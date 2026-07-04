Sport1によると、ドイツサッカー連盟（DFB）のスポーツディレクターが辞任を検討している。66歳の同氏は、連盟が自分を不要と判断すれば職に固執しないという。決定は早ければ来週にも下される。
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DFBの人事混乱が続く！ 次の幹部も退任を検討
ヴェラーのドイツ代表契約は2028年欧州選手権まで有効だ。元世界屈指のストライカーであり、辞任したナーゲルスマンの側近兼支持者でもあった。
後任のクロップは、リヴァプールやドルトムントで監督を務めた経験があり、ヴェラーをメンターや相談相手として必要とする可能性は低い。このため、66歳のヴェラーは引退を検討している。
それでもヴェラー氏は、自身の経歴からDFB（ドイツサッカー連盟）に深い絆を感じている。2000～2004年には代表監督を務め、2023年秋にハンジ・フリック氏が退任した際も暫定監督としてチームを率いた。
後任候補には2014年W杯優勝メンバーで元アーセナル・アカデミー責任者のペル・メルテザッカーが挙がっており、彼は金曜日「もちろん」DFBでの役職に就く用意があると語った。
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ナゲルスマンに加え、スポーツ担当取締役のレッティグもDFBを去る。
ワールドカップ16強でパラグアイにPK戦3－4で敗退したドイツ代表。世論とドイツサッカー連盟（DFB）執行部の圧力を受け、ナゲルスマン監督は金曜に辞任した。
38歳のナゲルスマン監督とともに、スポーツディレクターのアンドレアス・レッティヒ氏（63歳）も年末で契約満了となり、私的理由から更新しない意向を示した。
ナゲルスマン監督の辞任発表と同時に、DFBはクロップ氏を代表監督として招聘する意向を明らかにした。クロップ氏は、協会から打診があれば引き受ける用意があることを、以前から示していた。
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