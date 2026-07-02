『ビルト』紙によると、ミュンヘンから空路で到着したナゲルスマン氏は、フランクフルト・アム・マインでドイツサッカー連盟（DFB）のノイエンドルフ会長、レッティヒ事務局長、フェラースポーツディレクター、ブンデスリーガのヴァツケ会長と3時間会談し、午後1時30分前に黒いリムジンで会場を去った。
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DFB首脳がナーゲルスマン監督に辞任を勧告。解任は目前。
ナゲルスマン監督は、ワールドカップ16強戦でのパラグアイ戦敗退について見解を述べ、判断ミスと批判されるウィンストン・セーラム合宿の雰囲気も話題になった。
『ビルト』紙によると、ナゲルスマンには辞任が示唆され、検討期間として「遅くとも来週初めまで」が与えられた。SIDは木曜に追加発表はないと伝えている。
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ユルゲン・クロップは、ナゲルスマンの後任の最有力候補と見られている
ナゲルスマンの後任候補として最有力視されているのは、現在MagentaTVでワールドカップ解説者を務め、本職はレッドブル・グループのサッカー部門責任者であるユルゲン・クロップだ。メディアによると、彼は就任に前向きだという。
クロップ氏は就任前に「退団オプション」を確約しており、承諾すればRBとの契約を解除できる。
ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴
期間 チーム 2016年 - 2019年 1899ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021年 - 2023年 FCバイエルン 2023年 - 現在 ドイツ