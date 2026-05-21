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EFLはサウサンプトンをハルとの昇格プレーオフ決勝から除外。FAは同クラブがチャンピオンシップ3クラブをスパイした疑いで調査を開始した。
EFLの処分で、サウサンプトンは再び批判の的になっている。
イングランドサッカー協会（FA）は、チャンピオンシップの「スパイゲート」スキャンダルについて独自調査を開始した。これは、サウサンプトンが試合前72時間の禁止期間中に3チームの練習を視察したと認めたことを受けた措置だ。
EFLはすでにサウサンプトンに重罰を科し、プレーオフ出場権と決勝進出権を剥奪。準決勝敗退のミドルズブラが代わりにウェンブリーでハル・シティと対戦することになった。さらに来季の勝ち点4も減点。クラブは「不釣り合い」と異議を申し立てたが、水曜夕方に却下された。
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FAは、追加措置を取る前に証拠を精査する方針だ。
BBCによると、FA広報は木曜日、「証拠を精査するまでコメントは控える」と述べた。FAの懲戒手続きでは、サウサンプトンの関係者が規則に違反したかどうかが検討される。FAはEFL独立懲戒委員会の調査結果と資料を精査し、制裁や出場停止の要否を判断する。
発端は、プレーオフ準決勝第1戦前にサウサンプトンのトップチーム分析担当インターンがミドルズブラの練習を撮影した疑い。ミドルズブラの申し立てを受け、EFLは調査し、オックスフォード・ユナイテッドとイプスウィッチ・タウンでも同様の事例を確認した。
EFLが前例のない処分を下した
サウサンプトンは、クラブ同士が「最大限の誠意」をもって行動することを求める規則3.4と、試合の3日前から相手チームの練習視察を禁じる規則127に違反した。
この厳罰はイングランドサッカー界に衝撃を与えた。プレーオフ除外と勝ち点減は、近年でも最も重い処分だ。選手たちは昇格失敗により、ボーナスや昇給を含め多額の損失を被る。
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サウサンプトンは、今後の懲戒処分決定を待っている。
セインツはFAの調査結果を待ち、関与した個人に追加処分が科される可能性がある。EFLの決定は覆らず、クラブは来季チャンピオンシップを4ポイント減点でスタートする。
昇格失敗を受け、一部の選手はプロサッカー選手協会（PFA）に相談し、法的・金銭的対応を検討しているという。