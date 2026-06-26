エクアドルに1－2で負けたドイツ代表の試合内容は曖昧で、試合後の選手たちの分析も曖昧だった。感情的に見えるナーゲルスマン監督は『Magenta』のインタビューで、「エクアドルがドイツより勝利を強く望んでいた」という見方に強く反論した。選手たちの見方はそれとは全く違っていた。
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DFB代表チームで2つの白熱した議論が始まった。エクアドル戦に向けたユリアン・ナーゲルスマンの作戦は失敗した。
「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と途中出場で無得点に終わったデニズ・ウンダフ。ヨシュア・キミッヒも「間違いなくその通りだ」と同意した。 「それが一番腹立たしい」と主将は語り、どんな状況でも起こってはならないと続けた。
グループリーグ最終戦を前にドイツはキュラソー、コートジボワールを破り首位通過が確定。ナゲルスマン監督は自由な布陣を選択し、選手たちはプレッシャーなくピッチに立った。それでも多くの課題が顕在化した点は見逃せない。
ニコ・シュロッターベックとナサニエル・ブラウンの体調不良による2つのやむを得ない先発変更を除けば、ナゲルスマンはローテーションを見送った。主力にリズムを維持させ、連携を深め、国内の熱狂をさらに煽ることを目指していた。 しかしこの采配は完全に裏目に出た。ドイツは大会最悪の内容で、月曜日の16強戦での早期敗退が懸念される。対戦相手がどのグループ3位でも状況は同じだ。
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ドイツ代表：マヌエル・ノイアーにもエクアドルの決勝点の一因がある。
マヌエル・ノイアーから見ていこう。2試合連続でほとんど出番がなかったノイアーは、エクアドル戦で復帰し、すぐに不運な失点を喫した。 コーナーキックから生まれたエクアドルの決勝点ではボールに届かず、本人は「自分のせいではない」と主張する。その直前にもヨナタン・ターとの連携に綻びが見えた。2014年の決勝以来、9試合連続で失点しており、ドイツ代表には不気味な連鎖が続く。
この失態で、40歳のノイアーを復帰させ、予選で安定していたオリバー・バウマンをベンチに追いやったナゲルスマン監督の采配を疑問視する声が高まるのは確実だ。現時点では、その賭けは裏目に出ている。
あくまで仮定だが、ナゲルスマンがエクアドル戦で多くの声が上がったようにバウマンの忠誠に報いてW杯デビューさせていれば、ノイアーはこのミスを犯さずにすんだかもしれない。
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ドイツ代表：ジョシュア・キミッヒは中盤に戻るべきか？
ノイアーを巡る議論と同様に、今後数日は別の話題でも議論が交わされるだろう。それは「ジョシュア・キミッヒは中盤に戻るべきか」という、近年ドイツ代表で繰り返される定番の論点だ。
エクアドル戦で先発した「ダブル6」のフェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチは、まったく精彩を欠いた。 絶好調だったンメチャも1－1の同点ゴール直前に不必要なボールロストを犯した。パブロヴィッチは動きが鈍く意欲に欠け、同点ゴールの一因となりハーフタイムで交代。好調バイエルンでの活躍を考えると不可解だ。
一方、右SBのキミッヒも攻撃に絡めず、スピード不足はコートジボワール戦でも露呈していた。しかし、キミッヒを中盤に移しても問題の場所が変わるだけで、右SBの代役はいない。 負傷中の左SBナサニエル・ブラウンを右に移す案もあるが、その場合、エクアドル戦で守備に不安があったデビッド・ラウムが左で先発することになる。
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ドイツはグループステージで優勝候補としての地位を確立できなかった
機能不全に陥った「ダブル6」と同様に懸念されたのは、4人の攻撃陣の決定力不足が再び露呈したことだ。レロイ・サネは序盤に先制点を挙げ主要大会15試合目で初ゴール（後にルール違反と判定）を記録したが、それ以外では再び攻撃面で精彩を欠いた。 ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴェルツも、大会を通じていまだ“魔法使いモード”を取り戻せていない。ナゲルスマン監督はエクアドル戦で3人に自由なプレーと連携、自信を求めたが、結果は裏目に出た。
グループステージで残ったのは、キュラソー戦での後半の熱狂、コートジボワール戦でのアンダヴのロスタイム決勝弾、そしてエクアドル戦での失望だ。
個人では、アンダフがスーパーサブとして光り、ンメチャが2試合で存在感を示し、ブラウンが国際舞台で実力を証明。他の主力は大半が平均的かそれ以下だった。ドイツは2014年以来のグループ突破を果たしたが、優勝候補としての信頼性はまだ遠い。