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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
SID

翻訳者：

DFB首脳がナーゲルスマン監督に辞任を勧告。解任は目前。

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ドイツ
ユリアン・ナーゲルスマン

木曜午前、ドイツサッカー連盟（DFB）本部での幹部会談後、ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマン氏の解任が迫っている。

ビルト』紙によると、ミュンヘンから空路で到着したナゲルスマン氏は、フランクフルト・アム・マインでドイツサッカー連盟（DFB）のノイエンドルフ会長、レッティヒ事務局長、フェラースポーツディレクター、ブンデスリーガのヴァツケ会長と3時間会談し、午後1時30分前に黒いリムジンで会場を去った。

  • ナゲルスマン監督は、ワールドカップ16強戦でのパラグアイ戦敗退について見解を述べ、判断ミスと批判されるウィンストン・セーラム合宿の雰囲気も話題になった。 

    『ビルト』紙によると、ナゲルスマンには辞任が示唆され、検討期間として「遅くとも来週初めまで」が与えられた。SIDは木曜に追加発表はないと伝えている。

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    ユルゲン・クロップは、ナゲルスマンの後任の最有力候補と見られている

    ナゲルスマンの後任候補として最有力視されているのは、現在MagentaTVでワールドカップ解説者を務め、本職はレッドブル・グループのサッカー部門責任者であるユルゲン・クロップだ。メディアによると、彼は就任に前向きだという。

    クロップ氏は就任前に「退団オプション」を確約しており、承諾すればRBとの契約を解除できる。

  • ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴

    期間チーム
    2016年 - 2019年1899ホッフェンハイム
    2019年 - 2021年RBライプツィヒ
    2021年 - 2023年FCバイエルン
    2023年 - 現在ドイツ