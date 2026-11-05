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ライブ
Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
翻訳者：

EURO制覇や得点記録も！クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表での名場面トップ10をランキング

Opinion
クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル
ワールドカップ
UEFA EURO

41歳の選手は、始まりから数々の象徴的な瞬間に彩られた代表キャリアに、ついに幕を下ろした。

サッカー史において、ポルトガルのスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドほど年齢を感じさせない選手は少ない。北米で開催された2026年大会では、男子選手として初めてワールドカップ6大会で得点を記録した。しかし、ポルトガル代表が決勝トーナメント1回戦でスペインに喫したふがいない敗戦は、史上屈指の代表キャリアが終わりに向かい始めたことを告げるものとなった。

ダラスでの試合後、ロナウドは涙に暮れた。この敗戦により、ワールドカップ優勝という「夢」はかなわなくなった。それでも、再び欧州選手権でプレーする機会を得られるかもしれないという希望は残っていた。少なくとも、ポルトガル代表の新監督ジョルジェ・ジェズスとの激しい対立が出場停止処分、そして代表引退につながるまでは。 

もちろん、これはロナウドが望んだ代表キャリアの終え方ではないだろう。それでも、41歳のロナウドが母国とともに成し遂げたことを考えれば、失望はやがて誇りに変わるはずだ。ロナウドが頭角を現すまで、ポルトガルは主要大会で優勝したことがなかった。

代表通算234試合出場、146得点という、ともに最多記録を残して代表を去るロナウド。そのポルトガル代表での最高の瞬間トップ10をランキング形式で振り返る…

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10「誇らしい」出場記録

    ポルトガル代表とクリスティアーノ・ロナウドの双方にとって悲惨な結果に終わった2022年ワールドカップの後、ロナウドが代表でプレーを続けるのか、そもそも続けさせるべきなのか、深刻な疑問が生じていた。しかし、新監督のロベルト・マルティネスにロナウドを外す考えは全くなかった。ロナウドは2023年3月、スペイン人指揮官の初陣となったリヒテンシュタイン戦で2得点を挙げ、4-0の勝利に貢献した。

    この試合はロナウドにとって、代表戦の歴代最多出場選手となる記念すべき一戦でもあった。

    「記録はいつも前向きなものだ。私のモチベーションになっているし、ご存じの通り、私は記録を破るのが好きなんだ」とロナウドは語った。ロナウドはエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われたEURO2024予選の初戦で、ポルトガル代表通算197試合目の出場を果たした。「代表戦で歴代最多出場の選手になれたことは、正直に言って、とても誇らしい。でも、これからもさらに多くの試合に出たい」

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9「サッカーの天才」

    第1回UEFAネーションズリーグ決勝大会の準決勝で、ポルトガルとスイスの一戦は延長戦に突入しようとしていた。そのとき、チームを鼓舞する背番号7が、いつものように自ら試合を動かした。

    ポルトでの一戦でフリーキックから先制点を決めたロナウドだったが、リカルド・ロドリゲスにPKで同点とされた。それでも、規定時間終了まで残り2分余りの場面で、約13メートルの位置からダイレクトシュートを叩き込み、ポルトガルを再びリードへと導いた。さらに、スイスが終盤の同点弾を狙って攻勢に出るなか、ポルトガルは速攻からロナウドにボールを渡す。ロナウドは素早いシザースを数回繰り出し、ヤン・ゾマーが守るゴールの隅にシュートを決めた。

    「ロナウドのプレーを表現する形容詞は、もう数え切れないほど使ってきた」。2019年6月、ドラゴンでの3-1の勝利後にフェルナンド・サントス監督は語った。「私は2003年に［スポルティングCPで］彼を指導し、彼がどこまで行けるか分かっていた。天才的な絵画や彫刻があるように、彼はサッカーの天才だ。3ゴールを決める選手こそが、試合の流れを変える存在だ」

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8単独最多得点記録

    ポルトガル代表にとって、2022年ワールドカップ予選のアイルランド戦は苦しい展開だった。ホームで0-1とリードを許し、ロナウドもPKを失敗していた。しかし、空中戦での抜群の強さに劣らず粘り強いロナウドは、試合終了間際にヘディングで2得点。ポルトガル代表を勝利に導いただけでなく、アリ・ダエイを抜いて男子代表戦の歴代最多得点者となった。

    「本当にうれしい。僕のキャリアにまた一つ、僕の博物館にまた一つの記録が加わった」。ポルトガル代表での通算110、111得点目を挙げた後、ロナウドは喜びを語った。「大切なのは、サッカーを続けるためのモチベーションと意欲だ。毎日、自分たちを奮い立たせ、より良くなり、ファンや子どもたちを幸せにしたいという志を持って起きること。それが不可欠なんだ」

