DJディオゴ・ダロトはマンチェスター・ユナイテッドでどのようにチームの雰囲気を盛り上げているのか？ポルトガル人DFが、レッドデビルズを奮い立たせるプレイリストの選曲について語る

マンチェスター・ユナイテッドは、その理念を世界中に広め続けています。プレミアリーグの強豪である同クラブは、DHLエクスプレスと提携し、世界で最も地理的に孤立したコミュニティの一つに、プロ仕様の全天候型サッカーピッチを提供しました。 最寄りの大都市であるチェンマイから140km、4時間以上、また最寄りの使用可能なサッカー場からは往復2.5時間の距離にあるタイのメー・スークには、11の村と11,577人の住民が暮らしており、彼らはサッカーという美しいスポーツ、そして特にマンチェスター・ユナイテッドへの愛を共有している。

このエキサイティングなプロジェクトの公式お披露目式には、元レッドデビルズの左サイドバック、パトリス・エヴラが特別ゲストとして登場し、現ユナイテッドのキャプテンであるフェルナンデスは次のように語りました。「このようなプロジェクトこそが、世界中の子供たちに『いつかドリーム・シアターでプレーできる』と信じさせる原動力となります。地元のピッチでプレーするにせよ、オールド・トラッフォードで7万5,000人のファンの前でプレーするにせよ、サッカーを楽しむ気持ちや情熱は同じです。 素晴らしいプロジェクトであり、メー・スークの子供たちや地域社会全体が楽しんでくれると確信している」

レッドデビルズのフォワード、マテウス・クーニャは、母国ブラジルでキャリアをスタートさせ、その後ヨーロッパへ渡った自身の経験を踏まえ、次のように続けた。「子供の頃の経験を振り返ると、すべては完全に自由にプレーすることでした。戦術なんて考えたこともなく、ただプレーしていただけです！その自由のおかげで、様々な年齢の人々と出会い、それぞれから新しいことを学べたため、私は大きく成長できました。コーチやプレーする場所があったおかげで、成長するにつれてより良い人間になれたのです。 私の子供時代は『サッカー選手になる』という夢に彩られていました。だからこそ、このプロ仕様のピッチのおかげで、今の子供たちが同じチャンスを得ているのを見るのは、本当に素晴らしいことです。」