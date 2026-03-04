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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

翻訳者：

『EA Sports FC 26』若手有望株ベスト選手：キャリアモードにおける最高ポテンシャルのワンダーキッドFW、MF、DF、GK

EA FC
ラミン・ヤマル
リオ・エングモア
エンドリッキ
ディーン・ハウセン
パウ・クバルシ

EA Sports FC 26で王朝を築こうとしているなら、若い才能への投資が必要になる。GOALがその役に立つ。

EA Sports FC 26のキャリアモードで新たなセーブを始めるなら、将来を見据える視点が欠かせない。つまり、獲得可能な最高の若手選手に目を向ける必要があるということだ。次なるリオネル・メッシの才能を確保したいビッグクラブであれ、踏み台として機能し利益を得たい小規模クラブであれ、高いポテンシャルを持つ若手選手の獲得はゲームの重要な要素となる。

ここではGOALが、キャリアモードで好スタートを切るために、FWからMF、DF、GKまで、各ポジションで獲得すべき最高の若手選手を紹介する。

KEY：POS＝ポジション｜CR＝現在レーティング｜PR＝潜在レーティング

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  • endrickGetty Images

    EA Sports FC 26の若手最強ストライカー＆フォワード：有望株のCF＆STたち

    選手クラブ年齢ポジション現在値潜在値
    エンドリッキレアル・マドリー19ST7791
    フランチェスコ・カマルダレッチェ17ST6587
    マティス・テルトッテナム20ST7786
    エリ・ジュニオール・クルピボーンマス19ST7485
    コンラッド・ハーダーRBライプツィヒ20ST7485
    チャラランポス・コストゥラスブライトン18ST7285
    チド・オビマンチェスター・ユナイテッド17ST6584
    クリスティアン・コファネバイヤー・レバークーゼン19ST6884
    マルク・ギウチェルシー19ST7184
    フランチェスコ・ピオ・エスポジトロンバルディア20ST7284
    ヘロニモ・ドミナウニオン・サンタフェ19ST7084
    ネルソン・ヴァイパーマインツ20ST7084
    サンティアゴ・カストロボローニャ20ST7684
    カイェ・フロクラブ・ブルージュ18ST6383
    カウア・エリアスシャフタール・ドネツク19ST7183

    レアル・マドリーのブラジル人FWエンドリッキは、FC 25でも最も高いポテンシャルを持つFWと評価されていたが、EA Sports FC 26でも引き続き最優秀の若手ストライカーとなっている。ゲーム開始時のレーティングは77だが、到達可能な上限は際立って高い91で、この評価に達すればキリアン・エンバペやウスマン・デンベレのような選手たちに近い位置づけとなる。

    ゲーム内でレッチェにローン移籍しているACミランの若手フランチェスコ・カマルダは、潜在能力の面でエンドリッキに続いており、到達可能なレーティングは87。潜在値86のトッテナム所属マティス・テルをわずかに上回っている。マンチェスター・ユナイテッドのファンにとっては、10代のチド・オビがゲーム内で潜在値84を誇っており、どのように成長していくか楽しみな存在だろう。

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  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    EA Sports FC 26の最強若手MF：ワンダーキッドのCAM、RW、LW、CM＆CDM

    選手クラブ年齢ポジションCRPR
    ラミネ・ヤマルバルセロナ18RM8995
    デジレ・ドゥエパリ・サンジェルマン20RW8591
    ジョアン・ネヴェスパリ・サンジェルマン20CM8590
    エステヴァオチェルシー18RM7889
    ジョルシー・モキオアヤックス17CDM7089
    ケナン・ユルディズユヴェントス20CAM7989
    アルダ・ギュレルレアル・マドリー20RM8189
    ロドリゴ・モラポルト18CAM7689
    リオ・ングモハリヴァプール17LM6888
    フランコ・マスタントゥオーノレアル・マドリー18CAM7788
    ジオヴァニ・クエンダスポルティング18RM7688
    アントニオ・ヌサRBライプツィヒ20LM7688
    パブロ・ガルシアレアル・ベティス19RM6887
    アサネ・ディアオ・ディアウネコモ20LM7687
    ルーカス・ベリヴァルトッテナム19CM7787
    イーサン・ヌワネリアーセナル18RW7687
    ウォーレン・ザイール＝エメリパリ・サンジェルマン19CM8087
    アルトゥール・フェルメーレンマルセイユ20CM7787
    ジュリアン・デュランヴィルボルシア・ドルトムント19RM7287
    ケース・スミットAZ19CAM7287
    レナート・カールバイエルン・ミュンヘン17CAM6386
    アユーブ・ブアディLOSCリール17CM7586
    コンスタンティノス・カレツァスヘンク17CAM7086
    マヘル・カリッソベレス19RM7286
    ジョアン・コスタアル・イテファク20RM7186