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    7歴史的なハットトリック

    ロナウドはワールドカップで何度も悔しい思いをしてきた。6大会に出場し、すべての大会で得点を挙げているが、準決勝に進んだのは2006年大会の一度だけだ。

    通算27試合で11得点という記録が示すように、他の大会で見せてきた目覚ましい得点ペースをワールドカップではなかなか再現できていない。ただし、そのうち3得点は、ロシアで開催された2018年大会のグループステージで、スペインとの白熱した一戦で挙げたものだ。

    ロナウドは甘い判定によるPKを獲得して先制点を決めると、その後はダビド・デ・ヘアがセーブに失敗した低いシュートでポルトガルを2-1のリードに導いた。そしてポルトガルが2-3と追いかけ、試合終了まで残り2分となった場面で、フリーキックの技術を長年批判してきた人々を黙らせた。カーブをかけたボールをスペインゴールの隅上に決め、ポルトガルを引き分けに持ち込んだのだ。

    「自己ベストだ」と、ワールドカップでハットトリックを達成した史上最年長選手となった33歳のロナウドは記者団に語った。

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6うれし涙

    EURO2024で感情を抑えきれずに涙を流してから1年。クリスティアーノ・ロナウドはネーションズリーグ決勝ラウンドに臨むポルトガル代表とともにドイツへ戻り、今回は悲しみではなく喜びの涙を流した。

    「しばらく前から［プレッシャーを］感じていた」と、ロナウドはミュンヘンで行われたスペインとの決勝で、PK戦の末に勝利した際の自身の感情的な反応について語った。「でも、代表のためなら、たとえ脚を折らなければならないとしても、そうする。タイトルが懸かっていたから、プレーしなければならなかったし、全力を尽くした」

    ロナウドは、ポルトガルにとって2度目となるネーションズリーグ制覇で、間違いなく重要な役割を果たした。アリアンツ・アレーナでのスペイン戦では同点ゴールを決めて試合を延長戦に持ち込んだほか、開催国ドイツに2-1で勝利した準決勝、デンマークとの準々決勝第2戦でもゴールを挙げた。

    「ポルトガルのために勝つことは、いつだって特別だ」と、ロナウドは『Sport TV』に語った。「クラブでは多くのタイトルを獲得してきたけど、ポルトガルのために勝つことに勝るものはない。だから涙が出る。務めを果たせたからだ」

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5「夢」をつなぎ続ける

    ポルトガル代表にとって、EURO2016決勝進出を懸けた相手がウェールズ代表だったのは、間違いなく幸運だった。ただ、クリス・コールマン監督率いるウェールズ代表は準々決勝で優勝候補と目されていたベルギー代表を破っており、ポルトガル代表の勝利が決まっていたわけではない。リヨンでの前半45分間、ウェールズ代表はロナウドを抑え込んだ。

    しかし、ロナウドほど高く跳べる選手を抑え続けるのは難しい。後半開始間もなく、ロナウドはラファエル・ゲレイロのクロスに高い打点のヘディングで合わせ、先制点を挙げた。そのわずか3分後には、ロナウドの低い弾道のシュートをナニがコースを変えて押し込み、ポルトガル代表を決勝へと導いた。

    「ポルトガル代表でタイトルを獲ることが夢だと、ずっと言ってきた」ロナウドは試合後に語った。「その実現に近づいているし、優勝できると信じている。多大な努力、謙虚さ、そして自分がキャリアを通じて常に示してきた自己犠牲の精神があれば、こうしたことは実現できる」。そして、実際にその言葉通りになった。

  • FBL-EUR2004-POR-NEDAFP

    4ブラジル代表に新星誕生

    ロナウドは、自身初となるA代表での主要国際大会をポルトガル代表のベンチからスタートした。だがEURO2004が終わる頃には、ポルトガル代表にスターが誕生したことは明らかだった。

    開催国ポルトガルにとって、大会は苦い結末を迎えた。リスボンで行われた決勝で、予想外の快進撃を見せたギリシャに0-1で敗れたのだ。それでもロナウドは、マンチェスター・ユナイテッドでの刺激的なデビューシーズンを経て、さらに大きな成長を遂げていた。

    当時まだ19歳でウィンガーとしてプレーしていたロナウドの得点は2ゴールにとどまり、初ゴールはグループステージでギリシャに敗れた試合で生まれた。しかし、2点目の意味ははるかに大きかった。ポルトガルはそれまで主要大会の決勝に進んだことがなかったが、オランダとの準決勝でロナウドがデコのCKから下向きのヘディングで先制点を挙げ、決勝進出への道を開いた。

