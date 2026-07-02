ナゲルスマン監督は、ワールドカップ16強戦でのパラグアイ戦敗退について見解を述べ、判断ミスと批判されるウィンストン・セーラム合宿の雰囲気も話題になった。

『ビルト』紙によると、ナゲルスマンには辞任が示唆され、検討期間として「遅くとも来週初めまで」が与えられた。SIDは木曜に追加発表はないと伝えている。