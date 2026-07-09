ボルシア・ドルトムントやリヴァプールFCなどで監督を務めた彼は、マジェンタTVでもマッツ・フンメルスやトーマス・ミュラーと解説者を務めている。大会での早期敗退で辞任したドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの後任としては、彼が最有力候補だ。
Getty Images Sport
翻訳者：
「DFBの全員がこれを歓迎したわけではないと思う」：バスティアン・シュヴァインシュタイガー、ユルゲン・クロップについてある点を批判的に見ている
「W杯のピッチサイドに常にいるのは理想的ではなかったかもしれない。その『影』をDFB全員が快く思っていたわけではない。別の対応もあっただろう」とシュヴァインシュタイガーはARDでクロップの解説者役について語った。
それでも、2014年ワールドカップ優勝経験を持つシュヴァインシュタイガーは、次期代表監督に指名されたクロップの指導力を完全に信頼している。「彼が携わったチームは必ず成果を挙げ、成功への道を知っている」と語り、「再びドイツを世界一に導いてほしい」と結んだ。
バスティアン・シュヴァインシュタイガーがDFB代表の新体制について語った。
シュヴァインシュタイガー氏によると、W杯経験のある選手もチーム再建に役立つという。同氏はフェリックス・ンメチャ、ニコ・シュロッターベック、フロリアン・ヴィルツ、ジャマル・ムシアラ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、レナート・カールを柱と挙げた。
「彼らこそ、将来にわたって代表チームの骨格を形成できる選手たちだと私は考えている」と彼は語った。
ユルゲン・クロップの監督経歴
期間 クラブ 2001年 - 2008年 FSVマインツ05 2008年 - 2015年 ボルシア・ドルトムント 2015年 - 2024年 FCリヴァプール
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