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Christian Guinin

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DFBの人事混乱が続く！ 次の幹部も退任を検討

ワールドカップ
ユリアン・ナーゲルスマン
R. Voeller
ドイツ
ドイツ 対 パラグアイ

W杯の不振を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）で大胆な刷新が進んでいる。ルディ・フェラーも退任を検討している。

Sport1によると、ドイツサッカー連盟（DFB）のスポーツディレクターが辞任を検討している。66歳の同氏は、連盟が自分を不要と判断すれば職に固執しないという。決定は早ければ来週にも下される。

  • ヴェラーのドイツ代表契約は2028年欧州選手権まで有効だ。元世界屈指のストライカーであり、辞任したナーゲルスマンの側近兼支持者でもあった。

    後任のクロップは、リヴァプールやドルトムントで監督を務めた経験があり、ヴェラーをメンターや相談相手として必要とする可能性は低い。このため、66歳のヴェラーは引退を検討している。

    それでもヴェラー氏は、自身の経歴からDFB（ドイツサッカー連盟）に深い絆を感じている。2000～2004年には代表監督を務め、2023年秋にハンジ・フリック氏が退任した際も暫定監督としてチームを率いた。

    後任候補には2014年W杯優勝メンバーで元アーセナル・アカデミー責任者のペル・メルテザッカーが挙がっており、彼は金曜日「もちろん」DFBでの役職に就く用意があると語った。

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  • Julian NagelsmannGetty Images

    ナゲルスマンに加え、スポーツ担当取締役のレッティグもDFBを去る。

    ワールドカップ16強でパラグアイにPK戦3－4で敗退したドイツ代表。世論とドイツサッカー連盟（DFB）執行部の圧力を受け、ナゲルスマン監督は金曜に辞任した。

    38歳のナゲルスマン監督とともに、スポーツディレクターのアンドレアス・レッティヒ氏（63歳）も年末で契約満了となり、私的理由から更新しない意向を示した。

    ナゲルスマン監督の辞任発表と同時に、DFBはクロップ氏を代表監督として招聘する意向を明らかにした。クロップ氏は、協会から打診があれば引き受ける用意があることを、以前から示していた。

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