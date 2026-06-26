エクアドルに1－2で敗れたドイツ代表。試合内容も、試合後の選手たちの分析も曖昧だった。ユリアン・ナーゲルスマン監督は『Magenta』のインタビューで、「エクアドルの方が勝利を強く望んでいた」という指摘に感情的に反論。選手たちの見方はそれとは全く異なっていた。
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DFB代表チームから矛盾した発言が相次ぐ！ユリアン・ナーゲルスマンの作戦は惨憺たる失敗に終わった
「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と途中出場したデニズ・ウンダフは語った。ヨシュア・キミッヒも同意した。 「それが一番腹立たしい」と主将は語り、ドイツ代表に欠けていた情熱と決意を指摘した。「どんな状況でも、あってはならない」
グループリーグ最終戦を前にドイツはキュラソーとコートジボワールを破り、首位通過が確定。ナゲルスマン監督は自由なメンバー起用が可能で、選手たちはプレッシャーなく臨めた。それだけに、多くの課題が表面化した点は見逃せない。
ニコ・シュロッターベックとナサニエル・ブラウンの体調不良による2つのやむを得ない先発変更を除けば、ナゲルスマン監督はローテーションを見送った。先発組にはリズムを維持し、連携を深め、高まりつつある国内の熱狂をさらに煽ってほしいという意図があった。 しかしこの采配は裏目に出た。ドイツは大会で最も精彩を欠く試合を展開し、月曜日の16強戦での早期敗退が懸念される。対戦相手がどのグループ3位でも状況は変わらない。
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ドイツ代表：マヌエル・ノイアーにもエクアドルの決勝点の一因がある。
まずは最前線のマヌエル・ノイアーから。2試合連続で防ぎようのない失点だけだったGKは、エクアドル戦で復帰したが、またしても不運に見舞われた。 コーナーキックから生まれたエクアドルの決勝点ではボールに届かなかった（本人は非を否定）。その直前にもヨナタン・ターとの連携に綻びを露呈。2014年決勝以来9試合連続で1失点以上を許しており、不気味な連鎖が続く。
このミスで、復帰以来つきまとっていた不安が現実となった。40歳のノイアーを呼び戻し、予選で安定感があったオリバー・バウマンをベンチに置いたナゲルスマン監督の采配を巡り、議論が再燃するのは避けられない。現時点では、その賭けは裏切られている。
あくまで仮定だが、ナゲルスマンが多くの要望通りエクアドル戦でバウマンの忠誠に報いてW杯デビューさせていれば、ノイアーはミスを犯さずに済んだだろう。
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ドイツ代表：ジョシュア・キミッヒは中盤に戻るべきか？
ノイアーを巡る議論と同様に、今後数日は別のテーマでも議論が交わされるだろう。それは、近年のドイツサッカー史における定番「ジョシュア・キミッヒは中盤に戻るべきか？」という問題だ。
エクアドル戦で起用された「ダブル6」のフェリックス・ンメチャとアレクサンダル・パブロヴィッチは、攻守で存在感を示せなかった。 絶好調だったンメチャも1－1の同点ゴール直前に不必要なボールロストを犯した。パブロヴィッチは動きが鈍く、意欲に欠ける印象で、同点ゴールに関与したためハーフタイムに交代。好調だったブンデスリーガとは対照的に、今回のW杯での低調は不可解だ。
一方、右サイドバックのキミッヒは攻撃に絡めず、スピード不足も顕著だった。彼を中盤に戻しても問題の場所が移動するだけだ。右サイドバックの代役がいないからだ。 負傷中の左サイドバック、ナサニエル・ブラウンを右に回す案もあるが、その場合、エクアドル戦で守備に不安があったデビッド・ラウムが左で先発することになる。
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ドイツはグループステージで優勝候補としての地位を確立できなかった。
機能不全に陥った「ダブル6」と同様に懸念されたのは、4人の攻撃陣がまたも決定力を欠いたことだ。レロイ・サネは序盤に先制点を奪い、主要大会15試合目で初ゴール（後にルール違反と判定）を記録したが、それ以外では存在感を示せなかった。 ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴェルツも大会を通じて「魔法使いモード」を取り戻せていない。ナゲルスマン監督はエクアドル戦で3人が自由にプレーし、連携を深め、自信を取り戻すことを期待したが、結果は裏目に出た。
グループステージ全体を振り返ると、キュラソー戦では後半の追い上げで一時的に盛り上げたものの、コートジボワール戦はアンダヴのロスタイム弾で辛勝、エクアドル戦は失望が残る内容だった。
個人では、アンダフが効率的な切り札として注目され、ンメチャが2試合で存在感を示し、ブラウンが国際舞台での実力を証明した。しかし他のレギュラーは平均的かそれ以下だった。ドイツは2014年以来初めてグループステージを突破したが、優勝候補としての地位を確立するには至らなかった。