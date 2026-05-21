EFLはサウサンプトンをハルとの昇格プレーオフ決勝から除外。FAは同クラブがチャンピオンシップ3クラブをスパイした疑いで調査を開始した。

イングランドサッカー協会（FA）は、チャンピオンシップの「スパイゲート」スキャンダルについて独自調査を開始した。これは、サウサンプトンが試合前72時間の禁止期間中に3チームの練習を視察したと認めたことを受けた措置だ。

EFLはすでにサウサンプトンに重罰を科し、プレーオフ出場権と決勝進出権を剥奪。準決勝敗退のミドルズブラが代わりにウェンブリーでハル・シティと対戦することになった。さらに来季の勝ち点4も減点。クラブは「不釣り合い」と異議を申し立てたが、水曜夕方に却下された。