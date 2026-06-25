ドイツとのワールドカップ戦を前に、セバスティアン・ベッカチェセ監督はエクアドル国内の評価に不満を表明。全面批判を展開し、監督職を懸けた「決戦」を宣言した。
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DFBの対戦相手エクアドルで騒動：監督がW杯「決勝戦」を前に全面批判
アルゼンチン代表監督は、木曜日にイースト・ラザフォードで行われるグループリーグ最終戦を前に「ファンの心に響くことはできなかった」と語った。
選手やスタッフには本当の自分を見せられているが、知らないファンとは絆が築けていない。何か気に入らない部分があるのだろうが、それは仕方がない」と語った。 「気にはならない」とベッカチェーチェ監督は語った。勝利こそが監督の座を守る唯一の道だ。エクアドルは2試合を終えて1分1敗、無得点と苦境に立たされている。
2024年の就任以来、自身の評価は「政治的な流れや一部のメディアに左右された」と語る。また、キュラソー戦（0-0）後に家族がエクアドルファンと対立した件についても言及した。 「幸いにも口論だけで済み、大きな影響はなかった」と語った。
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エクアドル代表のベッカチェ監督が批判の的となる：「少しは尊厳を持て！」
グループEで3位のエクアドルは、決勝トーナメント進出のため、ニューヨーク近郊で最大5万5000人のサポーターの後押しを受けながらドイツ代表に勝利しなければならない。45歳の監督は失敗を恐れず、結果が出なければ責任を取ると語った。 目標を達成できなければ、「まるで自分の家のように居心地の良い場所」を去る覚悟だ。
それでも、南米代表を率いる指揮官は、ユリアン・ナーゲルスマン監督のドイツが相手であることを十分に理解している。「世界的な強豪と戦うのは難しい。だが、これまでできなかったことが、ある瞬間に突然できることもある」と語った。勝てば次もベンチに座れるが、引き分け以下なら交代は避けられない。
W杯のダークホース、キュラソーとの0-0の引き分け後、元代表ジェファーソン・モンテロらは「『ラ・トリ』を去れ。尊厳を持て。史上最高とされる世代に損害を与えた」とXで辞任を要求した。