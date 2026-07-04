DFBの人事混乱が続く！ 次の幹部も退任を検討

ヴェラーのドイツ代表契約は2028年欧州選手権まで有効だ。元世界屈指のストライカーであり、辞任したナーゲルスマンの側近兼支持者でもあった。

後任のクロップは、リヴァプールやドルトムントで監督を務めた経験があり、ヴェラーをメンターや相談相手として必要とする可能性は低い。このため、66歳のヴェラーは引退を検討している。

それでもヴェラー氏は、自身の経歴からDFB（ドイツサッカー連盟）に深い絆を感じている。2000～2004年には代表監督を務め、2023年秋にハンジ・フリック氏が退任した際も暫定監督としてチームを率いた。

後任候補には2014年W杯優勝メンバーで元アーセナル・アカデミー責任者のペル・メルテザッカーが挙がっており、彼は金曜日「もちろん」DFBでの役職に就く用意があると語った。