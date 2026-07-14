両クラブは火曜日に発表した。移籍金は総額60万ユーロで、女子ブンデスリーガの選手としては過去最高額となる見込みだ。
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DFBの逸材がブンデスリーガの歴史に名を刻む：リサ・バウムが史上最高額でアーセナルへ移籍
移籍金は保証分とほぼ確定のボーナスを含め55万ユーロ。契約期間は現時点で不明。
バウムは「アーセナルに移籍できとてもうれしい。早くプレーしたい」とコメント。「このリーグは競争が激しく、アーセナルは偉大なクラブだ。挑戦を楽しみにしている」と語った。
ナウムの移籍は「彼の目覚ましい成長を物語っている」
RBライプツィヒ女子・少女部門責任者ヴィオラ・オデブレヒト氏は「リサが短期間で次のステップへ進めるのは、ここでの成長を示す証拠です。今回の移籍は関係者の皆にとって良い解決策です」と語った。
バウムは2025年夏にハンブルガーSVから加入し、すぐにレギュラーに定着。今季ブンデスリーガ26試合中25試合に出場し、6得点3アシストを記録した。ドイツU-23代表にも6度選ばれている。
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