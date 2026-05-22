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EFLが若手スタッフへの「嘆かわしい」扱いを非難する中、トンダ・エッカートがサウサンプトンのスパイ活動を承認
スパイ行為が発覚し、サウサンプトンが処分を受ける
サウサンプトンはEFL規定に複数違反したとして独立懲戒委員会から認定され、チャンピオンシップのプレーオフ出場権を剥奪された。さらに来季勝ち点4も剥奪された。委員会は、エッカート監督が戦術的優位を得るためスパイ活動を承認したと発表した。標的はオックスフォード・ユナイテッド、ミドルズブラ、イプスウィッチ・タウンだった。
調査では、エッカート監督が特に暫定監督クレイグ・ショートの初陣となるオックスフォード戦の予想フォーメーションや、ミドルズブラのMFヘイデン・ハックニーの準決勝第1戦出場可否を知りたかったという。委員会は、これらの情報が試合戦略に直接影響を与える目的で集められたと結論付けた。
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欧州委員会、若手職員への圧力を非難
報告書は、ミドルズブラの練習を撮影していたインターンのウィリアム・ソルト氏への対応を厳しく批判した。委員会は、若手スタッフが道義的に問題があると判断する行為を強要されていたと指摘した。
報告書には「監視活動は上層部が承認し、任務はインターンに委任された。彼はIT関連の関与を拒否した。結果は分析され、エッカート氏らと協議のうえ戦略立案に活用するつもりだった」と記されている。
エッカート氏は、OU事件ではフォーメーションを、MFC事件では主力選手の出場可否を把握するため監視を承認したと認めた。これらの情報は戦略用にのみ収集すべきだ。対戦相手の秘密を知ればスポーツ上の優位性が得られるのは当然である。
「若手スタッフは少なくとも道義的に間違っていると感じる行為を強いられた。彼らは雇用が保証されていない脆弱な立場にあった。」
スポーツの公正性への懸念が、厳しい処分につながった
サウサンプトンFCはEFL規則に違反したと認めましたが、2019年のリーズ・ユナイテッド「スパイゲート」後に設けられた練習場視察規定は把握していなかったと主張しました。委員会はこの主張を却下し、大会の公正性が大きく損なわれたと判断しました。
報告書は「公衆の信頼が最優先だ。トップダウンで計画的に優位を得ようとした。無邪気な活動ではなく、上級幹部の指示でジュニアメンバーを秘密活動に動員した点は特に嘆かわしい。プレーオフの公正性は深刻に損なわれた」と結論付けた。
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FAの調査でサウサンプトンの危機がさらに深刻化する恐れがある。
FAがスキャンダルを別途調査し、サウサンプトンの状況はさらに悪化する恐れがある。調査次第ではエッカート氏個人も告発される可能性がある。クラブは勝ち点減点と幹部監視が続く中、来季準備を進めなければならない。新シーズンを前に、経営陣への圧力も高まる見込みだ。