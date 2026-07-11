ドイツは人口8300万人を超えるが、いまだ「次の黄金世代」を求める。その定説に疑問を投げかける新提案が登場した。ドイツはノルウェー流を採用すべきなのか？

ドイツサッカー連盟（DFB）はすでに「ドイツのトレーニング哲学」を刷新し、その方向へ踏み出している。DFBユースディレクターのハネス・ヴォルフ氏は公式サイトで「少人数でゴールを狙うプレーは、毎日水を飲むのと同じくらい重要だ」と語る。 少人数でのゲームでボールに触れる回数と判断力を増やし、プレッシャー下での創造性とストレス耐性を育てる。この方針はボルシア・ドルトムントユース責任者トーマス・ブロイヒも支持し、彼はスカンジナビア流に倣い「子どもサッカーに順位表は必要か」と問題提起した。

それでも新哲学への批判は絶えない。W杯でパラグアイに敗れた後、「ドイツの美徳」回帰を訴える声が高まった。リオ五輪金メダリストのサミ・ケディラは、「完璧に育成された敗者」の世代誕生を警告した。 「若い選手たちを過保護に扱うだけではいけない」と彼は語った。ロタール・マテウス、ミヒャエル・バラック、バスティアン・シュヴァインシュタイガーも同様の主張を展開した。再び情熱、貪欲さ、タフさ、メンタリティが必要だ、と。これらは、過去数年の大会で敗退した際にも頻繁に飛び交ったキーワードである。

ハーランドらがノルウェー流で成長したことを科学的に証明するのは難しい。成功は単一要因では生まれないからだ。それでも、それが害にならないことはドイツの例が示している。ディルク・ノヴィツキーは、同世代で2番目に優れたテニス選手とされ、ハンドボールやサッカーもプレーした。その結果、バスケットボールで世界的なキャリアを築いた。