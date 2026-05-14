EFLは、聴聞会の結果がハル・シティとのプレーオフ決勝に直接影響する可能性があると認めた。委員会がサウサンプトンに重大な違反があると判断した場合、多額の罰金や勝ち点減点によりリーグ順位や試合の開催資格が変更される恐れがある。

EFLは声明で「試合は予定通り開催されるが、懲戒手続きの法的側面は無視できない」と表明した。両クラブのファンは、この大一番が役員室の判断で台無しになるのか、それともサッカーが主役となる解決策が見つかるのか、不安を抱きながら見守っている。