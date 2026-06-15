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Jonas Rütten

翻訳者：

DFBの控え選手2人が称賛を受けた。キュラソー戦の7－1の勝利でのある場面は、ユリアン・ナーゲルスマンにとって象徴的だ。

ワールドカップ
アントニオ・リュディガー
ヴァルデマール・アントン
ユリアン・ナーゲルスマン
ヨナタン・ター
ニコ・シュロッターベック
ドイツ 対 キュラソー島
ドイツ
キュラソー島

ワールドカップ開幕戦後、ドイツ代表監督は2人の控え選手を称賛した。ある場面で、彼らがナゲルスマン監督が求める成功の要素を体現したからだ。

ヴァルデマー・アントンとアントニオ・リュディガーは、キュラソー戦（7-1）で出場したものの、試合への影響は限定的だった。リュディガーは72分にヨナタン・ターと交代、アントンは83分にヨシュア・キミッヒに代わって出場した。

それでも2人は、ユリアン・ナーゲルスマン監督から特別に称賛された。監督は当初特定の選手を取り上げるつもりはなかったが、試合中の彼らのプレーに心を奪われたという。

  • 「ピッチ上でも外でも、選手たちのチームワークは非常によく、肌で感じられる」とナゲルスマン監督は前置き、「誰かを特別に挙げたいわけではないが」と続けた。それでもニコ・シュロッターベックが2-1の勝ち越し弾を決めた後、ヴァルディとトニが彼を称えた場面を挙げ、「彼らがライバルでありながら互いを鼓舞する姿が、チーム内の調和を象徴している」と語った。 

    「シュロッティが得点した後、2人は彼のもとへ駆け寄り、背中を押した。彼もまたライバルであるにもかかわらず、だ。これがチームスピリットの表れであり、互いにサッカーを楽しむ証拠だ」とナゲルスマンは称賛した。「重要なのは、この状態を維持し、決して緩めないことだ」

    ナゲルスマンは最近、代表内でアントンを「コネクター」として高く評価。その一方で、シュロッターベックとターの背後でリデリガーが控えに回っている状況は、W杯前から議論を呼んでいた。 33歳のリュディガーは直前までナゲルスマン体制の要だったが、負傷やスキャンダルで出番が減った。その間、ターはバイエルンでリーダーに成長し、シュロッターベックも左足の技術で存在感を示した。 

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  • Toni RüdigerGetty Images

    アントニオ・リュディガーは、W杯での控え選手としての役割を「受け入れて尊重する」と語った。

    ナゲルスマン監督は3月の『キッカー』誌インタビューで、左サイドのセンターバックにはプレーの巧みな左利きを起用すると明言した。そのため、ワールドカップではリュディガーがベンチスタートになることが事実上決まっていた。しかし、彼はその役割を受け入れている。

    「これが私の役割で、受け止め、尊重している」とスペイン版DAZNで語った。「結局、最も重要なのはチームだ」と話し、自身の経験がチームメイトを支えると述べた。この姿勢に、テレビ解説者のトーマス・ミュラーも感銘を受けた。 

    「彼がリザーブから出場するセンターバックとしての役割を完全に受け入れている点が素晴らしい」と元ドイツ代表のミュラーも語った。

    大会前、ロタール・マテウスは、ピッチ内外で物議を醸してきたリュディガーの振る舞いに懸念を表明していた。 代表最多出場記録保持者は、代表チーム内に衝突の可能性があるかと問われ、「アントニオ・リュディガーの名前を挙げざるを得ない。彼はこれまで、必要のない、誰も読みたくないような見出しを何度も作ってきた。W杯では絶対に自制心を保たなければならない」と語った。

    彼はそれを実践し、ミュラーやドイツ代表監督だけでなく多くの人々を安心させている。

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