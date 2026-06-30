ドイツは2014年優勝後、3大会連続で惨敗。18年ロシア、22年カタールでグループリーグ敗退。今回米国開催大会でも、パラグアイにPK戦で16強敗退の屈辱。
翻訳者：
DFBは同じ失敗を3度も繰り返すべきではない。W杯の惨敗を受け、ユリアン・ナーゲルスマンはドイツ代表監督を解任されるべきだ。
2018年、ヨアヒム・レーヴは続投したが、2021年の欧州選手権の不振で退任。2022年、ハンジ・フリックも続投し、低迷が続き1年後に解任された。 DFBは同じ過ちを繰り返すべきではなく、W杯の惨敗直後にナーゲルスマン監督を解任すべきだ。
- AFP
ナゲルスマンは驚くべき速さで、これまで築き上げてきた信頼をすべて失ってしまった
ナゲルスマンは2023年秋に監督に就任し、斬新なスタイルと的確な選手起用でチームに活力をもたらした。 2024年の欧州選手権では8年ぶりにドイツに成功をもたらし、チーム、監督、ファンが一体となった。スペインに敗れ準々決勝で敗退した直後、彼は2026年ワールドカップ優勝を目標に掲げた。
当時、彼は全盛期のレーヴ以来最も人気のある代表監督だったが、その後の2年で急速に信頼を失った。そのすべてが2026年6月29日フォックスボロの底に凝縮された。
- Getty Images Sport
ノイアーの不必要な復帰、キミッヒのふらつき
「コミュニケーション」について：不可解なのは、ナゲルスマンが数週間おきに記者会見やインタビューで選手を詳細に批判していたことだ。自己顕示欲から、不適切で事実と異なる発言を繰り返し、守れない約束までしていた。 アレクサンダル・パブロヴィッチ、レオン・ゴレツカ、デニズ・ウンダフに関する発言などが代表例だ。批判的な質問を受けると、彼は落ち着きを欠き、知ったかぶりの態度を示した。これはワールドカップ期間中も変わらなかった。
選手起用でも、2024年欧州選手権でトニ・クロースの復帰が成功したのに、今回は何度も否定しながら結局40歳のマヌエル・ノイアーを再招集した。 予選で堅実なプレーを見せたオリバー・バウマンにとっては痛手だった。しかも、この決定は拙いプロセスで進められ、結局報われることはなかった。今回のワールドカップでノイアーが示した内容は、バウマンでも十分にできたはずだ。
さらにヨシュア・キミッヒのポジションも定まらず、パラグアイ戦の敗退時には右サイドバックと中央MFを往復していた。
- Getty Images
ドイツは2022年W杯よりさらに期待外れだった
パラグアイ戦は予想通り、ドイツ代表の無力さをさらけ出した。欧州選手権後、チームは成長せず、W杯でも弱小国キュラソー戦の後半以外は実力を示せなかった。 攻撃はアイデア不足で、守備も脆弱だった。相手はコートジボワール、エクアドル、パラグアイといった平均的なチームだった。プレー内容だけ見れば、スペインと引き分けた2022年の惨憺たるW杯時よりも失望した。
敗退後、選手たちが監督とともに責任を認め、互いに責任転嫁しなかった点は評価できる。 だが、機能する試合プランを示すのは監督の役目だ。タレントは揃っていたのに、ナゲルスマンはそれをほとんど成し遂げなかった。エクアドル戦での疑問が残る交代や、パラグアイ戦でスーパージョーカーのウンダフを先発起用した采配も失敗だった。
ドイツ代表監督にとって最も屈辱的なのは、これらの失策がテレビで理想の次期監督候補によって逐一分析されていたことだ。パラグアイ戦直後、ユルゲン・クロップは代表監督就任の可能性をまだ曖昧にしていた。今のところは。クロップはレッドブルには不似合いであり、代表に就任すれば即座に新たな熱狂を巻き起こすだろう。 ナゲルスマンはDFBへの忠誠を表明し、2028年まで契約が残っている。チームやスポーツディレクターのルディ・フェラーも支持する。それでもDFBは今すぐナゲルスマンを解任し、クロップを新監督に迎えるべきだ。