『キッカー』誌が数日前に報じたように、ナゲルスマン氏とアシスタントのベンジャミン・グリュック氏、ベンジャミン・ヒュブナー氏への680万ユーロの支払いで合意した。それ以前は、ドイツサッカー連盟（DFB）がさらに多額の支払いを迫られるとの懸念があった。
翻訳者：
DFBはW杯の早期敗退を見込み、ユリアン・ナーゲルスマンへの退職金と赤字を計上していた。
ナゲルスマン監督はW杯16強でパラグアイに敗退した直後、続投の意向を示し、辞任は考えられていなかった。契約は2025年から2028年に前倒し延長され、年俸は700万ユーロと報じられていた。
この物議を醸した措置について、DFBの財務担当ステファン・グルンヴァルト氏は『キッカー』誌に「それには正当な理由があった」と述べた。「私は契約締結には関与していないが、当時の状況は良好だったため、今も賛成するだろう。」
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DFBは、W杯での早期敗退を見込んだ予算を策定していた
今回のW杯早期敗退はDFBの財政に打撃を与えたが、構造赤字には至らず深刻な混乱は回避された。 2018年と2022年のW杯惨敗を受け、彼はDFBの特別項目「大会予算」を策定する際、グループリーグ敗退を想定していた。
「2023年の構造赤字を踏まえ、大会予算は保守的に組んだ」とグリューンヴァルト氏は説明する。「最悪の事態でも誰もパニックにならないよう計画するのが私の役目だ」。
16強敗退による赤字は計画上940万ユーロだが、決算確定は秋になる。同氏は「黒字になるのは決勝進出の場合だけだった」と説明した。
この940万ユーロの赤字に加え、ナゲルスマン監督らへの退職金や、クロップ監督とスタッフへの報酬も特別費用として計上される見込みだ。
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ユルゲン・クロップ氏がドイツ代表の新監督に就任することで、DFBが「契約案」で合意したと正式発表した。
ドイツサッカー連盟（DFB）は、クロップ氏と幹部が「将来的な契約の主要な要点」で原則合意したと発表した。契約期間は2030年まで見込まれる。Bild紙は年俸が前任者ナーゲルスマン氏より「わずかに高い」と報じている。
課題は、2029年までレッドブル・グループサッカー部門トップを務めるクロップの契約をどう清算するかだ。レッドブルのオリバー・ミンツラフCEOは今週、協議のためニューヨークへ渡米する。同地ではクロップがMagentaTVのW杯解説者を務めている。 DFBがレッドブルに支払う移籍金は検討対象外となり、クロップが代表監督兼ブランドアンバサダーを務めるという噂も否定された。
最終的な解決策は、まだ決まっていない。
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