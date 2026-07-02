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DFBはワールドカップ後に開いた会合で、ユルゲン・クロップが後任として待機する中、ユリアン・ナーゲルスマンにドイツ代表監督の辞任を勧めた。
危機対応協議の末、ナゲルスマン監督がDFBを去る可能性
スカイ・スポーツによると、ナゲルスマン監督は木曜日、ドイツサッカー連盟（DFB）本部で3時間半の会議に出席した。DFBのノイエンドルフ会長、レッティヒ事務局長、フェラー・スポーツディレクター、ブンデスリーガのヴァツケ会長も同席した。ナゲルスマン監督には、ドイツ代表のワールドカップでの不振について説明が求められた。
ドイツはエクアドルに2-1で敗れたが、キュラソーに7-1、コートジボワールに2-1で勝ち、グループ首位で突破。しかし1-1からPK戦でパラグアイに敗れ、ベスト32で姿を消した。厳しい検証の末、DFB幹部は明確な姿勢を示し、ナゲルスマン監督の去就は極めて限られた選択肢に絞られた。
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バイエルン・ミュンヘン時代の出来事との類似点
ドイツサッカー連盟（DFB）はナゲルスマン監督に辞任を強く求めている。応じない場合は正式に解任する方針だ。ナゲルスマンは2023年9月に代表監督に就任し、契約は2028年まで。
在任中37試合を指揮し、23勝6分8敗だった。2023年3月にバイエルン・ミュンヘンで成績不振により解任された前職の経緯を想起させる。
クロップが圧倒的な本命として浮上
後任候補としてクロップ氏が最有力視されている。クロップ氏は2024年5月にリヴァプールを退任し、2シーズン監督業から離れている。イングランドでは9年間リヴァプールを率い、プレミアリーグやチャンピオンズリーグなど多くのタイトルを獲得した。
現在はMagentaTVのワールドカップ解説者とレッドブル・ネットワークのグローバルサッカー部門責任者を務める。招聘が実現すれば、DFBにとって大きな朗報となる。失望したファンに斬新な戦術と希望をもたらすからだ。
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ドイツ代表の今後はどうなるのか？
ナゲルスマン監督は、自ら辞任するか、数日以内にDFBが解任するのを待つか、決断を迫られている。一方、DFBはクロップ氏に休養中断を要請し、早期解決を図る可能性もある。