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DFBのモデルとなるか？ノルウェーは独自の道を歩み、大きな成功を収めている。
ユルゲン・クロップ氏は、ドイツが次のワールドカップで惨敗したことを受け、「U-10レベルまで組織体制を根本から見直すべきだ」と指摘する。一方、ノルウェーは20年近く前に別の道を歩み始めた。世界的に広がる「エリート育成センター」の潮流とは対照的に、ノルウェーでは子どもたちができるだけ長く子どもらしく過ごすことが重視されている。 その基盤にあるのは、ノルウェースポーツ連盟（NIF）が定める「子どものスポーツに関する権利」だ。2007年以降、子どもたちは自分のニーズや能力に合わせて多様なスポーツに挑戦できる。9歳未満には順位表も優勝者もいない。勝者も敗者も公式には存在しない。競技要素が導入されるのは14歳からで、それも段階的だ。
この取り組みは2026年、最大の舞台で実を結ぶ。ノルウェー代表は現在ワールドカップで快進撃を続け、冬季オリンピックでも人口550万人の小国ながらメダル数を他国に圧倒している。 2007年当時、誰もこんな成功を予想していなかった。法律の目的は、試行錯誤し失敗できる余地を作るという地味なものであった。
- Getty Images Sport
DFBはノルウェーの成功から何を学べるか？
ドイツは人口8300万人を超えるが、いまだ「次の黄金世代」を求める。その定説に疑問を投げかける新提案が登場した。ドイツはノルウェー流を採用すべきなのか？
ドイツサッカー連盟（DFB）はすでに「ドイツのトレーニング哲学」を刷新し、その方向へ踏み出している。DFBユースディレクターのハネス・ヴォルフ氏は公式サイトで「少人数でゴールを狙うプレーは、毎日水を飲むのと同じくらい重要だ」と語る。 少人数でのゲームでボールに触れる回数と判断力を増やし、プレッシャー下での創造性とストレス耐性を育てる。この方針はボルシア・ドルトムントユース責任者トーマス・ブロイヒも支持し、彼はスカンジナビア流に倣い「子どもサッカーに順位表は必要か」と問題提起した。
それでも新哲学への批判は絶えない。W杯でパラグアイに敗れた後、「ドイツの美徳」回帰を訴える声が高まった。リオ五輪金メダリストのサミ・ケディラは、「完璧に育成された敗者」の世代誕生を警告した。 「若い選手たちを過保護に扱うだけではいけない」と彼は語った。ロタール・マテウス、ミヒャエル・バラック、バスティアン・シュヴァインシュタイガーも同様の主張を展開した。再び情熱、貪欲さ、タフさ、メンタリティが必要だ、と。これらは、過去数年の大会で敗退した際にも頻繁に飛び交ったキーワードである。
ハーランドらがノルウェー流で成長したことを科学的に証明するのは難しい。成功は単一要因では生まれないからだ。それでも、それが害にならないことはドイツの例が示している。ディルク・ノヴィツキーは、同世代で2番目に優れたテニス選手とされ、ハンドボールやサッカーもプレーした。その結果、バスケットボールで世界的なキャリアを築いた。
2026年ワールドカップのノルウェー代表メンバー
ポジション 選手 所属クラブ ゴール オルヤン・ナイランド セビージャFC ゴール エギル・セルヴィク FCワトフォード ゴール サンダー・タンヴィク ハンブルガーSV ディフェンダー クリストファー・エイヤー FCブレントフォード ディフェンダー ジュリアン・ライアーソン ボルシア・ドルトムント ディフェンダー レオ・スキリ・オスティガード FCジェノア ディフェンダー マーカス・ホルムグレン・ペダーセン FCトリノ ディフェンダー デビッド・モラー・ウルフ ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ ディフェンダー フレドリック・アンドレ・ビョルカン ボーデ・グリムト ディフェンダー トルビョルン・ヘッゲム FCボローニャ ディフェンダー ソンドレ・ランガス ダービー・カウンティ ディフェンダー ヘンリック・ファルケナー バイキング・スタヴァンゲル MF サンダー・ベルゲ FCフルハム MF パトリック・ベルグ ボーデ・グリムト MF クリスティアン・トルストヴェット USサッスオーロ MF モーテン・トースビー USクレモネーゼ MF マルティン・エデガード FCアーセナル MF テロ・アスガード グラスゴー・レンジャーズ MF フレドリク・アウルスネス ベンフィカ フォワード アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ FW アレクサンダー・ソルロート アトレティコ・マドリード FW ヨルゲン・ストランド・ラーセン クリスタル・パレス FW アントニオ・ヌサ RBライプツィヒ フォワード オスカー・ボブ FCフルハム FW イェンス・ペッター・ハウゲ ボーデ・グリムト フォワード アンドレアス・シェルデルップ ベンフィカ
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