鎌田・冨安の出場は？クリスタル・パレスのEL開幕戦予想スタメン・見どころ
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アンデルレヒトvsリヨン｜見どころ
キックオフ：2026年9月18日(金)4:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節で、鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスがホームにポーランドのレフ・ポズナンを迎える。
クリスタル・パレスは昨季、カンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノを1-0で下し、クラブ史上初の欧州タイトルを獲得。今季は舞台をELへ移し、さらなる躍進を目指す。ただ、プレミアリーグでは開幕4試合で1勝3敗と苦戦し、すでに11失点を記録。新指揮官サージュの下で不安定な戦いを見せるチームは、昨季のカンファレンスリーグ王者としてホームで迎えるEL初戦を立て直しのきっかけにしたい。
対するレフ・ポズナンは昨季、ポーランドリーグ2連覇を達成。CL予選では2次予選で敗退したが、EL予選プレーオフ初戦でトゥーンに7-0で快勝したりと圧倒してリーグフェーズ進出を決めた。3季目を迎えたフレデリクセンの下で、国内リーグでも開幕から安定した戦いを続けており、予選で見せた攻撃力をプレミアリーグ勢とのアウェイゲームでも発揮できるか。
この試合で特に注目したいのは、昨季のカンファレンスリーグ王者クリスタル・パレスに、EL予選で大量得点を重ねたレフ・ポズナンがどう挑むかだ。クリスタル・パレスは昨季のカンファレンスリーグ制覇を経験した鎌田大地やウォートン、ラーセンらを中心メンバーが健在だが、シーズン序盤から安定感に欠ける。好調な攻撃陣を擁するレフ・ポズナンがその隙を突いて自慢の攻撃力を発揮できるかがポイントになりそうだ。
なお、両クラブにとってこれが初の直接対決となる。
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クリスタル・パレス｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ヘンダーソン
■DF
リチャーズ、ディサシ、アハノール
■MF
カライリ、ティンバー、ウォートン、ミッチェル、鎌田、ピノ
■FW
ストランド・ラーセン
■監督
サージュ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：サール、エンケティア
負傷選手情報：マテタ、リアド
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レフ・ポズナン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
リス
■DF
ペレイラ、スクシプチャク、モニカ、グルグル
■MF
ヴォレマルク、ムラフスキ、ベルグレン、サヤードマネシュ
■FW
イシャク、ロドリゲス
■監督
フレデリクセン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：コズバル、ゴリザデ 、ドウグラス
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クリスタル・パレスvsレフ・ポズナン｜注目選手
■クリスタル・パレス｜鎌田大地
クリスタル・パレスの注目は鎌田だ。中盤や2列目でプレーし、優れたポジショニングとパスセンスを生かして攻撃に変化を加える日本代表MFは、昨季のカンファレンスリーグ優勝にも大きく貢献。フランクフルト時代のEL優勝に続く、欧州タイトル獲得となった。
今季は恩師グラスナーが退任してサージュ新体制となったが、鎌田はチームの中心選手として健在。直近の公式戦3試合で1得点3アシストと好調を維持している。 昨季のカンファレンスリーグ制覇を経験した鎌田が、今季は一段上のELでも攻撃の中心として違いを生み出せるかに注目だ。
■レフ・ポズナン｜パトリク・ヴォレマルク
レフ・ポズナンの注目はウォレマルクだ。左足の技術とドリブルを武器に右サイドからゴールへ迫るスウェーデン人アタッカーで、チームの背番号10を背負う。フェイエノールトから加入して以降、チームの攻撃陣の主力として存在感を発揮している。
ヴォレマルクは今季、欧州の舞台で特に存在感を放っており、CL予選で2得点、さらにEL予選では4試合4得点1アシストを記録して、レフ・ポズナンのリーグフェーズ進出に貢献した。クリスタル・パレス戦は難しいアウェイゲームになることが予想される中、予選で見せた決定力を発揮できるか。
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クリスタル・パレスvsレフ・ポズナン｜放送・配信予定
鎌田大地と冨安健洋の出場が予想されるクリスタル・パレスvsレフ・ポズナンは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定している。
今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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