200円 6,700円 U-18 2,500円 3,100円 3,350円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 南サイド上層指定席 大人 5,000円 6,200円 6,700円 U-18 2,500円 3,100円 3,350円 U-12 1,000円 1,000円 1,000円 ビジター指定席 大人 — 8,200円 8,700円 U-18 — 4,100円 4,350円 U-12 — 1,000円 1,000円 ユニバーサル席 大人 — 9,200円 9,700円 U-18 — 4,600円 4,850円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ホーム
メイン・バック自由席（障がい者手帳をお持ちの方
およびその同伴者）
大人 — 7,400円 7,900円 U-18 — 3,700円 3,950円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ホーム
北スタンド自由席（障がい者手帳をお持ちの方
およびその同伴者）
大人 — 6,600円 7,100円 U-18 — 3,300円 3,550円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ミックス
自由席（障がい者手帳をお持ちの方
およびその同伴者）
大人 — 7,400円 7,900円 U-18 — 3,700円 3,950円 U-12 — 1,000円 1,000円 車椅子ビジター
自由席（障がい者手帳をお持ちの方
およびその同伴者）
大人 — 6,600円 7,100円 U-18 — 3,300円 3,550円 U-12 — 1,000円 1,000円
※U-18料金は2008年4月2日生まれ以降の方、U-12料金は2014年4月2日生まれ以降の方が対象。未就学のお子様は保護者のお膝の上での観戦に限りチケットは必要ありません。
※各試合の単券販売において、指定席の『通路側』および『最前列』を対象にオプション価格として個席差額を設定。各ブロックの通路側または最前列のお席を購入する場合、オプション価格(+各500円/席)が上乗せ。。
※バリュープライスA指定席・B指定席は見えずらい可能性のあるお席となり、DPの対象外。
※南スタンド指定席はDP対象外。
※セブンイレブン発券はリセール対象外。
- (C)Getty Images
MUFGスタジアムの周辺駐車場
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。