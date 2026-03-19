DFB代表チームにおける3つの厳しい決断が明らかに：ユリアン・ナーゲルスマン監督が言葉を行動に移す

その代わり、エル・マラは北アイルランド（3月27日）およびギリシャ（3月31日）との欧州選手権予選に向けたU-21代表メンバーに選出された。しかし、情報筋によると、この19歳の新星は待機リストに名を連ねているため、負傷者が出た場合には追加招集される可能性があるという。

この攻撃的選手は、昨年11月の招集時に初めてA代表メンバーに名を連ねたが、出場機会はなく、事前に合意されていた通り、2試合目からはU-21代表に送られた。夏にはプレミアリーグへの移籍につながる可能性もあるほど好調を維持しており、エル・マラは最後まで有力候補と見なされていた。 ブンデスリーガ26試合（うち数試合は途中出場）で13ゴール（9得点、4アシスト）に関与しており、降格争いにおけるケルンの命綱となっている。

それでも、ナゲルスマン監督は話題となった『キッカー』誌のインタビューで、エル・マラについて批判的な見解を示していた。 「バイエルンにいるのとケルンにいるのとでは、やはり違いがある。彼はケルンで、もっと出場時間を得る必要がある」とナゲルスマンは明言した。「そして、この発言はルカス・クヴァスニオクに向けたものではない。なぜなら、彼は守備面も含めて、自分のチームに必要なものを的確に見極める監督だと知っているからだ。サイードは、ケルンでレギュラーとして常にプレーすることを目指すべきだ。 しかし、彼は50％の出場率にとどまっており、それは少なすぎる。そして、それはよく言われるような監督のせいではなく、守備においてどれだけ安定した働きができるかという、彼自身の問題なのだ。」