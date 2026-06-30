DFBは同じ失敗を3度も繰り返すべきではない。W杯の惨敗を受け、ユリアン・ナーゲルスマンはドイツ代表監督を解任されるべきだ。

パラグアイ戦は予想通り、ドイツ代表の無力さをさらけ出した。欧州選手権後、チームは成長せず、W杯でも弱小国キュラソー戦の後半以外は実力を示せなかった。 攻撃はアイデア不足で、守備も脆弱だった。相手はコートジボワール、エクアドル、パラグアイといった平均的なチームだった。プレー内容だけ見れば、スペインと引き分けた2022年の惨憺たるW杯時よりも失望した。

敗退後、選手たちが監督とともに責任を認め、互いに責任転嫁しなかった点は評価できる。 だが、機能する試合プランを示すのは監督の役目だ。タレントは揃っていたのに、ナゲルスマンはそれをほとんど成し遂げなかった。エクアドル戦での疑問が残る交代や、パラグアイ戦でスーパージョーカーのウンダフを先発起用した采配も失敗だった。

ドイツ代表監督にとって最も屈辱的なのは、これらの失策がテレビで理想の次期監督候補によって逐一分析されていたことだ。パラグアイ戦直後、ユルゲン・クロップは代表監督就任の可能性をまだ曖昧にしていた。今のところは。クロップはレッドブルには不似合いであり、代表に就任すれば即座に新たな熱狂を巻き起こすだろう。 ナゲルスマンはDFBへの忠誠を表明し、2028年まで契約が残っている。チームやスポーツディレクターのルディ・フェラーも支持する。それでもDFBは今すぐナゲルスマンを解任し、クロップを新監督に迎えるべきだ。