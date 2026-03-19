複数のメディアが一様に報じているように、ドイツ代表監督はサイード・エル・マラ（1.FCケルン）の招集を見送った。さらに、『ビルト』紙の情報によるとアンジェロ・スティラー（VfBシュトゥットガルト）も、また『SKY』の報道によればマクシミリアン・バイアー（ボルシア・ドルトムント）も代表に招集されず、国内に残ることになる。
翻訳者：
DFB代表チームにおける3つの厳しい決断が明らかになった：ユリアン・ナーゲルスマン監督は、どうやら言葉を行動に移しているようだ
エル・マラは代わりに、北アイルランド（3月27日）およびギリシャ（3月31日）との欧州選手権予選に向けたU-21代表メンバーに選出される見込みだ。しかし『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』紙によると、この19歳の新星は待機リストに名を連ねているため、怪我人が出た場合には追加招集される可能性もある。
この攻撃的選手は、昨年11月の合宿で初めてA代表メンバーに名を連ねたが、出場機会はなく、事前に取り決められていた通り、2試合目からはU-21代表に送られた。しかし、夏にはプレミアリーグへの移籍につながる可能性もあるほどの好調ぶりを維持していたため、エル・マラは最後まで有力候補として挙げられていた。 ブンデスリーガ26試合（うち数試合は途中出場）で13ゴール（9得点、4アシスト）に関与しており、降格争いにおけるケルンの命綱となっている。
それでも、ナゲルスマン監督は話題となった『キッカー』誌のインタビューで、エル・マラについて批判的な見解を示していた。 「バイエルンにいるのとケルンにいるのとでは、やはり違いがある。彼はケルンで、もっと出場時間を得る必要がある」とナゲルスマンは明言した。「そして、この発言はルカス・クヴァスニオクに向けたものではない。なぜなら、彼は守備面も含めて、自分のチームに必要なものを的確に見極める監督だと知っているからだ。サイードは、ケルンでレギュラーとして常にプレーすることを目指すべきだ。 しかし、彼は50％の出場率にとどまっており、それは少なすぎる。そして、それはよく言われるような監督のせいではなく、守備においてどれだけ安定した働きができるかという、彼自身の問題なのだ。」
- Getty Images Sport
スティラーの欠場は予見されていた――ベイヤーは最近絶好調だ
一方、シュティラーは11月の時点で既にメンバーから外れていた。当時、このミッドフィールダーを外した判断は、シュトゥットガルトのファンから大きな反発を招いていた。 しかし、VfBの主力選手である彼の招集外れは、ナゲルスマン監督のインタビューの時点で既に示唆されていた。同監督はレオン・ゴレツカ（FCバイエルン・ミュンヘン）に対し、ある種のレギュラー保証を表明し、中盤には攻撃的な資質を持つ別のタイプの選手をチームに加えたがっていると述べていたからだ。 さらに彼は、クラブレベルでの主力選手に対する物議を醸すような決定を下すことを予告しており、スティラーはその一人であるようだ。
ベイヤーも年末の代表招集には漏れたが、スティラー（1試合出場）とは異なり、ワールドカップ予選では少なくとも3試合に出場している。この23歳の攻撃的MFは、ここ数週間でようやくBVBでのレギュラーの座を勝ち取り、現在は絶好調にある。 過去12試合のブンデスリーガで5ゴール4アシストを記録し、アタランタ・ベルガモとのプレーオフ第1戦（2-0）でも1ゴールを挙げている。
3月の招集メンバーは、W杯代表メンバーと「すでに非常に似通ったものになる」
したがって、少なくともバイアーとスティラーは、今夏のワールドカップに出場できる可能性が低いと見られる。ナゲルスマン監督は『キッカー』誌に対し、スイスおよびガーナとの対戦に向けた招集メンバーは、ワールドカップの代表メンバーと「すでに非常に似ている」と強調したからだ。 一方、バイエルンの若手選手であるヨナス・ウルビッグ（22）とレナート・カール（18）は、水曜日にすでに選出がリークされていたため、短い夏休みを覚悟しなければならないだろう。
『Sky』によると、スティラーのチームメイトであるジェイミー・レウェリング、ナサニエル・ブラウン（アイントラハト・フランクフルト）、ニック・ウォルテマデ（ニューカッスル・ユナイテッド）も3月の代表メンバーに選出された。現在怪我を抱えているジャマル・ムシアラについては、バイエルン・ミュンヘンとの協議を経て、ナゲルスマン監督が予防措置として招集を見送ったと報じられている。
ドイツ代表チーム、日程：ドイツ代表の今後の試合
日付 コンテスト 試合 3月27日（金）20時45分 親善試合 スイス対ドイツ 3月30日（月）20時45分 親善試合 ドイツ対ガーナ 5月31日（日）20時45分 親善試合 ドイツ対フィンランド 6月6日（土）20時30分 親善試合 アメリカ対ドイツ 6月14日（日）19:00 2026年ワールドカップ ドイツ対キュラソー 6月20日（土）22時 2026年ワールドカップ ドイツ対コートジボワール 6月25日（木）22時 2026年ワールドカップ ドイツ対エクアドル