DFB代表チームにおける3つの厳しい決断が明らかになった：ユリアン・ナーゲルスマン監督は、どうやら言葉を行動に移しているようだ

エル・マラは代わりに、北アイルランド（3月27日）およびギリシャ（3月31日）との欧州選手権予選に向けたU-21代表メンバーに選出される見込みだ。しかし『ケルナー・シュタット・アンツァイガー』紙によると、この19歳の新星は待機リストに名を連ねているため、怪我人が出た場合には追加招集される可能性もある。

この攻撃的選手は、昨年11月の合宿で初めてA代表メンバーに名を連ねたが、出場機会はなく、事前に取り決められていた通り、2試合目からはU-21代表に送られた。しかし、夏にはプレミアリーグへの移籍につながる可能性もあるほどの好調ぶりを維持していたため、エル・マラは最後まで有力候補として挙げられていた。 ブンデスリーガ26試合（うち数試合は途中出場）で13ゴール（9得点、4アシスト）に関与しており、降格争いにおけるケルンの命綱となっている。

それでも、ナゲルスマン監督は話題となった『キッカー』誌のインタビューで、エル・マラについて批判的な見解を示していた。 「バイエルンにいるのとケルンにいるのとでは、やはり違いがある。彼はケルンで、もっと出場時間を得る必要がある」とナゲルスマンは明言した。「そして、この発言はルカス・クヴァスニオクに向けたものではない。なぜなら、彼は守備面も含めて、自分のチームに必要なものを的確に見極める監督だと知っているからだ。サイードは、ケルンでレギュラーとして常にプレーすることを目指すべきだ。 しかし、彼は50％の出場率にとどまっており、それは少なすぎる。そして、それはよく言われるような監督のせいではなく、守備においてどれだけ安定した働きができるかという、彼自身の問題なのだ。」