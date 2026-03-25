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DJディオゴ・ダロトはマンチェスター・ユナイテッドでどのようにチームの雰囲気を盛り上げているのか？ポルトガル人DFが、レッドデビルズを奮い立たせるプレイリストの選曲について語る
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ダロット、マンチェスター・ユナイテッドで新たな役割を担う
ダロットはここ数年、オールド・トラッフォードの試合の雰囲気を盛り上げる役割を担っている。2020-21シーズンにACミランへレンタル移籍したことをきっかけに、プレミアリーグの強豪チームのレギュラーとしての地位を確立した。過去2シーズン、彼は全大会を通じてそれぞれ50試合以上に出場している。
ユナイテッドのトップチームにおける中心選手として、彼は単なる本業の範囲をはるかに超える役割を積極的に引き受けている。ダロットは、試合開始前のチームの士気を高めるBGM選びという任務を任されたことを大変喜んでいる。
ダロットは、ロッカールームのDJとして何を流すか、どのように決めているのでしょうか？
マンチェスター・ユナイテッドの公式ロジスティクスパートナーであるDHLエクスプレスとの共同イベントで、ダロットはGOALの取材に対し、曲の選び方や、対戦相手によってその選択に影響を受けるかどうかについて次のように語った。「僕は長い間、ロッカールームのDJを務めてきたけど、好みが異なる25人の選手全員を満足させるのは簡単な仕事じゃないよ！ 「悪い曲を流したくないというプレッシャーは感じるけど、今はリクエストとのバランスを取りつつ、自分が選んだ曲をかけられる段階に来ている。プロとしての視点で捉えているんだ。ロッカールームの雰囲気やエネルギーを考えなきゃいけない。時にはムードを盛り上げる必要もあるし、時にはみんなが自分の空間を必要とすることもある。すべては試合次第だね。」
ダロットは、前監督ルーベン・アモリムによって設置されたオールド・トラッフォードの6人体制のリーダーシップグループの一員であり、そのメンバーにはクラブキャプテンのブルーノ・フェルナンデス、ベテランDFハリー・マグワイア、ワールドカップ優勝経験者のリサンドロ・マルティネス、モロッコ代表のサイドバック、ヌサイール・マズラウィ、そしてベテランGKトム・ヒートンが含まれている。
その指名について彼は次のように付け加えた。「ユナイテッドの6人体制のリーダーシップチームの一員に指名されたことで、私には多くの追加的な責任が課せられた。 この役割は、無理に押し付けられたというよりは、自分にとってごく自然なものでしたが、同時に学びの過程でもあります。ロッカールームには様々な個性を持つ選手たちがいるため、その時々の状況に応じて全員とつながりを築く方法を見つけなければなりません。クラブの基準に見合うよう、そして全員が正しい道を歩み続けられるよう導くという、さらなる責任が私に課せられています。」
- DHL/Manchester United
マンチェスター・ユナイテッドがタイに最先端のピッチを導入するのをどのように支援したか
マンチェスター・ユナイテッドは、その理念を世界中に広め続けています。プレミアリーグの強豪である同クラブは、DHLエクスプレスと提携し、世界で最も地理的に孤立したコミュニティの一つに、プロ仕様の全天候型サッカーピッチを提供しました。 最寄りの大都市であるチェンマイから140km、4時間以上、また最寄りの使用可能なサッカー場からは往復2.5時間の距離にあるタイのメー・スークには、11の村と11,577人の住民が暮らしており、彼らはサッカーという美しいスポーツ、そして特にマンチェスター・ユナイテッドへの愛を共有している。
このエキサイティングなプロジェクトの公式お披露目式には、元レッドデビルズの左サイドバック、パトリス・エヴラが特別ゲストとして登場し、現ユナイテッドのキャプテンであるフェルナンデスは次のように語りました。「このようなプロジェクトこそが、世界中の子供たちに『いつかドリーム・シアターでプレーできる』と信じさせる原動力となります。地元のピッチでプレーするにせよ、オールド・トラッフォードで7万5,000人のファンの前でプレーするにせよ、サッカーを楽しむ気持ちや情熱は同じです。 素晴らしいプロジェクトであり、メー・スークの子供たちや地域社会全体が楽しんでくれると確信している」
レッドデビルズのフォワード、マテウス・クーニャは、母国ブラジルでキャリアをスタートさせ、その後ヨーロッパへ渡った自身の経験を踏まえ、次のように続けた。「子供の頃の経験を振り返ると、すべては完全に自由にプレーすることでした。戦術なんて考えたこともなく、ただプレーしていただけです！その自由のおかげで、様々な年齢の人々と出会い、それぞれから新しいことを学べたため、私は大きく成長できました。コーチやプレーする場所があったおかげで、成長するにつれてより良い人間になれたのです。 私の子供時代は『サッカー選手になる』という夢に彩られていました。だからこそ、このプロ仕様のピッチのおかげで、今の子供たちが同じチャンスを得ているのを見るのは、本当に素晴らしいことです。」
子供の頃の夢は、決して大きすぎると考えるべきではない
ダロットは、子供の頃の夢を叶えるために何が必要かを熟知しており、現代のスポーツにおいて草の根文化が不可欠な要素であり続ける必要性を次のように付け加えた。「サッカー選手になりたいなら、どこかで始めなければならない。この取り組みは、今の私のような立場になりたいと願う多くの子供たちに夢を与える助けとなるだろう。 もし彼らがプレーできるピッチや、この素晴らしいスポーツを心から楽しみ、幸せを感じられる施設を持っていなければ、その夢を実現することはさらに困難になります。これは素晴らしいキャンペーンであり、いつか、この支援のおかげで将来のマンチェスター・ユナイテッドの選手がキャリアをスタートさせたという話を聞くことができれば、私たちにとっても素晴らしい経験になるでしょう。」
- DHL/Manchester United
ダロットがマンチェスター・ユナイテッドのタイトル獲得への道筋を築く
ダロットは母国のポルトでキャリアをスタートさせ、2018年にマンチェスター・ユナイテッドに加入した。彼はオールド・トラッフォードで10年間にわたる忠実な奉仕を約束する契約を結んでおり、クラブが上昇気流を維持できるよう貢献することが計画されている。これにより、将来のプレミアリーグ優勝争いへの期待が高まるほか、国内および欧州のタイトル獲得に向けた取り組みもさらに活発化していく見込みだ。
マンチェスター・ユナイテッドの公式ロジスティクスパートナーであるDHLエクスプレスは、「Delivering Dreams」キャンペーンの一環として、タイのメー・スックにプロ仕様の全天候型サッカーピッチを提供しました。詳細はこちらをご覧ください：https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams