DFBの対戦相手エクアドルで騒動：監督がW杯「決勝戦」を前に全面批判

アルゼンチン代表監督は、木曜日にイースト・ラザフォードで行われるグループリーグ最終戦を前に「ファンの心に響くことはできなかった」と語った。

選手やスタッフには本当の自分を見せられているが、知らないファンとは絆が築けていない。何か気に入らない部分があるのだろうが、それは仕方がない」と語った。 「気にはならない」とベッカチェーチェ監督は語った。勝利こそが監督の座を守る唯一の道だ。エクアドルは2試合を終えて1分1敗、無得点と苦境に立たされている。

2024年の就任以来、自身の評価は「政治的な流れや一部のメディアに左右された」と語る。また、キュラソー戦（0-0）後に家族がエクアドルファンと対立した件についても言及した。 「幸いにも口論だけで済み、大きな影響はなかった」と語った。