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EFLは、ミドルズブラとのプレーオフを前に「スパイ行為」疑惑で調査のため、サウサンプトンのインターン生の携帯と銀行記録提出を求める可能性がある。
捜査のきっかけとなったコーヒーの購入
英紙『タイムズ』によると、サウサンプトンのインターン生ウィリアム・ソルトが、プレミアリーグ昇格を目指す同クラブに多大な影響を与えかねない調査を受けている。ソルトは、ミドルズブラ会長のスティーブ・ギブソンが所有するロッククリフ・ホール・コンプレックスで、木の陰に隠れてミドルズブラの練習を撮影していたと目撃された。 捜査は詳細段階に入り、ソルトの銀行カード履歴が証拠として残っている可能性が出てきた。彼はそのカードで練習場隣接のゴルフクラブでコーヒーを購入したとされる。EFL（イングランド・フットボール・リーグ）は、問題の期間中の行動や通信を確認するため、彼の私用携帯電話と銀行取引記録へのアクセスを要求するとみられる。
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EFL規制と開示の力
フットボール・リーグは、懲戒事案に関与した個人に機密情報を提出させる権限があると発表した。この措置は、情報の機密性に関わらず、競技の公正性を確保し透明性を保つことが目的だ。
EFL規則では、「リーグは、指示に従い、いかなるクラブ、選手、役員にも、権限・所有・保管・管理下にある文書の提出を求められる」と定めている。 この規定に基づく情報提供・開示要請に応じない場合、それ自体が違反となる。機密情報は不開示の正当な理由にならない。」
再犯に関する重大な疑惑
ミドルズブラは今回の件が単発ではないと主張しており、サウサンプトンにとって事態はさらに悪化する恐れがある。同クラブは今シーズン他の試合でもスパイ行為があったと証言する証人を用意しているという。この書面証拠はEFLの判断を左右する可能性がある。
サウサンプトンは、試合の72時間前に相手練習を視察するのを禁じる規則127条違反で正式告発された。リーグは5月23日のハル・シティとのプレーオフ決勝前に結論を出す方針で、有罪と認定された場合、罰金、勝ち点減、プレーオフ除外などの制裁が科される可能性がある。
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先例とスポーツ分野での制裁の可能性
2019年の「スパイゲート」でリーズ・ユナイテッドは罰金20万ポンドで済んだが、その後、規制は強化された。独立委員会は、2024年にドローンで対戦相手を偵察したとしてカナダ女子代表に6ポイント減点した例など、最近の処分も参考にする見込みだ。金銭だけの制裁では不十分との考え方が示されている。
競技上の制裁は依然として高く、プレーオフ進出に影響するか、来季開幕時に勝ち点減点となる可能性もある。プレミアリーグ復帰でもチャンピオンシップ残留でも、調査の影は当分、セント・メリーズ・スタジアムに重くのしかかる。