DFBの逸材がブンデスリーガの歴史に名を刻む：リサ・バウムが史上最高額でアーセナルへ移籍

RBライプツィヒ女子・少女部門責任者ヴィオラ・オデブレヒト氏は「リサが短期間で次のステップへ進めるのは、ここでの成長を示す証拠です。今回の移籍は関係者の皆にとって良い解決策です」と語った。

バウムは2025年夏にハンブルガーSVから加入し、すぐにレギュラーに定着。今季ブンデスリーガ26試合中25試合に出場し、6得点3アシストを記録した。ドイツU-23代表にも6度選ばれている。