    さらに、ロナウドが素早く蹴ったCKはマニシェにシュートを放つための時間とスペースをわずかに与えた。マニシェは60分を迎える直前、強烈なシュートをエドウィン・ファン・デル・サールの守るゴールに突き刺した。この決定的な活躍を見て、ポルトガルのレジェンド、ルイス・フィーゴは、10代のロナウドが偉大な選手になると確信した。 

    「彼には世界一の選手になれるだけの資質がある」と、レアル・マドリーのウィンガーだったフィーゴはEURO2004の直後に語った。「私がこれまで見てきたどの選手よりも優れた選手になるかもしれない」

  • FBL-EURO-2016-MATCH34-HUN-PORAFP

    3ロナウドが窮地を救う

    ユーロ2016で最終的に優勝したポルトガルが1次ラウンド敗退を免れた理由は2つある。まず、UEFAが大会を24チームに拡大し、ラウンド16を導入するというばかげた決定を下したことで、グループステージ3位のうち4チームが決勝トーナメントに進めるようになった。

    そしてもう1つは、ロナウドが敗北を認めようとしなかったことだ。

    ポルトガルはゾルターン・ゲラの見事な先制ゴールでハンガリーにリードを許したが、ロナウドのお膳立てからナニが前半終了間際に同点弾を決めた。後半にもポルトガルは2度リードを許したが、そのたびにロナウドが応えた。まず大胆なバックヒールで、続いて持ち前の正確かつ力強いヘディングでゴールを奪った。

    「とんでもない試合だった」。3試合でわずか勝ち点3ながら突破を決めた後、背番号7はそう語った。「とても暑く、非常に厳しかった。僕らはずっと追いかける展開だった。3度、欧州選手権から敗退する状況に陥ったが、一番の目標は勝ち進むことだった」。そしてポルトガルは、ロナウドのおかげでその目標を達成した。

  • FBL-WC2014-SWE-PORAFP

    2ズラタンに競り勝つ

    2014年ワールドカップのプレーオフ、ポルトガル対スウェーデンは、サッカー界屈指のストライカー2人による一騎打ちとなった。ロナウドがズラタン・イブラヒモビッチとの劇的な対決を制したのは、驚くことではなかった。

    リスボンでの第1戦で唯一のゴールを決めていたロナウドは、ソルナで行われた第2戦でも50分に左足で鮮やかに決め、先制点を挙げた。 

    イブラヒモビッチはCKからのヘディングでスウェーデンを同点に追いつかせると、低い弾道のFKでホームチームを勝ち越しに導いた。しかし、ロナウドはそこで終わらなかった。利き足ではない左足で、ポルトガルの見事なカウンターを再びゴールで締めくくると、最後は右足の強烈なシュートで圧巻のハットトリックを達成した。 

    「この試合ではポルトガルに自分が必要だと分かっていたし、自分がここにいることを示した」ポルトガル代表が第2戦を3-2、2試合合計で4-2と制してブラジル行きを決めた後、ロナウドはそう語った。「最近と同じように、自分の仕事をしただけだ」

  • TOPSHOT-FBL-EURO-2016-MATCH51-POR-FRAAFP

    1EURO優勝の主将、そして監督！

    ロナウドはEURO2016決勝の開始からわずか25分で負傷交代を余儀なくされたが、その後も試合終了まで注目の中心であり続けた。負傷した左膝には厚くテーピングが施されていたものの、ベンチに座ることを拒み、テクニカルエリアを歩き回ってチームメートに指示を送った。

    センターバックのジョゼ・フォンテは後に、ピッチ上の選手たちはロナウドの振る舞いをほとんど気に留めていなかったと認めた。目の前の試合に集中するあまり、エースが事実上アシスタントコーチの役割を担っていることにも気づかなかったという。一方、監督のフェルナンド・サントスは、キャプテンによって自身の権威が損なわれたとの見方を退けた。

    「ロナウドは他のどのポルトガル人よりも苦しんでいた。彼が私に言ったのは『勝てる、勝てる』ということだけだった」と、開催国フランスをパリで1-0で破る番狂わせの後、サントスは語った。「それの何が悪いのか？　それで監督が弱く見えるというのか？　彼は素晴らしいキャプテンであり、世界最高の選手だ」

    当時、最後の主張に異を唱えることは難しかった。ロナウドは、レアル・マドリーで再びチャンピオンズリーグ優勝を味わってからわずか数カ月後、エデルの延長戦でのゴールによって欧州選手権も制したのだ。

    「私にとって特別な瞬間だ」と、代表で初の主要タイトルを掲げた後、ポルトガル代表のキャプテンは語った。「2004年から、ずっと望んでいたことだ。忘れられない」 