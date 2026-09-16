鎌田・冨安の出場は？クリスタル・パレスのEL開幕戦予想スタメン・見どころ

キックオフ：2026年9月18日(金)4:00

放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節で、鎌田大地と冨安健洋の所属するクリスタル・パレスがホームにポーランドのレフ・ポズナンを迎える。

クリスタル・パレスは昨季、カンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノを1-0で下し、クラブ史上初の欧州タイトルを獲得。今季は舞台をELへ移し、さらなる躍進を目指す。ただ、プレミアリーグでは開幕4試合で1勝3敗と苦戦し、すでに11失点を記録。新指揮官サージュの下で不安定な戦いを見せるチームは、昨季のカンファレンスリーグ王者としてホームで迎えるEL初戦を立て直しのきっかけにしたい。

対するレフ・ポズナンは昨季、ポーランドリーグ2連覇を達成。CL予選では2次予選で敗退したが、EL予選プレーオフ初戦でトゥーンに7-0で快勝したりと圧倒してリーグフェーズ進出を決めた。3季目を迎えたフレデリクセンの下で、国内リーグでも開幕から安定した戦いを続けており、予選で見せた攻撃力をプレミアリーグ勢とのアウェイゲームでも発揮できるか。

この試合で特に注目したいのは、昨季のカンファレンスリーグ王者クリスタル・パレスに、EL予選で大量得点を重ねたレフ・ポズナンがどう挑むかだ。クリスタル・パレスは昨季のカンファレンスリーグ制覇を経験した鎌田大地やウォートン、ラーセンらを中心メンバーが健在だが、シーズン序盤から安定感に欠ける。好調な攻撃陣を擁するレフ・ポズナンがその隙を突いて自慢の攻撃力を発揮できるかがポイントになりそうだ。

なお、両クラブにとってこれが初の直接対決となる。