ロンドン生まれで、現在も国際舞台ではナイジェリア代表としてプレーする資格を持つこの選手は、2018-19シーズンにスティーブン・ジェラード監督の下でレンジャーズへ期限付き移籍し、有望な時期を過ごしたが、その滞在は予定より早く終わった。エジャリアはシーズン終了までのローンを切り上げ、2018年12月にリヴァプールへ復帰することを選択。この突然の退団は、アイブロックス首脳陣を失望させた。当時、このMFの退団を振り返ったジェラード監督は、『グラスゴー・タイムズ』に対し、こう語っている。「彼が去ったことに失望しているか？ そうだ。それが正しい決断だったと思うか？ いや、ここで彼には信じられないようなチャンスがあったと思うからだ」

この突然の退団に先立ち、ジェラード監督はこのプレーメーカーへの賛辞を繰り返し口にしていた。とりわけ顕著だったのは、2018年8月に行われたレンジャーズとFCウファの緊迫したヨーロッパリーグ・プレーオフである。コナー・ゴールドソンのヘディング弾でアイブロックスでの第1戦を1-0で制した後、1週間後にロシアで行われた第2戦では、エジャリアが決定的な活躍を見せた。ネフチャニク・スタジアムでの激しい1-1の引き分けで序盤に先制点を決め、チームのグループステージ進出を決めている。

大陸大会特有の強いプレッシャーの中でも見せたこのMFの落ち着きを称賛し、ジェラード監督はRangers TVにこう語った。「彼は見事だったと思うし、これまで我々のために見せてくれた中で最も素晴らしい90分間だったと思う」

また、このパフォーマンスが断片的な輝きや一時的な好プレーから、試合を支配する完成度の高い内容へと大きく飛躍したことを強調し、元レンジャーズ指揮官はこう付け加えた。「これまでも多くのひらめきや良いハーフ、いくつかの良いパフォーマンスは見てきたと思う。だが、良いチームを相手に彼が本当に素晴らしいパフォーマンスを示したのは、あれが初めてだったと思う。最初から最後まで素晴らしかった」



