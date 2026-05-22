EFLが若手スタッフへの「嘆かわしい」扱いを非難する中、トンダ・エッカートがサウサンプトンのスパイ活動を承認

報告書は、ミドルズブラの練習を撮影していたインターンのウィリアム・ソルト氏への対応を厳しく批判した。委員会は、若手スタッフが道義的に問題があると判断する行為を強要されていたと指摘した。

報告書には「監視活動は上層部が承認し、任務はインターンに委任された。彼はIT関連の関与を拒否した。結果は分析され、エッカート氏らと協議のうえ戦略立案に活用するつもりだった」と記されている。

エッカート氏は、OU事件ではフォーメーションを、MFC事件では主力選手の出場可否を把握するため監視を承認したと認めた。これらの情報は戦略用にのみ収集すべきだ。対戦相手の秘密を知ればスポーツ上の優位性が得られるのは当然である。

「若手スタッフは少なくとも道義的に間違っていると感じる行為を強いられた。彼らは雇用が保証されていない脆弱な立場にあった。」