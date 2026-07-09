「W杯のピッチサイドに常にいるのは理想的ではなかったかもしれない。その『影』をDFB全員が快く思っていたわけではない。別の対応もあっただろう」とシュヴァインシュタイガーはARDでクロップの解説者役について語った。

それでも、2014年ワールドカップ優勝経験を持つシュヴァインシュタイガーは、次期代表監督に指名されたクロップの指導力を完全に信頼している。「彼が携わったチームは必ず成果を挙げ、成功への道を知っている」と語り、「再びドイツを世界一に導いてほしい」と結んだ。