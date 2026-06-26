「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と途中出場で無得点に終わったデニズ・ウンダフ。ヨシュア・キミッヒも「間違いなくその通りだ」と同意した。 「それが一番腹立たしい」と主将は語り、どんな状況でも起こってはならないと続けた。

グループリーグ最終戦を前にドイツはキュラソー、コートジボワールを破り首位通過が確定。ナゲルスマン監督は自由な布陣を選択し、選手たちはプレッシャーなくピッチに立った。それでも多くの課題が顕在化した点は見逃せない。

ニコ・シュロッターベックとナサニエル・ブラウンの体調不良による2つのやむを得ない先発変更を除けば、ナゲルスマンはローテーションを見送った。主力にリズムを維持させ、連携を深め、国内の熱狂をさらに煽ることを目指していた。 しかしこの采配は完全に裏目に出た。ドイツは大会最悪の内容で、月曜日の16強戦での早期敗退が懸念される。対戦相手がどのグループ3位でも状況は同じだ。