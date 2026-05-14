フットボール・リーグは、懲戒事案に関与した個人に機密情報を提出させる権限があると発表した。この措置は、情報の機密性に関わらず、競技の公正性を確保し透明性を保つことが目的だ。

EFL規則では、「リーグは、指示に従い、いかなるクラブ、選手、役員にも、権限・所有・保管・管理下にある文書の提出を求められる」と定めている。 この規定に基づく情報提供・開示要請に応じない場合、それ自体が違反となる。機密情報は不開示の正当な理由にならない。」