    ラミネ・ヤマルが『EA Sports FC 26』で最高の若手MFであることは、驚くにはあたらない。しかもまだ18歳であることを考えれば、今後数年間にわたってその座にあり続ける可能性が高い。バルセロナのワンダーキッドは、すでにゲーム内でも屈指の選手の1人であり、ポテンシャルレーティング95を誇る。これは、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドのような才能に匹敵し得ることを意味する。

    ヤマルに続くのは、ポテンシャルレーティング91と90をそれぞれ持つパリ・サンジェルマンのデジレ・ドゥエジョアン・ネヴェスだ。一方で、チェルシーのエステヴァオ（PR: 89）や、アヤックスの守備的MFジョルシー・モキオ（PR: 89）も、特にビッグクラブを率いる場合には獲得を狙いたい人材になるだろう。リヴァプールの刺激的なウイング、リオ・ングモハは、このリストに並ぶ17歳タレント群をリードしており、アンフィールドの新星はポテンシャルレーティング88を備えている。

    その17歳世代には、ほかにも興味深い才能がいる。バイエルン・ミュンヘンのユースレナート・カール（PRL 86）、リールのセントラルMFアユーブ・ブアディ（PR: 86）、そしてヘンクのギリシャ人CAMコンスタンティノス・カレツァス（PR: 86）だ。

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    EA Sports FC 26の若手有望DFベスト：ワンダーキッドのCB、LB、RB

    選手クラブ年齢ポジションCRPR
    ディーン・ハイセンレアル・マドリー20CB8289
    ヨレル・ハトチェルシー19LB7889
    パウ・クバルシバルセロナ18CB8288
    ヒバイロ・リードフェイエノールト19RB7588
    フィン・イェルチュシュトゥットガルト19CB7287
    マイルズ・ルイス＝スケリーアーセナル18LB7887
    ルカ・ブスコビッチハンブルガーSV18CB7287
    エル・シャダイユ・ビチャブRBライプツィヒ20CB7587
    ピエトロ・コムッツォフィオレンティーナ20CB7486
    レニー・ヨロマンチェスター・ユナイテッド19CB7886
    ホアキン・セイスクラブ・ブルッヘ20RB7386
    ジョアネ・ガドゥRBザルツブルク18CB6685
    ヤレクPSV20CB7385
    パウ・ナバーロビジャレアル20CB7085
    ヤン＝カルロ・シミッチアル・イテハド20CB7085
    ディエゴ・レオンマンチェスター・ユナイテッド18LB6485
    マルティン・フェルナンデスポルト19RB7585
    ジョシュ・アチャンポンチェルシー19RB7085
    トビアス・パラシオアルヘンティノス・ジュニアーズ18CB6985
    エイデン・ヘブンマンチェスター・ユナイテッド18CB6984

    『EA SPORTS FC 26』における最高の若手センターバック2人は、いずれもスペインの選手だが、クラシコでは対立する両陣営に所属している。レアル・マドリーのディーン・ハイセン（PR：89）とバルセロナのパウ・クバルシ（PR：88）は、今後何年にもわたってスペイン代表の守備の土台を築く存在になりそうだ。ドイツの若手フィン・イェルチュとクロアチア人センターバックのユスコ・ブスコビッチもそれに大きく劣らず、ともに87のポテンシャルレーティングを誇っている。

    チェルシーのヨレル・ハトは、このゲームで最高の若手左サイドバックだ。一方、最高の若手右サイドバックはフェイエノールトでプレーするヒバイロ・リードである。マンチェスター・ユナイテッドも将来に向けて十分に備えられそうで、レニー・ヨロディエゴ・レオンエイデン・ヘブンはいずれも、このゲームにおける最も有望な若手守備タレントの一人に数えられている。

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  • EA Sports FC 25の若手ベストGK：ワンダーキッド守護神たち

    選手クラブ年齢ポジションCRPR
    ギヨーム・レステストゥールーズ20GK7886
    マテュー・エポロスタンダール・リエージュ20GK7385
    デニス・ザイメンパーダーボルン19GK6684
    マイク・ペンダースストラスブール20GK7384
    ルッカ・ブルフマンスヘンク17GK5982
    チアゴ・ペレイラ・カルドーゾボルシアMG19GK6782
    ロバン・リセールRCランス20GK7282
    エウェン・ジャウエンスタッド・ランス19GK6882
    マティス・ニフロールダンケルク18GK6381
    ヨエリ・ヘールケンスアヤックス19GK6480

    ワンダーキッドの括りとしてはやや年長の部類に入りつつあるものの、ギヨーム・レステスは依然としてゲーム内最高の若手GKであり続けている。ただし、トゥールーズの守護神のポテンシャルは『EA Sports FC 26』で88から86に下がった。マテュー・エポロもこれに近い上限（PR：85）を持っており、ドイツ人GKのデニス・ザイメンも依然として屈指の若手守護神の1人だ。

    フランスはGKタレントの宝庫であるようだ。ロバン・リセールエウェン・ジャウエンマティス・ニフロールといった選手たちが、いずれも同国でプレーしている。

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