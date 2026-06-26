DFB代表チームから矛盾した発言が相次ぐ！ユリアン・ナーゲルスマンの作戦は惨憺たる失敗に終わった

「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と途中出場したデニズ・ウンダフは語った。ヨシュア・キミッヒも同意した。 「それが一番腹立たしい」と主将は語り、ドイツ代表に欠けていた情熱と決意を指摘した。「どんな状況でも、あってはならない」

グループリーグ最終戦を前にドイツはキュラソーとコートジボワールを破り、首位通過が確定。ナゲルスマン監督は自由なメンバー起用が可能で、選手たちはプレッシャーなく臨めた。それだけに、多くの課題が表面化した点は見逃せない。

ニコ・シュロッターベックとナサニエル・ブラウンの体調不良による2つのやむを得ない先発変更を除けば、ナゲルスマン監督はローテーションを見送った。先発組にはリズムを維持し、連携を深め、高まりつつある国内の熱狂をさらに煽ってほしいという意図があった。 しかしこの采配は裏目に出た。ドイツは大会で最も精彩を欠く試合を展開し、月曜日の16強戦での早期敗退が懸念される。対戦相手がどのグループ3位でも状況は変わらない。