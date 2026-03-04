EA Sports FC 26のキャリアモードで新たなセーブを始めるなら、将来を見据える視点が欠かせない。つまり、獲得可能な最高の若手選手に目を向ける必要があるということだ。次なるリオネル・メッシの才能を確保したいビッグクラブであれ、踏み台として機能し利益を得たい小規模クラブであれ、高いポテンシャルを持つ若手選手の獲得はゲームの重要な要素となる。

ここではGOALが、キャリアモードで好スタートを切るために、FWからMF、DF、GKまで、各ポジションで獲得すべき最高の若手選手を紹介する。

KEY：POS＝ポジション｜CR＝現在レーティング｜PR＝潜在レーティング

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