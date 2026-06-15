ナゲルスマン監督は3月の『キッカー』誌インタビューで、左サイドのセンターバックにはプレーの巧みな左利きを起用すると明言した。そのため、ワールドカップではリュディガーがベンチスタートになることが事実上決まっていた。しかし、彼はその役割を受け入れている。

「これが私の役割で、受け止め、尊重している」とスペイン版DAZNで語った。「結局、最も重要なのはチームだ」と話し、自身の経験がチームメイトを支えると述べた。この姿勢に、テレビ解説者のトーマス・ミュラーも感銘を受けた。

「彼がリザーブから出場するセンターバックとしての役割を完全に受け入れている点が素晴らしい」と元ドイツ代表のミュラーも語った。

大会前、ロタール・マテウスは、ピッチ内外で物議を醸してきたリュディガーの振る舞いに懸念を表明していた。 代表最多出場記録保持者は、代表チーム内に衝突の可能性があるかと問われ、「アントニオ・リュディガーの名前を挙げざるを得ない。彼はこれまで、必要のない、誰も読みたくないような見出しを何度も作ってきた。W杯では絶対に自制心を保たなければならない」と語った。

彼はそれを実践し、ミュラーやドイツ代表監督だけでなく多くの人々を安心させている。