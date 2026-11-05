サッカー史において、ポルトガルのスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドほど年齢を感じさせない選手は少ない。北米で開催された2026年大会では、男子選手として初めてワールドカップ6大会で得点を記録した。しかし、ポルトガル代表が決勝トーナメント1回戦でスペインに喫したふがいない敗戦は、史上屈指の代表キャリアが終わりに向かい始めたことを告げるものとなった。

ダラスでの試合後、ロナウドは涙に暮れた。この敗戦により、ワールドカップ優勝という「夢」はかなわなくなった。それでも、再び欧州選手権でプレーする機会を得られるかもしれないという希望は残っていた。少なくとも、ポルトガル代表の新監督ジョルジェ・ジェズスとの激しい対立が出場停止処分、そして代表引退につながるまでは。

もちろん、これはロナウドが望んだ代表キャリアの終え方ではないだろう。それでも、41歳のロナウドが母国とともに成し遂げたことを考えれば、失望はやがて誇りに変わるはずだ。ロナウドが頭角を現すまで、ポルトガルは主要大会で優勝したことがなかった。

代表通算234試合出場、146得点という、ともに最多記録を残して代表を去るロナウド。そのポルトガル代表での最高の瞬間トップ10をランキング形式で振り返る…