スカイ・スポーツによると、ナゲルスマン監督は木曜日、ドイツサッカー連盟（DFB）本部で3時間半の会議に出席した。DFBのノイエンドルフ会長、レッティヒ事務局長、フェラー・スポーツディレクター、ブンデスリーガのヴァツケ会長も同席した。ナゲルスマン監督には、ドイツ代表のワールドカップでの不振について説明が求められた。

ドイツはエクアドルに2-1で敗れたが、キュラソーに7-1、コートジボワールに2-1で勝ち、グループ首位で突破。しかし1-1からPK戦でパラグアイに敗れ、ベスト32で姿を消した。厳しい検証の末、DFB幹部は明確な姿勢を示し、ナゲルスマン監督の去就は極めて限られた選択肢に絞られた。







